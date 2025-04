Dove mangiare bene direttamente sulle pista di sci, con padroni di casa gentili e vista sulle montagne innevate. I migliori consigli per i rifugi di montagna.

Il sapore è migliore insieme

I rifugi austriaci con le loro terrazze in legno e i deliziosi piatti sono leggendari. Per questo, in una giornata sulle piste si sosta con piacere in compagnia: slaccia gli sci o lo snowboard e accomodati nell'accogliente saletta o al tavolo di legno sulla terrazza soleggiata. Ordina gli spaetzle al formaggio, riccamente insaporiti dal formaggio di montagna, o i soffici canederli dolci. O preferisci un tagliere, il Brettljause? Presentati su un vassoio di legno ecco salsicce fatte in casa, speck, burro di fattoria e pane cotto nel forno a legna. E come aggiunta, la vista delle imponenti montagne illuminate dal sole.

Ogni rifugio ha la sua architettura

È meglio creare qualcosa di nuovo partendo dal vecchio o fare qualcosa tutto diverso? I gestori dei comprensori sciistici sono impegnati a svecchiare le loro baite rustiche scegliendo uno stile più contemporaneo. Sulle piste rinnovano, ristrutturano, aggiungono nuovi edifici. E talvolta ecco arrivare un avveniristico cubo di vetro. Tenendo sempre presente il benessere degli ospiti, l'offerta di cibo e bevande viene adeguata al nuovo design