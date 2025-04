In Austria con l'aereo

Viaggio da/per l'aeroporto di Vienna

I banchi informazioni dell'aeroporto si trovano nelle sale partenze dei Terminal 1 e 3 e nella sala arrivi del Terminal 3. Il banco informazioni sui voli è disponibile 24 ore su 24 chiamando il numero +43-1-7007-0.

Dall'aeroporto alla città

In treno, in taxi o in autobus, ci sono diversi modi per raggiungere la città.

Trasporto pubblico

Il City Airport Train (CAT) collega l'aeroporto di Vienna con il centro città (stazione di Wien Mitte) in soli 16 minuti.

Per i voli di alcune compagnie aeree, i banchi di check-in sono disponibili presso la stazione ferroviaria City Air Terminal Wien-Mitte. Ci sono anche macchinette automatiche per il check-in dei bagagli e per il bagaglio a mano. I passeggeri possono effettuare il check-in dei bagagli fino a 75 minuti prima della partenza o la sera stessa del volo e ricevere immediatamente la carta d'imbarco.

Vienna Airport Lines gestisce autobus tra l'aeroporto di Vienna Schwechat e importanti snodi di trasporto.

Il treno ad alta velocità è un modo economico per spostarsi tra la città di Vienna e l'aeroporto di Vienna. Il viaggio dura circa 25 minuti dal centro di Vienna; l'intervallo è di circa 30 minuti.

I treni ICE partono ogni due ore dall'aeroporto di Vienna, passando per la Stazione Centrale di Vienna e Vienna Meidling, direttamente per St. Pölten e Linz.

Ulteriori informazioni sul viaggio verso l'aeroporto di Vienna

Taxi e noleggio auto

I taxi aeroportuali sono taxi dedicati solo per i viaggi da e verso l'aeroporto. Devono essere prenotati in anticipo e applicano un prezzo fisso (bagagli inclusi) senza costi aggiuntivi per i viaggi a vuoto.

Per i viaggi da Vienna all'aeroporto (si prega di richiedere un "taxi aeroportuale" al momento dell'ordine), un supplemento per il viaggio a vuoto sarà aggiunto alla tariffa per il viaggio di ritorno.

Ulteriori informazioni su: