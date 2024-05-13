L'isola del Danubio di Vienna
Acqua, sport e relax tra città e natura
Introduction
L'Isola del Danubio di Vienna è un esempio unico di pianificazione urbana: uno spazio naturale e ricreativo nel cuore della città, nato come opera di protezione dalle piene e sviluppatosi nel tempo come habitat naturale. Tra il Danubio e la Nuova Donau, l'isola si estende da Langenzersdorf fino alla Lobau. Realizzata tra il 1972 e il 1988, oggi è caratterizzata da ampi prati e aree boschive, con circa 1,8 milioni di alberi e arbusti piantati sul suo territorio. (Fonte: città di Vienna)
Mentre il Danubio è utilizzato come principale via di navigazione, la più tranquilla Nuova Donau (Neue Donau) offre spazi per il nuoto, gli sport acquatici e il relax. Osservando con attenzione è possibile avvistare diverse specie animali, tra cui caprioli, castori, martin pescatori, bisce dal collare, lucertole muraiole e rospi comuni. (Fonte: città di Vienna)
In estate la Festwiese ospita concerti, festival ed eventi sportivi all'aperto, diventando uno dei principali spazi per manifestazioni della città. Anche in inverno l'isola invita a passeggiare tra la natura, con viste sulla skyline di Vienna al tramonto.
L'isola del Danubio di Vienna da tutte le prospettive
Fare il bagno all'isola del Danubio
Con 42 chilometri di spiagge di sabbia, ghiaia e prati, la Nuova Donau (Neue Donau) è la più grande area balneabile all'aperto di Vienna: accessibile gratuitamente e nel cuore della città. Ampi prati dove prendere il sole e piattaforme galleggianti offrono spazio per nuotare, rilassarsi e rinfrescarsi nelle giornate estive.
Chi cerca un'atmosfera da spiaggia ha diverse possibilità. Nella Pirat Bucht gli alberi regalano ombra e l'accesso all'acqua è dolce, mentre l'Arena Beach è caratterizzata da una spiaggia di sabbia e da una vivace atmosfera estiva. A nord e a sud dell'isola si trovano inoltre tre aree naturiste segnalate. Le famiglie possono usufruire di una spiaggia lunga 250 metri, con un'ampia zona di acqua bassa e un grande parco giochi acquatico.
Sport e tempo libero sull'acqua
Sport avventurosi in acqua
Speed rafting, kayak e un'onda artificiale per surfisti esperti: il canale di acqua, lungo 250 metri, permette di praticare sport acquatici nel cuore di Vienna.
Saltare sui tappeti elastici
Vicino al Reichsbrücke, una piattaforma galleggiante con 40 tappeti offre divertimento per grandi e piccoli.
Giro in catamarano
Esplora la Nuova Donau a bordo di un catamarano elettrico. Il traghetto stagionale collega quattro fermate lungo un percorso di circa 5 chilometri in 45 minuti.
Circuiti per bici
17 postazioni gratuite per bici, monopattino, skateboard e sedia a rotelle. Include anche un pump track per mountain bike, ideale per principianti.
Beachvolleyball
Sabbia, sole e beach volley: diversi campi sono a disposizione, tra cui due ampi campi nella Vienna Watersports Arena.
Escursioni in bicicletta
L'Isola del Danubio si trova lungo la Ciclovia del Danubio, uno dei percorsi ciclabili più famosi d'Europa. La rete di 135 chilometri offre itinerari per ogni livello.
Copa Beach e Pier 22
Il Copa Beach si estende per 500 metri lungo la sponda cittadina della Nuova Donau, con due spiagge di sabbia, lettini e ristoranti di cucina internazionale. Si trova a pochi minuti dal centro ed è facilmente raggiungibile in metropolitana.
Sul lato opposto, sull'Isola del Danubio, si trova il rinnovato Pier 22, con piattaforme balneabili accessibili, aree relax e un campo sportivo multifunzionale coperto. Ristoranti e food truck costeggiano il lungofiume, mentre il ponte pedonale Ponte Cagrana collega comodamente le due sponde.
Sapevi che...?
...il faro del Pier 22 fu scenografia di un'opera lirica?
In origine era una scenografia dei Bregenzer Festspiele per L'olandese volante di Wagner. Dal 1997 si trova sull'Isola del Danubio, vicino al Reichsbrücke, ed è oggi un apprezzato soggetto fotografico.
...si può grigliare tutto l'anno all'isola del Danubio?
Due aree barbecue sono accessibili gratuitamente senza prenotazione, mentre altri 11 spazi possono essere riservati. In caso di divieto disposto dalle autorità, accendere i barbecue non è consentito.
... anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti?
Due aree balneabili con accesso all'acqua e una zona recintata sono dedicate ai cani. Su tutta l'isola è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio o muniti di museruola.
...è possibile fare il bagno anche in inverno?
Attenzione: prima di entrare in acqua è importante verificare le condizioni meteo, la temperatura dell'acqua e seguire le indicazioni locali. Non praticate mai il bagno in acqua fredda da soli.
...è vietato pattinare sul ghiaccio?
La Nuova Donau ghiaccia solo raramente durante l'inverno.
Percorsi naturalistici sull'isola del Danubio
Il sentiero naturalistico "La piccola baia sul grande fiume" si snoda attraverso sette tappe dedicate alla fauna e alla flora della baia presso il Reichsbrücke. I pannelli informativi raccontano curiosità su castori, storioni sterleto, siluri e uccelli come l'airone cenerino. Sull'isola si trova anche un centro dedicato alla riproduzione dello storione sterleto. Un itinerario ideale per famiglie e per chi desidera scoprire l'isola da una prospettiva diversa.
Lungo il percorso si attraversa il tipico bosco ripariale: sulle rive crescono salici e pioppi bianchi, mentre nelle zone più elevate si trovano aceri e frassini. Il sentiero mostra come natura e città convivano fianco a fianco sull'Isola del Danubio.