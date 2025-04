Vacanze in famiglia nel Salzkammergut

Avventura tra montagna e lago: ciò che sembra promettente soprattutto per i bambini alla fine lo è anche per i genitori. Una volta che i piccoli hanno nuotato e sguazzato nell'acqua e provato la tavola da SUP e il surf, ci sono altre attività in programma: un tour in bicicletta, un'escursione o uno dei vari programmi per bambini offerti dalla regione del Mondsee-Irrsee.

Vacanze in fattoria

Avventura e attività per i più piccoli, relax per i genitori: una vacanza in fattoria è un ottimo modo per conciliare diversi desideri. Si impara molto interagendo con gli animali e lavorando nelle stalle, si risveglia la curiosità e il divertimento è la priorità assoluta.