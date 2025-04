Le abbazie e i monasteri in Austria non sono solo luoghi religiosi. Sono anche gioielli di silenzio e di pace, ricchi di cultura, di architettura, di arte.

Dove andare per trovare la pace, vivere la natura, sentire la storia

In Austria ci sono molte destinazioni escursionistiche proverbialmente paradisiache: sono le straordinarie abbazie e i magnifici monasteri sparsi in tutto il paese. Ciascuno è un gioiello di architettura sacra che racchiude vasti tesori culturali. Biblioteche di altissimo valore, ornate sale di marmo e musei attirano persone interessate alla storia e all’arte. Sono luoghi storici che soddisfano il bisogno di contemplazione, di pace e di ritiro spirituale ma dove si può pure vivere l'entusiasmo per l'arte e l'architettura.

Conventi, abbazie e monasteri hanno avuto un ruolo decisivo nello sviluppo culturale dell’Austria. I primi complessi religiosi sorsero già agli inizi del Medioevo, all'incirca nell’VIII secolo, quando il Paese attraversato dal Danubio era ancora ricoperto di fittissime foreste. A segnarne però il massimo splendore fu l’epoca barocca, che ne influenzò fortemente le architetture. Rendendoli luoghi da visitare in una vacanza in Austria. Oggi abbazie e monasteri sono celebri luoghi di cultura contemporanea, altri offrono seminari sul digiuno, altri ancora sono famosi per la birra prodotta in casa, le prelibatezze o i meravigliosi giardini di erbe.