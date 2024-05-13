Card turistiche regionali e locali
Agevolazioni e sconti da non perdere
Introduction
Prenotando il tuo soggiorno in una delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa, potrai ricevere gratuitamente una card turistica, un pass esclusivo che ti permetterà di accedere a sconti imperdibili. La carta ti sarà consegnata direttamente in hotel o presso l'ufficio turistico locale, per iniziare subito a goderti le numerose offerte disponibili. Alcune card turistiche potrebbero essere acquistate separatamente, ma tutte offrono straordinarie opportunità per rendere la tua vacanza indimenticabile.
Le card turistiche regionali e locali ti aprono le porte a una vasta gamma di esperienze: dalle attrazioni più iconiche ai luoghi di interesse, dalle avventure all’aria aperta al tempo libero, senza dimenticare l'accesso gratuito o scontato ai trasporti pubblici e alle funivie.
Per le famiglie, le card turistiche regionali sono un vero tesoro, offrendo attività divertenti e vantaggi per tutte le età. Grazie a queste card, il tuo viaggio sarà arricchito da esperienze uniche e da un programma vario, pensato per ispirare ogni tipo di viaggiatore. Scegli la tua avventura e approfitta dei tanti vantaggi che ti aspettano!
Le card turistiche del Burgenland
La Burgenland Card offre ingressi e sconti in oltre 250 tra le più belle attrazioni e strutture per il tempo libero Burgenland. Queste includono la Cava di St. Margarethen il Palazzo Esterházy e il Lido Neufeldersee.
La card è gratuita a partire dal primo pernottamento in una delle oltre 650 strutture ricettive convenzionate.
Le card turistiche della Carinzia
Con la Kärnten Card puoi visitare, tutte le volte che vuoi, più di 100 destinazioni escursionistiche in Carinzia possono essere visitate tutte le volte che si vuole. Queste includono, tra l'altro Ferrovie di montagna, Strade panoramiche e Gite in barca. L'offerta è completata da numerosi Musei, Parchi animali e altre attività per il tempo libero.
La card è disponibile in oltre 140 punti vendita in tutta la Carinzia.
Le card turistiche della Bassa Austria
Scopri oltre 350 meravigliose mete escursionistiche nella Bassa Austria e nelle regioni circostanti con la Bassa Austria Card, il pass ideale per vivere esperienze uniche, dalla cultura alla natura. Con questa card, avrai accesso a numerose attività e attrazioni per il tempo libero. Potrai goderti un emozionante viaggio sulla Schneebergbahn, la ferrovia a cremagliera più alta dell'Austria, visitare l'imponente Abbazia di Melk, capolavoro barocco, o trascorrere una giornata all'avventuroso Rosenburg, il parco di arrampicata.
Le card turistiche dell'Alta Austria
Le 4 card turistiche dell'Alta Austria sono la tua chiave per vivere indimenticabili esperienze di svago a prezzi vantaggiosi. Grazie a queste card a pagamento, potrai usufruire di numerosi vantaggi: dall'uso gratuito delle funivie alle visite a musei affascinanti e splendidi laghi balneabili. Che tu sia in cerca di avventure all’aria aperta o di relax culturale, le carte vacanze ti permettono di esplorare l'Alta Austria in modo conveniente e senza pensieri.
Approfitta di queste straordinarie opportunità per scoprire le meraviglie della regione e rendi la tua vacanza un'esperienza unica!
La card turistica del Salisburghese
Se sogni una vacanza indimenticabile nel cuore del Salisburghese, la SalzburgerLand Card è il tuo pass ideale per scoprire il meglio della regione. Questa tessera all-inclusive, disponibile a pagamento, ti offre l’ingresso gratuito a oltre 180 attrazioni imperdibili, sia nella provincia che nella città di Salisburgo, per 6 o 12 giorni.
Tra le esperienze incluse, potrai esplorare la magnifica città di Salisburgo con un accesso gratuito di 24 ore e fare un’emozionante gita sulla spettacolare Strada alpina del Grossglockner.
Le attrazioni più amate, come i rilassanti bagni termali e le ferrovie di montagna, possono essere utilizzate una volta, mentre molte altre sono visitabili più volte, permettendoti di vivere la tua vacanza al massimo!
Le card turistiche della Stiria
In Stiria, la magia della natura, la ricchezza culturale, le delizie culinarie e le terme ti aspettano per un'esperienza unica. Con numerose card turistiche disponibili, potrai scoprire gratuitamente o con ingresso ridotto una vasta gamma di attrazioni e attività per il tempo libero. Esplora lo Herberstein Zoo, concediti una gustosa avventura presso i famosi Cioccolatini Zotter o vivi l'emozione di un giro sulla spettacolare Ferrovia del ghiacciaio del Dachstein.
La card, con diverse opzioni di validità e prezzi, possono essere acquistati comodamente online, offrendoti la libertà di organizzare la tua vacanza in Stiria come preferisci. Un'esperienza ricca di meraviglie ti aspetta!
La card turistica del Tirolo
Il Tirolo accoglie i visitatori con numerose card vantaggi gratuite, offrendo l'accesso a una vasta gamma di attività per il tempo libero. Dall'uso del trasporto pubblico alle escursioni guidate, fino a sconti sulle funivie, queste carte sono il pass ideale per esplorare il meglio della regione.
Con la Summer Card, potrai vivere esperienze indimenticabili: dalle prelibatezze culinarie ai laghi balneabili, dagli zoo e parchi naturali alle attrazioni culturali. Scopri luoghi iconici come la maestosa Fortezza di Kufstein, il suggestivo centro benessere Aqua Dome o i magici Mondi di Cristallo Swarovski. Il Tirolo ti aspetta con avventure per tutti i gusti!
La card turistica del Vorarlberg
La V-Card del Vorarlberg, disponibile a pagamento, ti dà accesso gratuito a 85 incredibili destinazioni escursionistiche, tra cui le funivie, musei e piscine all'aperto. Un pass ideale per esplorare le bellezze naturali e culturali di questa splendida regione.
Con le card regionali Vorarlberg Inclusive, puoi visitare altre attrazioni a prezzi ridotti o gratuitamente. Queste carte fungono anche da biglietti d’ingresso per il Parco divertimenti VAL BLU, per una rilassante gita in barca sul Lago di Costanza, una visita al Museo Rolls-Royce o un emozionante giro sulla funivia Pfänderbahn. Il Vorarlberg ti aspetta per un'avventura ricca di scoperte!
Le card turistiche di Vienna
Vienna ha in serbo per voi una varietà di esperienze con quattro carte vantaggi:
La Card della città di Vienna vi permette di viaggiare illimitatamente sui mezzi pubblici e di usufruire di oltre 200 sconti.
Il Vienna Pass consente di accedere gratuitamente a 90 attrazioni turistiche e di viaggiare illimitatamente sugli autobus hop-on hop-off per 1, 2, 3 o 6 giorni consecutivi.
Con il Vienna Flexi Pass potete scegliere fino a 60 attrazioni 2, 3, 4 o 5 in base ai vostri interessi.
La Vienna Welcome Card include sconti e viaggi gratuiti sui trasporti pubblici e sui Big Bus.
Questo rende il vostro soggiorno a Vienna flessibile e vario.