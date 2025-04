Cosa vedere in Bassa Austria

Esplora la Bassa Austria, dove abbazie, monasteri, castelli e palazzi si fondono tra valli fluviali e montagne, svelando tesori storici e artistici da scoprire.

Il Danubio caratterizza fortemente la regione della Bassa Austria, infatti la attraversa centralmente da ovest a est. Non è l'unico però, poiché il Paese è ricco di acqua: numerosi fiumi come il Kamp, il Thaya e il Traisen modellano le valli. Il Parco Nazionale di Thayatal è particolarmente incontaminato. Il suo paesaggio romantico e selvaggio, con le sue fitte foreste di latifoglie, lo rende un paradiso unico, anche per animali molto timidi come il gatto selvatico europeo.

I castelli fortificati si sono lasciati alle spalle i tempi dei baroni predoni, ma ricordano ancora le storie del passato. Alcuni di essi, come il Castello di Rosenburg o il Castello di Schallaburg , sono stati trasformati in castelli da favola durante il Rinascimento, mentre altri sono stati conservati come rovine. Le rovine del castello di Aggstein , nella Wachau , sono tra le più famose. Le abbazie barocche di Melk e Göttweig sono considerati espressione della vita celestiale in terra, emanano una splendida eleganza e una bellezza eterna.