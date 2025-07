Il Lago di Costanza nel Vorarlberg

Cosa ha da offrire una regione dell'Austria che la rende particolarmente affascinante? Quando la gente è semplice e progressista in egual misura? Quando l'urbanità e la natura si rispettano a vicenda? Quando l'offerta culturale è ricca di varietà? Quando la bellezza del paesaggio Attività ispira le attività? Quando la Cultura del piacere vive? - Ebbene, la regione del Bodensee-Vorarlberg, nella parte più occidentale dell'Austria, soddisfa probabilmente tutte queste caratteristiche.