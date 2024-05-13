Dove andare in vacanza con il cane
In Austria le vacanze con il proprio cane diventano una piacevole esperienza. Molti hotel accolgono i loro ospiti a quattro zampe a braccia aperte e si assicurano che non manchi loro nulla. Umani e animali possono esplorare insieme la straordinaria natura, spesso incontaminata, sentire l’odore dell’aria fresca di montagna e ascoltare il fruscio calmante dei boschi. I lunghi sentieri escursionistici conducono attraverso paesaggi pittoreschi, lungo laghi scintillanti e tra pascoli verdi dove i cani possono sfogarsi a loro piacimento. Dopo una giornata attiva, in hotel vi aspettano comode cucce, dolcetti e ciotole per il cibo: tutto ciò che rende indimenticabile la tua vacanza con il cane.
Burgenland
Esperienze nella natura con un cane
Ristorante-Albergo Eisenberg, St. Martin an der Raab
All'Hotel Eisenberg i cani sono in ottime mani, dalle camere al ristorante. L'ampia natura circostante inizia proprio fuori dalla porta, invitandovi a fare lunghe passeggiate. Il giardino di 15 ettari offre molto spazio per correre, mentre il vicino fiume Raab e una piccola piscina per cani offrono un fresco refrigerio. Ci sono anche speciali weekend con un professionista che offre preziosi consigli sulla comunicazione e l'addestramento del cane.
Hotel Larimar a Stegersbach
All'Hotel Larimar gli ospiti con cani possono contare su camere confortevoli con giardino privato, un ampio spazio esterno recintato di 200 m² e un laghetto per cani dove rinfrescarsi e sguazzare. Le periodiche settimane dell'uomo che sussurra ai cani e le giornate di addestramento offrono ulteriori opportunità per rafforzare il legame con il vostro amico a quattro zampe e imparare nuove abilità insieme.
Benessere e relax per gli amici a quattro zampe
St. Martins Therme & Lodge
Al St. Martins Therme i cani si sentono benvenuti come i loro padroni. Una morbida coperta accogliente è già pronta in camera, insieme a una ciotola per il cibo e l'acqua, per rendere il soggiorno del tuo amico a quattro zampe il più piacevole possibile.
Carinzia
Vacanza in riva al lago con il cane
Il Jo. Seehotel a Pörtschach
I cani non sono solo ammessi al Das Jo. Seehotel, ma espressamente benvenuti. L'hotel offre camere adatte ai cani con pavimenti robusti, letti per cani, coperte e ciotole. C'è anche un accesso diretto al lago e asciugamani per le zampe bagnate: l'ideale dopo una passeggiata.
Strandhotel Burgstaller a Feld am See
Allo Strandhotel Burgstaller un'accoglienza calorosa attende i cani e i loro padroni con servizi confortevoli, tra cui cuccie, ciotole e asciugamani. L'hotel offre un accesso diretto al lago, appositamente approvato per i cani, nonché ampi sentieri per passeggiate nei dintorni. Particolarmente pratiche sono le docce per cani e la possibilità di portare il tuo amico a quattro zampe sulla spiaggia per cani dell'hotel.
Ospitalità familiare con un cane
Hotel Eschenhof 4 stelle a Bad Kleinkirchheim
I beniamini a quattro zampe sono i benvenuti all'Eschenhof sia in camera sia in aree selezionate del ristorante. I due cani dell'hotel, Bella e Coco, sono felici di avere dei compagni di gioco.
Altri suggerimenti
Bassa Austria
Vacanze nella natura con i cani
Genießergasthof Kutscherklause a Eggern nella regione del Waldviertel
Al Genießergasthof Kutscherklause il tuo cane troverà nelle camere crocchette di benvenuto, coperte accoglienti, ciotole per il cibo e sacchetti per cani. Ci sono anche molte opportunità per correre sui sentieri circostanti e laghetti dove rinfrescarsi.
