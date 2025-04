Nuova costruzione del ponte di Lueg

A partire da gennaio 2025, la circolazione sul ponte Lueg sull'A13 (autostrada del Brennero) sarà temporaneamente ridotta a una sola corsia per senso di marcia per consentire interventi essenziali di manutenzione. Questa misura è necessaria per garantire la sicurezza del traffico e la stabilità della struttura fino alla ricostruzione programmata. La nuova costruzione del nuovo ponte Lueg inizierà nella primavera del 2025 e dovrebbe concludersi entro il 2030.