Sci e benessere: dalla pista alle terme

Per il corpo e l'anima Felsentherme Bad Gastein nel Salisburghese

La preziosa acqua termale delle Felsentherme Bad Gastein ha viaggiato per 3.000 anni attraverso i profondi strati rocciosi degli Alti Tauri e oggi gorgoglia in superficie. Qui fa miracoli e rilassa i muscoli stanchi degli appassionati di sport invernali dopo una giornata trascorsa nel comprensorio sciistico di Gastein. Immerso in un imponente paesaggio montano, il centro termale nella località termale di Bad Gastein dispone di piscine interne ed esterne, tutte riempite con benefica acqua termale. Una spaziosa area sauna vi invita a sudare e rilassarvi. Per le famiglie, ci sono aree speciali adatte ai bambini: così anche i piccoli appassionati di sport invernali possono avere i loro momenti di divertimento.