Steinschalerhof a Rabenstein
Allo Steinschalerhof i cani si sentono come a casa. I cani sono i benvenuti nel ristorante e nel giardino degli ospiti. Nei dintorni ci sono numerosi sentieri, percorsi escursionistici e punti di balneazione. Le accoglienti casette con giardino recintato sono ideali per i cani. Altri extra: teli per le zampe, ciotole per l'acqua e il cibo in camera, laghetto naturale e idilliaco ruscello. All'arrivo vi aspettano dolcetti di benvenuto e una stazione di rifornimento per cani.
Altri suggerimenti
Alta Austria
Hotel con servizio completo per cani
Albergo Bärnsteinhof a Aigen-Schlägl
L'Hotel Bärnsteinhof ha un grande cuore per i cani: cibo, ciotola per l'acqua, accogliente coperta per cani, sacchetti per cani, asciugamano asciutto, consigli per passeggiate ed escursioni sono forniti dall'hotel con il pacchetto "Auf den Hund gekommen".
Hotel benessere Falkensteiner nel Mühlviertel
Al Falkensteiner Hotel il pacchetto d'arrivo attende il tuo cane, con tanti vantaggi: croccantini, ossi da masticare, consigli per le passeggiate, momenti di gioco giornalieri, servizio di dog walking, coperta per cani, asciugamano, ciotola per il cibo e sciarpa.
Hotel Donauschlinge Haibach/Danubio
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti all' Hotel Donauschlinge e ricevono un pacchetto di benvenuto completo con tanti servizi: ciotola per il cibo e l'acqua, asciugamano, coperta accogliente, borsa per cani, leccornie, servizio di dogsitter, sentieri per passeggiate e possibilità di fare il bagno nel Danubio.
Salisburghese
Vacanze attive per cani e padroni
Albergo per cani Grimming a Rauris
All'Hotel Grimming i cani possono contare su servizi deliziosi: nelle camere sono disponibili accoglienti cuscini per cani e ciotole per cibo e acqua, oltre a una selezione di cibo secco e umido e un servizio di pappa giornaliero. Gli amici a quattro zampe possono sfogarsi su un prato per cani senza guinzaglio di 4.500 m² con un percorso di agilità, altalene, ostacoli e tunnel, mentre un laghetto balneabile offre un tuffo rinfrescante. I rifugi di montagna adatti ai cani, descritti nella "Guida ai rifugi per cani", offrono un rinfresco e una meritata pausa.
Berghotel Arthurhaus*** sull'Hochkönig
Il Berghotel Arthurhaus, situato direttamente nell'area escursionistica a 1.500 metri ai piedi dell'Hochkönig, offre ai cani un soggiorno gratuito in camera. I servizi speciali includono un menu per cani, borse per cani, un'area recintata per cani liberi, un percorso per cani, nonché asciugamani per cani e una macchina per pulire le zampe dei cani. Inoltre, sono disponibili lezioni private con addestratori per cani e ampie strutture per l'esercizio fisico nell'area escursionistica.
Benessere e relax per gli amici a quattro zampe
Residence Gruber a Gastein
Al GRUBERS Hotel Apartment Gastein nel paradiso termale ed escursionistico della Valle di Gastein, i cani godono di un soggiorno piacevole. Un accogliente divano per cani e ciotole per il cibo attendono il vostro arrivo. I compagni a quattro zampe sono i benvenuti anche a colazione e a cena. Numerosi sentieri partono proprio dalla porta di casa e un ruscello rinfrescante si trova a soli 150 metri. Mentre i proprietari si recano alle terme o alla spa, un dog sitter si occupa dei cani. Altri servizi includono coperte accoglienti, un negozio per cani, un prato recintato per cani, un centro benessere per cani e una doccia per cani.
