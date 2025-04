Inclusione nel museo: accessibilità analogica e digitale

L'inclusione nei musei va oltre la semplice accessibilità fisica. L’obiettivo è progettare l'esperienza museale così che le persone con disabilità possano pianificare e vivere la loro visita in modo indipendente. Ciò significa che i contenuti espositivi di mostre, collezioni e temi possono essere vissuti attraverso molteplici sensi e canali informativi. Tra questi figurano formati inclusivi per l'organizzazione di eventi, visite guidate e laboratori.

Il Museo d'Arte Lentos di Linz, ad esempio, offre visite guidate nel linguaggio dei segni. Testi speciali, disponibili in formato analogico e digitale, spiegano la collezione in un linguaggio di facile comprensione . I cani guida per non vedenti sono ammessi per i visitatori con problemi di vista.

Il Kunsthistorisches Museum di Vienna offre visite d'arte per persone con disabilità visive o cognitive. Le visite guidate tattili mettono in pratica l'inclusione, e ci sono anche programmi per le persone affette da demenza e i loro accompagnatori.