Tradizioni pasquali e mercatini di Pasqua in Austria

Altrettanto antica è la tradizione dei falò pasquali. Illuminano ancora il cielo notturno in alcune zone di Salisburgo, Stiria e Carinzia. Per diverse settimane, si costruiscono torri di legno, spesso alte fino a dieci metri e abilmente intagliate. Nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua, le torri vengono poi bruciate. Questa, come molte altre usanze pasquali, non è un'usanza cristiana, ma pagana. Oggi, tuttavia, il fuoco pasquale è interpretato come un simbolo di gioia per la risurrezione di Gesù.