Gartenhotel Theresia****S a Saalbach-Hinterglemm
Il Gartenhotel Theresia, situato in posizione ideale lontano dal vivace centro di Hinterglemm, offre ai cani un'infinità di esercizi lungo il sentiero escursionistico che parte direttamente dall'hotel, lungo il fiume fino alla fine della valle. La proprietà di 2,7 ettari con corsi d'acqua, laghetto, piscine e molti angoli accoglienti nel vasto giardino di montagna è un vero paradiso per persone e animali. I cani sono i benvenuti nel ristorante Zirbenstube, nella hall e nel bar. Per gli amici a quattro zampe sono disponibili ciotole per il cibo, asciugamani e coperte per cani.
Ospitalità familiare con un cane
Hotel Aloisia a Mariapfarr
Nell'area giochi di 1.000 m² dell'Hotel Aloisia gli amici a quattro zampe possono davvero sfogarsi. Nell'hotel i cani sono ammessi anche nel ristorante, nel giardino e sul prato per prendere il sole. Sono disponibili anche servizi di dog walking e dog sitting.
Hotel Sonne**** a Saalbach-Hinterglemm
All'Hotel Sonne i padroni di casa sono noti per la loro particolare attenzione ai cani. L'hotel fornisce cibo per cani e i cani sono ammessi nell'area del bar e nell'accogliente Zirmstube. L'ampio parco offre molto spazio per un soggiorno rilassante con il tuo amico a quattro zampe.
Stiria
Hotel con servizio completo per cani
Hotel Almfrieden & Romantikchalet a Ramsau am Dachstein
Il Almfrieden Hotel & Romantikchalet non solo offre ai cani un soggiorno gratuito, ma anche tanto spazio per giocare e correre nel parco di agilità dell'hotel. In camera troverai una ciotola per cani, un'accogliente coperta, giocattoli, un asciugamano per cani e un premio di benvenuto. Un'area ristorante separata per i proprietari di cani, un piccolo negozio di articoli per cani, un servizio di dog-sitting su richiesta e altri servizi rendono particolarmente piacevole il tuo soggiorno nel cuore della verde area dove fare escursionismo, o sci di fondo e sci sul Dachstein.
DIE WASNERIN a Bad Aussee
L’hotel 4 stelle superior DIE WASNERIN a Bad Aussee offre una pausa esclusiva per ospiti con cane. Le camere per cani, appositamente progettate, dispongono di accesso diretto a un giardino recintato, coperta per il cane, ciotola, sacchetti igienici e un cartello personalizzato per l’amico a quattro zampe.
Retter Bio-Natur-Resort 4 stelle superior
Il Retter Bio-Natur-Resort 4 stelle superior a Pöllauberg, in Stiria, è attrezzato per accogliere i cani con tappetino, ciotole e accesso al giardino. I sentieri per passeggiate iniziano direttamente davanti all’ingresso e al ristorante ci sono tavoli riservati per gli ospiti con cane.
Altri suggerimenti
Tirolo
Lusso e comfort con il cane
Gradonna****s Mountain Resort nel Tirolo Orientale
Il resort senza auto Gradonna****s Mountain Resort offre ai cani il massimo esercizio in un paesaggio da sogno. L'hotel 4 stelle superior e nei luxury chalet di Kals am Großglockner attendono numerosi comfort per gli amici a quattro zampe: snack, ciotole e un kit da viaggio con asciugamano morbido.
Hotel Klosterbräu***** a Seefeld in Tirol
Al Klosterbräu i cani hanno un ristorante tutto per loro e un'area colazione separata. All'arrivo, gli ospiti a quattro zampe troveranno in camera una ciotola per cani e un'accogliente zona notte di dimensioni adeguate, oltre a un asciugamano per cani per asciugarsi, è presente un'area di addestramento di agilità per i cani sportivi. Nelle vicinanze si trova un veterinario e l'offerta è completata da sentieri escursionistici con possibilità di correre e nuotare nel vicino lago Wildsee.
Vacanze attive per cani e padroni
Hotel Riederhof**** nell'Oberland tirolese
L'albergo Riederhof a Ried im Oberinntal è pensato appositamente per gli ospiti a quattro zampe e offre numerosi vantaggi per i cani: un servizio di dog walking, un'area giochi per cani di 1.000 m² con laghetto balneabile, una stazione di toelettatura per cani, escursioni guidate e una scuola mobile per cani. In camera sono disponibili coperte per cani, ciotole per il cibo e coperte per il letto e il divano. I cani possono stare in camera da soli o accompagnare i loro padroni al ristorante.
