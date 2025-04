Treni storici in Austria

Chi desidera rivivere il fascino dei viaggi di un tempo, a bordo di una locomotiva a vapore o lungo suggestivi binari, troverà in Austria diverse esperienze storiche.

In Austria, il tempo sembra scorrere più lentamente, soprattutto lungo le storiche ferrovie panoramiche a scartamento ridotto che attraversano paesaggi da cartolina. Su binari di appena 760 millimetri, si vive un’esperienza di viaggio unica, capace di coinvolgere tutti i sensi.

Il sibilo ritmico dei cilindri, l'inconfondibile aroma del carbone e il dolce dondolio delle carrozze in legno trasportano i passeggeri in un'epoca in cui il treno a vapore rappresentava l’avanguardia del viaggio. Queste meraviglie dell’ingegneria raccontano storie di tempi passati, facendo immaginare come potessero viaggiare l’imperatore Francesco Giuseppe e la sua amata Sissi.