Chiamato affettuosamente "lago cappuccino" dagli abitanti del luogo, il lago Neusiedlersee ha un colore marrone lattiginoso. Ma non preoccuparti! Il lago non è affatto "sporco". Al contrari vanta un'ottima qualità delle acque di balneazione!

La torbidità ha una causa plausibile: si tratta di un lago di steppa. Le caratteristiche tipiche sono un bacino poco profondo e il livello dell'acqua fortemente fluttuante - a seconda delle piogge e dell'evaporazione. Per questo motivo il lago Neusiedlersee è estremamente poco profondo, la profondità massima è di soli due metri, anche al centro del lago (quindi non buttarti mai a capofitto!). Le onde smuovono il fondo e la materia in sospensione vortica costantemente nell'acqua. Del resto, il fondo del lago non è fatto di ghiaia, ma di fango.

Ed è proprio questo il suo segreto, per nulla triste.