Parco stellare Attersee-Traunsee nel Salzkammergut

Nel 2021, la regione Attersee-Traunsee è stata certificata dall'International Dark Sky Association come primo parco stellare dell'Austria. L'Austria entra così a far parte per la prima volta dei “Dark Sky Places” mondiali: esistono infatti 150 parchi stellari in tutto il mondo, di cui 35 in Europa. L'obiettivo del progetto è preservare l'oscurità naturale della notte e ridurre l'inquinamento luminoso.

I visitatori del parco stellare possono godere della splendida vista del cielo stellato, della Via Lattea a occhio nudo e della magia della notte buia. Questo progetto sostenibile non solo promuove la biodiversità, ma crea anche consapevolezza del valore dell'oscurità in un mondo sempre più luminoso.