In Austria in auto e in moto

Precauzioni per viaggiare in sicurezza in Austria

In Austria è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza. I bambini di età inferiore a 14 anni e di dimensioni inferiori a 135 cm possono essere trasportati solo in appositi seggiolini. Nelle automobili e nelle autovetture (anche nei cosiddetti "minibus") è consentito il trasporto di un solo bambino per sedile, che deve essere adeguatamente assicurato in base all'età e alle dimensioni.

È consentito telefonare durante la guida solo tramite un dispositivo vivavoce, che deve essere utilizzabile con una sola mano e non deve compromettere in alcun modo la guida.

In Austria i motociclisti hanno l'obbligo di indossare il casco. Hanno inoltre bisogno di una vignetta e i fari anabbaglianti devono essere accesi di giorno durante la guida.

Ogni automobilista deve portare sempre con sé una cassetta di pronto soccorso, un triangolo di segnalazione e un gilet ad alta visibilità riflettente, da mostrare in caso di controllo del traffico.

I giubbotti ad alta visibilità devono essere indossati sulle strade austriache al di fuori dei centri abitati. Ciò significa che i conducenti devono indossare il gilet ad alta visibilità quando entrano nella carreggiata in caso di guasto o incidente. Si raccomanda a tutti i viaggiatori di portare con sé un gilet ad alta visibilità.

Bere e guidare

In Austria si applica il limite massimo previsto dalla legge di meno dello 0,5 per mille nel sangue, oppure il limite dello 0,1 per mille per i titolari di patente in prova e per i conducenti di camion e autobus. Chi guida un'auto sotto l'effetto dell'alcol deve aspettarsi multe salate e il ritiro della patente.