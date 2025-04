Un mondo di cime e torri Il sentiero del Venediger Höhenweg

Il fascino delle escursioni in alta quota

Da un momento all'altro ci si trova immersi in un altro mondo. Come nella seconda tappa del Venediger Höhenweg. il Türmljoch è un giardino di tante piccole torri di pietra: ogni escursionista che passa pone una pietra su una delle torri e contribuisce così a questo paesaggio stravagante. Il Großvenediger non si mostra molto: a volte è coperto dalle nuvole o si nasconde dietro le sue prime cime, altre volte allunga la sua vetta senza nuvole verso il cielo.

Di rifugio i n rifugio

Non è necessario scalare una montagna per apprezzare la sua bellezza. Si può girare intorno al Großvenediger in silenzio sul sentiero e avvicinarsi alla cima. Una pausa al lago Eissee, un gioiello turchese tra ripide pareti rocciose: solo il fischio delle marmotte sibila nell'aria mentre si immergono i piedi nell'acqua fresca. Quando una sensazione di benessere si diffonde è facile dimenticare tutte le fatiche della giornata. Per poi proseguire verso la successiva sosta rilassante, perché il prossimo rifugio è già molto vicino.

Suggerimento per la tappa

Se non vuoi percorrere l'intero Venediger Höhenweg, puoi anche affrontare solo alcune tappe. In ogni caso, potrai goderti la vista sul Großvenediger senza dover affrontare lunghe salite. Dalla Johannishütte (2.121 m), facilmente accessibile, si gode di una delle più belle viste sulla quinta montagna dell'Austria e sul suo paesaggio glaciale. Si arriva in due ore dal parcheggio Wiesenkreuz di Dorfertal; il sentiero è adatto anche ad anziani e bambini. Se non puoi o non vuoi camminare, puoi prendere il Taxi del rifugio che sale direttamente alla Johannishütte. La padrona di casa Margit Unterwurzacher offre molte specialità regionali in uno dei rifugi più antichi delle Alpi Orientali. La carne di manzo proviene dalla fattoria di famiglia a Prägraten e e in autunno ci sono specialità a base di agnello e selvaggina. I prodotti lattiero-caseari provengono da produttori regionali e il pane viene ancora preparato qui.

Se il tempo cambia, è possibile scendere da qualsiasi rifugio verso valle. Le navette taxi per i rifugi sono disponibili in tutti i parcheggi della valle.