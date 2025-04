Cristalli, arte e meraviglia: nei Mondi di Cristallo Swarovski a Wattens, design, natura e fantasia si fondono in un'esperienza scintillante per tutti i sensi.

In occasione del centenario di Swarovski, sei invitato a scoprire un mondo straordinario nato dall’immaginazione dell’artista André Heller. La famiglia fondatrice gli affida il compito di creare qualcosa che vada ben oltre un semplice museo – ed è così che prende forma una visione unica: un regno esperienziale dove arte e tecnologia si fondono in modo spettacolare.

Al tuo arrivo, ti accoglie un gigante alto 17 metri: non solo simbolo iconico dei Mondi di Cristallo Swarovski, ma anche custode delle meraviglie che ti attendono. Questo gigante, frutto della fantasia di Heller, è una figura mitica che un tempo viaggiava per il mondo alla ricerca di tesori di arte e conoscenza. Ora risiede a Wattens e protegge le sue collezioni in camere sotterranee che incarnano curiosità, immaginazione e stupore.

Durante la tua visita, ti ritroverai immerso in un universo ispirato alla storica Kunst- und Wunderkammer del Castello di Ambras, vicino a Innsbruck. Fu l’arciduca Ferdinando II, appassionato collezionista asburgico, a creare nel XVI secolo questa camera delle meraviglie, considerata oggi il primo museo del mondo. Oggetti rari ed esotici, strumenti scientifici e manufatti straordinari: ogni pezzo racconta la ricchezza e la bellezza del mondo.

André Heller reinterpreta questo spirito rinascimentale, trasformando le camere delle meraviglie in spazi scenici per artisti visionari come Salvador Dalí, Yayoi Kusama o Brian Eno. Alcune installazioni ti emozioneranno per la loro poesia, altre ti stupiranno per la loro eccentricità – ma tutte, senza eccezione, trasformeranno il cristallo in un linguaggio vivo e in continua evoluzione.

Ai Mondi di Cristallo Swarovski non ti aspettano solo creazioni scintillanti, ma un intero modo di sentire l’arte e la natura. Qui scoprirai l’idea originale di Daniel Swarovski: il cristallo non solo come materiale prezioso, ma come fonte inesauribile di ispirazione creativa. È in questo luogo che la tradizione del Tirolo incontra l’innovazione artistica internazionale – e tu sei il protagonista di questa esperienza.