Un castello per l'anima Convento Wernberg in Carinzia

Arroccato in una posizione idilliaca sopra la Drava, vicino a Villach, il castello rinascimentale di Wernberg è un rifugio per chi è in cerca di ispirazione e benessere interiore. Qui, attività spirituali e corsi creativi offrono l’opportunità di riconnettersi con sé stessi in un ambiente di rara bellezza.

Nel ristorante del monastero, i sapori autentici prendono vita grazie ai prodotti coltivati nella propria azienda agricola. Dal 1935, le suore missionarie del Preziosissimo Sangue custodiscono e gestiscono il castello con dedizione, seguendo il principio di un “rapporto responsabile con il creato e con tutto ciò che è stato creato”.