Tra lo skyline cittadino, i canneti, le aree balneabili e gli habitat dei castori, l'Isola del Danubio svela, lungo i suoi 21 chilometri, un volto di Vienna che sorprende

L'Isola del Danubio di Vienna è un esempio unico di pianificazione urbana: uno spazio naturale e ricreativo nel cuore della città, nato come opera di protezione dalle piene e sviluppatosi nel tempo come habitat naturale. Tra il Danubio e la Nuova Donau, l'isola si estende da Langenzersdorf fino alla Lobau. Realizzata tra il 1972 e il 1988, oggi è caratterizzata da ampi prati e aree boschive, con circa 1,8 milioni di alberi e arbusti piantati sul suo territorio. (Fonte: città di Vienna)

Mentre il Danubio è utilizzato come principale via di navigazione, la più tranquilla Nuova Donau (Neue Donau) offre spazi per il nuoto, gli sport acquatici e il relax. Osservando con attenzione è possibile avvistare diverse specie animali, tra cui caprioli, castori, martin pescatori, bisce dal collare, lucertole muraiole e rospi comuni. (Fonte: città di Vienna)

In estate la Festwiese ospita concerti, festival ed eventi sportivi all'aperto, diventando uno dei principali spazi per manifestazioni della città. Anche in inverno l'isola invita a passeggiare tra la natura, con viste sulla skyline di Vienna al tramonto.