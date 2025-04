Piani energetici intelligenti, risparmio delle risorse, prodotti regionali, fattori sociali: gli alloggi certificati per la sostenibilità rendono la vacanza sostenibile.

Per chi desidera viaggiare in modo responsabile, l’Austria offre numerose strutture ricettive certificate, che rispettano rigorosi standard di sostenibilità e sono sottoposte a controlli esterni. Dalle eco-lodges agli hotel a basso impatto ambientale, ogni soggiorno diventa un’esperienza all’insegna del comfort e del rispetto per la natura.

Anche le regioni austriache si impegnano nella sostenibilità: l’elenco delle regioni modello per il clima e l’energia aiuta i viaggiatori a orientarsi tra le destinazioni più eco-friendly. Inoltre, grazie a soluzioni innovative per la mobilità dolce, come trasporti pubblici efficienti e percorsi ciclabili ben sviluppati, è possibile esplorare il paese in modo ecologico e senza rinunce.