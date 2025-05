Vuoi lavorare in un rifugio alpino o in una baita?

A volte hai solo bisogno di una pausa più lunga. Di staccare davvero: dalla città, dal rumore, dallo stress del mondo digitale e dalla reperibilità continua. E se trascorressi qualche settimana in un alpeggio, lavorando a stretto contatto con la natura?

Qui puoi dare una mano dove serve: accudire gli animali, raccogliere il fieno, accogliere gli escursionisti. Ogni giorno è diverso, ogni gesto ha un valore autentico.

E se non puoi fermarti troppo a lungo? Nessun problema. Anche durante una semplice vacanza puoi vivere questa esperienza, aiutando in alpeggio per qualche giorno. Ti sorprenderà quanto sia rigenerante immergersi in una vita così diversa, fatta di ritmi lenti, aria pulita e connessioni vere.

Qui trovi due contatti utili per iniziare la tua esperienza in un alpeggio o in una baita in Austria.