Responsabilità per la natura

Quando la nebbia del mattino aleggia sull'acqua come un velo leggero, l'ecologista ittico e pescatore professionista Martin Müller si gode la tranquillità del lago Weissensee, motivo per cui molti ospiti scelgono di trascorrere qui le vacanze

Al lago Weissensee si è iniziato a pensare e ad agire in modo sostenibile per l'ambiente fin da subito. Martin Müller riassume la responsabilità della corporazione dei pescatori e della gestione delle acque, affermando che "si tratta di pescare con riguardo. I nostri pronipoti hanno il diritto di vivere in futuro in ecosistemi intatti". ll fatto che Martin Müller sia in grado di dare un contributo prezioso con il suo lavoro in questo posto è per lui un privilegio.