Hotel Lärchenhof****S a Seefeld in Tirol
L'lbergo Lärchenhof sull'altopiano di Seefeld è un hotel naturale e termale adatto ai cani, dove gli amici a quattro zampe sono accolti calorosamente con un dolcetto di benvenuto, la ciotola per il cibo e l'acqua e un posto accogliente per dormire in camera. L'ampio parco dell'hotel offre molto spazio per correre e una serie di sentieri per passeggiate ed escursioni partono proprio dalla porta d'ingresso, invitandovi a esplorare la regione insieme. In inverno, la speciale pista di sci di fondo per cani nell'Olympiaregion Seefeld offre un divertimento spensierato per umani e cani.
Benessere e relax per gli amici a quattro zampe
Hotel Magdalena**** nella Zillertal
L'Hotel Magdalena, a Ried im Zillertal, hotel benessere amico dei cani, non applica costi aggiuntivi per i cani e offre numerosi servizi inclusi, come una cuccia e una ciotola per il cibo in camera. I cani e i loro padroni godono anche di extra speciali come un angolo lettura con libri sui cani e i servizi di un toelettatore mobile per cani. C'è anche un laghetto balneabile per i cani, sentieri per passeggiate proprio fuori dalla porta, un parco giochi per cani e una toilette per cani.
Panoramahotel Inntalerhof**** a Seefeld in Tirol
Al Panoramahotel Inntalerhof a Mösern, vicino a Seefeld, gli amici a quattro zampe sono accolti con grande calore. Per garantire una vacanza senza stress, l'hotel offre una serie di servizi per i cani: bocconcini di benvenuto in camera, un punto d'acqua nell'area d'ingresso, asciugamani per cani agli ingressi e una confezione di sacchetti da passeggio per cani. Vengono inoltre offerte sessioni e programmi di addestramento in collaborazione con l'allenatore di animali certificato Peter Oberhollenzer. L'hotel è una struttura "certificata Pfotencheck" con cinque zampe.
Ospitalità familiare con i cani
L'Hotel Johanna nel cuore della Ötztal
All'Albergo Johanna a Umhausen nella valle Ötztal, padroni, mamme e cani si sentono ugualmente a casa. In questo hotel a conduzione familiare, i cani non sono solo tollerati, ma accolti calorosamente, il che rende il soggiorno particolarmente piacevole per tutti.
Romantikhotel Böglerhof**** ad Alpbach
Al Romantikhotel Böglerhof i cani vengono accolti all'arrivo con un pacchetto di benvenuto contenente un accogliente cestino per cani, croccantini, ciotole per acqua e cibo, un asciugamano per cani, un opuscolo informativo per i proprietari di cani ad Alpbach e sacchetti per cani. Il personale della reception sarà lieto di darvi consigli su interessanti percorsi per cani, tra cui un sentiero dedicato ai cani.
Vivere la natura vicino all'acqua
Alpenhotel Kitzbühel
L'albergo Alpenhotel Kitzbühel si trova direttamente sulle rive del lago Schwarzsee e offre ai proprietari di cani e ai loro amici a quattro zampe una vacanza rilassante in mezzo alla natura, circondati da numerosi sentieri che vi invitano a fare escursioni di scoperta insieme.
Hotel Natürlich a Fiss
L'Hotel Natürlich a Fiss è un hotel pet-friendly con tre camere per cani al piano terra, ognuna con una propria terrazza e un'area erbosa. I servizi includono una cesta per cani, una stazione di toelettatura per cani e sentieri per passeggiate proprio davanti alla porta d'ingresso. Sono inoltre disponibili passeggiate organizzate con il cane e stazioni per cani nel villaggio.
