Prati. Foreste. Oasi urbane. Esperienze nella natura a Vienna

Vienna non ha rivali quando si tratta di spazi verdi. Con oltre il 50% del suo territorio ricoperto di parchi e aree naturali, nessun'altra città al mondo può vantare tanti vigneti e un numero così elevato di aree verdi. Con ben 850 parchi che invitano a rilassanti passeggiate, Vienna è un paradiso naturale facilmente accessibile: basta prendere un tram per raggiungere le zone ricreative.

Il famoso Prater di Vienna, con i suoi 6 km², è il "polmone verde" della città, perfetto per chi ama immergersi nella natura. Ma non è solo il verde a rendere Vienna speciale: anche l'acqua gioca un ruolo fondamentale per la qualità della vita: la città attinge la migliore acqua di sorgente, ma non solo, Vienna si trova direttamente sulle sponde del Danubio e vanta 42 km di spiagge lungo l’Isola del Danubio, dove puoi praticare vela, surf, nuoto o canottaggio sul Vecchio Danubio.

Se si preferisce il relax, si può trascorrere del tempo nei ristoranti accoglienti lungo le rive, oppure fare escursioni nella natura incontaminata delle zone umide del Danubio. Durante l’estate, il Canale del Danubio, situato nel cuore della città, si anima con beach bar che offrono un’atmosfera vivace e rilassata.

Vienna: tra le città più verdi del mondo

Vienna è una città straordinariamente vivibile e detiene il titolo di metropoli più verde al mondo. Tra oltre 100 città, Vienna si è classificata al primo posto nella classifica delle “10 città più verdi del mondo 2020”, grazie ai suoi vasti spazi verdi e al suo impegno per la sostenibilità.