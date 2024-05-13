Scopri le meraviglie dell'Austria con le numerose card turistiche: accesso gratuito o scontato ad attrazioni, eventi e trasporti, per vivere un'esperienza indimenticabile

Prenotando il tuo soggiorno in una delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa, potrai ricevere gratuitamente una card turistica, un pass esclusivo che ti permetterà di accedere a sconti imperdibili. La carta ti sarà consegnata direttamente in hotel o presso l'ufficio turistico locale, per iniziare subito a goderti le numerose offerte disponibili. Alcune card turistiche potrebbero essere acquistate separatamente, ma tutte offrono straordinarie opportunità per rendere la tua vacanza indimenticabile.

Le card turistiche regionali e locali ti aprono le porte a una vasta gamma di esperienze: dalle attrazioni più iconiche ai luoghi di interesse, dalle avventure all’aria aperta al tempo libero, senza dimenticare l'accesso gratuito o scontato ai trasporti pubblici e alle funivie.

Per le famiglie, le card turistiche regionali sono un vero tesoro, offrendo attività divertenti e vantaggi per tutte le età. Grazie a queste card, il tuo viaggio sarà arricchito da esperienze uniche e da un programma vario, pensato per ispirare ogni tipo di viaggiatore. Scegli la tua avventura e approfitta dei tanti vantaggi che ti aspettano!