Ulteriori suggerimenti
Vorarlberg
Esperienze nella natura con il vostro cane
Albergo Hubertushof** Stuben am Arlberg
All'Hotel Hubertushof gli ospiti possono godersi una vacanza sulla neve con il proprio cane. Per gli amici a quattro zampe sono disponibili ciotole per l'acqua e il cibo con tappetini, un cartello "cane in camera", croccantini e Robby Bag. Nelle immediate vicinanze si trovano sentieri per passeggiate.
Naturhotel Chesa Valisa nel Kleinwalsertal
Il Naturhotel Chesa Valisa 4 stelle superior a Hirschegg accoglie i cani in camere e suite selezionate. Proprio davanti all’hotel vi aspettano 185 km di sentieri escursionistici e oltre 130 km di piste da sci – perfetti per giornate attive con il proprio cane. Anche al ristorante, al bar e sulla terrazza soleggiata gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.
Altri suggerimenti
Il mondo dei cani della Kleinwalsertal
Il Mondo dei cani nella Kleinwalsertal offre speciali passeggiate guidate con i cani per viaggiatori solitari, donne e amanti delle erbe, oltre a passeggiate generali nella Kleinwalsertal.
Bregenzerwald
Nella Bregenzerwald i cani sono ammessi sulla maggior parte degli impianti di risalita, il che rende facile fare escursioni insieme nel paesaggio alpino.
Vienna
Lusso e comfort con un cane
Albergo Sacher
Il "programma "Sacher Pets presso gli hotel Sacher di Vienna e Salisburgo offre un soggiorno di lusso agli ospiti con o senza animali domestici. All'Hotel a cinque stelle Hotel Sacher Vienna i cani trovano una morbida cuccia adatta alla loro taglia, una coperta accogliente, un asciugamano speciale, sacchetti per cani e una ciotola per acqua e cibo direttamente in camera. I cani e i loro padroni sono i benvenuti a colazione e a cena nella Sacherstube, dove, su richiesta, vengono serviti piatti preparati al momento secondo gli standard gourmet. È disponibile anche un servizio di dog-sitting.
Albergo di charme Stadthalle
Il Boutique Hotel Stadthalle di Vienna accoglie gli animali domestici e offre una serie di servizi per un soggiorno rilassante con gli amici a quattro zampe. I cani vengono accolti con uno speciale pacchetto di benvenuto, che comprende un'accogliente cuccia e ciotole per il cibo. Nelle vicinanze ci sono anche numerosi spazi verdi e sentieri, ideali per le passeggiate.
La pensione Vienna
La Guesthouse Vienna è un elegante hotel di design nel cuore di Vienna che si rivolge in particolare agli ospiti con cani. I compagni a quattro zampe soggiornano gratuitamente e vengono accolti con un'accogliente cuccia, un bocconcino di benvenuto e una ciotola per l'acqua in camera. I cani sono i benvenuti anche nel ristorante dell'hotel, dove vengono accolti. Su richiesta, è possibile organizzare un dog sitter per consentire la scoperta della città in tutta tranquillità.
Altri consigli
Cane in città: suggerimenti su museruola e obbligo del guinzaglio, comportamento corretto nei mezzi pubblici e nelle aree verdi urbane.
Altri consigli per gli amanti dei cani
Equipaggiamento e comportamento corretto
Informazioni sull'equipaggiamento e sul comportamento corretto a contatto con il bestiame al pascolo.
Tutti gli hotel per cani in Austria
550 hotel e pensioni che accettano i cani e 9.000 case vacanza. Con filtro di ricerca e recensioni degli ospiti.
Soggiorni controllati
Marchio leader per la certificazione degli hotel che accettano i cani.
Hotel per escursionisti
Il tuo amico a quattro zampe è il benvenuto in queste strutture.
Divertimento in rifugio con il tuo cane
Rifugi e chalet per vacanze in rifugio con i cani.
Hotel di campagna con cani
Qui l'ospitalità familiare include il tuo amico a quattro zampe.
Campeggio con un cane
In questi campeggi gli amici a quattro zampe faranno sicuramente amicizia in fretta.