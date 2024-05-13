Salisburghese

Vacanze attive per cani e padroni

Albergo per cani Grimming a Rauris

All' Hotel Grimming i cani possono contare su servizi deliziosi: nelle camere sono disponibili accoglienti cuscini per cani e ciotole per cibo e acqua, oltre a una selezione di cibo secco e umido e un servizio di pappa giornaliero. Gli amici a quattro zampe possono sfogarsi su un prato per cani senza guinzaglio di 4.500 m² con un percorso di agilità, altalene, ostacoli e tunnel, mentre un laghetto balneabile offre un tuffo rinfrescante. I rifugi di montagna adatti ai cani, descritti nella "Guida ai rifugi per cani", offrono un rinfresco e una meritata pausa.

Berghotel Arthurhaus*** sull'Hochkönig

Il Berghotel Arthurhaus, situato direttamente nell'area escursionistica a 1.500 metri ai piedi dell'Hochkönig, offre ai cani un soggiorno gratuito in camera. I servizi speciali includono un menu per cani, borse per cani, un'area recintata per cani liberi, un percorso per cani, nonché asciugamani per cani e una macchina per pulire le zampe dei cani. Inoltre, sono disponibili lezioni private con addestratori per cani e ampie strutture per l'esercizio fisico nell'area escursionistica.

Benessere e relax per gli amici a quattro zampe

Residence Gruber a Gastein

Al GRUBERS Hotel Apartment Gastein nel paradiso termale ed escursionistico della Valle di Gastein, i cani godono di un soggiorno piacevole. Un accogliente divano per cani e ciotole per il cibo attendono il vostro arrivo. I compagni a quattro zampe sono i benvenuti anche a colazione e a cena. Numerosi sentieri partono proprio dalla porta di casa e un ruscello rinfrescante si trova a soli 150 metri. Mentre i proprietari si recano alle terme o alla spa, un dog sitter si occupa dei cani. Altri servizi includono coperte accoglienti, un negozio per cani, un prato recintato per cani, un centro benessere per cani e una doccia per cani.

Gartenhotel Theresia****S a Saalbach-Hinterglemm

Il Gartenhotel Theresia, situato in posizione ideale lontano dal vivace centro di Hinterglemm, offre ai cani un'infinità di esercizi lungo il sentiero escursionistico che parte direttamente dall'hotel, lungo il fiume fino alla fine della valle. La proprietà di 2,7 ettari con corsi d'acqua, laghetto, piscine e molti angoli accoglienti nel vasto giardino di montagna è un vero paradiso per persone e animali. I cani sono i benvenuti nel ristorante Zirbenstube, nella hall e nel bar. Per gli amici a quattro zampe sono disponibili ciotole per il cibo, asciugamani e coperte per cani.

Ospitalità familiare con un cane

Hotel Aloisia a Mariapfarr

Nell'area giochi di 1.000 m² dell' Hotel Aloisia gli amici a quattro zampe possono davvero sfogarsi. Nell'hotel i cani sono ammessi anche nel ristorante, nel giardino e sul prato per prendere il sole. Sono disponibili anche servizi di dog walking e dog sitting.

Hotel Sonne**** a Saalbach-Hinterglemm