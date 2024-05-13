Market area at Naschmarkt, exterior view
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Naschmarkt di Vienna
La varietà culinaria incontra l’Art Nouveau

Da oltre 100 anni il Naschmarkt di Vienna pulsa tra profumo di spezie e ritmo di grande città. Circa 120 bancarelle e locali lo rendono un punto d’incontro all’insegna de

Già nel XVIII secolo, sulla riva del fiume Wienfluss esisteva un mercato contadino, dove si commerciavano prevalentemente prodotti caseari. Da questo uso originario dell’area come mercato del latte deriva probabilmente anche il nome Naschmarkt. Il recipiente in legno di frassino utilizzato per il trasporto del latte veniva infatti tradizionalmente chiamato „Asch”.

Con la regolazione del fiume Wienfluss all’inizio del XX secolo, il mercato ricevette le sue caratteristiche bancarelle in stile Art Nouveau, che ancora oggi sono sotto tutela dei beni culturali. Già allora, accanto ai generi alimentari di base, si trovavano spezie esotiche e prelibatezze – una promessa di apertura al mondo nel cuore di Vienna. Oggi il Naschmarkt è meno un luogo di approvvigionamento e più un palcoscenico per la cucina e la varietà. Tra bancarelle storiche, locali, tesori del mercatino delle pulci e il Naschpark recentemente riqualificato, nasce uno spazio di incontro e piacere. Passeggia, assaggia, lasciati stupire e scopri il lato aperto e sorprendente di Vienna.

Info rapide sul Naschmarkt
Posizione: nel 6° distretto, lungo la Wienzeile
Come arrivare:Kettenbrückengasse U4
Dimensioni:con circa 2,3 ettari, il mercato più grande di Vienna
Bancarelle: circa 120
Orari di apertura:nei giorni feriali dalle 6:00 alle 21:00 massimo, il sabato fino alle 18:00

Il Naschmarkt da ogni prospettiva

Bancarelle al Naschmarkt di Vienna

Tra la Secessione Viennese e Kettenbrückengasse si susseguono oltre cento bancarelle. Nell’aria si diffondono profumi di spezie, pane fresco e frutta matura. Un luogo vivace dove tradizione del mercato e cucina internazionale si incontrano.

Fisch-Gruber

L’azienda familiare è sinonimo di pesce fresco e prelibatezze. Bancarella dalla lunga tradizione, che rifornisce osterie, ristoranti stellati e visitatori del mercato.

Fisch-Gruber

Gegenbauer

Al Naschmarkt di Vienna, l’aceteria Gegenbauer mostra come pazienza e artigianato trasformino aceti pregiati di vino e frutta in rare rarità aromatiche.

Gegenbauer

Poehl

Un punto d’incontro per buongustai: formaggi selezionati, prosciutti pregiati e raffinate prelibatezze. Inoltre vino e consulenza personale con passione.

Poehl

Spezie & Co.

Al Naschmarkt di Vienna profuma di mondo: da Spezie & Co. si accumulano pepe, peperoncino e miscele proprie – un paradiso per chi ama sperimentare.

Spezie & Co.

Kuczera

Da quattro generazioni, la bancarella di famiglia offre verdura croccante, frutta fresca, erbe profumate e varietà speciali dall’Austria e dal mondo.

Kuczera

Lo spazio del mercato al Naschmarkt di Vienna

La moderna hall del mercato forma l’ingresso occidentale del Naschmarkt. Al suo interno, 13 bancarelle accuratamente selezionate presentano una varietà curata: da formaggi pregiati a funghi prelibati come l’Hericium erinaceus, verdure di stagione, carne biologica e pesce pescato in natura, fino a caffè appena tostato, miele, cioccolato e vino naturale. Molti produttori provengono direttamente da Vienna e portano personalmente le proprie specialità al mercato – con un chiaro focus su provenienza, qualità e lavorazione artigianale.

Particolarmente piacevole è la terrazza panoramica verde e accessibile senza barriere architettoniche. Sopra il via vai del mercato nasce qui un luogo tranquillo con piante, molta luce e vista sulla Wiental. Alla stessa altezza si mostrano le facciate in stile Art Nouveau della Linke Wienzeile. Un luogo per assaggiare, chiacchierare e sostare – ed esempio di come la tradizione del mercato viennese e la cultura gastronomica contemporanea si incontrano.

Orari di apertura del mercato

Bancarelle nello spazio del mercato al Naschmarkt di Vienna

Panificio Sorger

Cultura del pane da Graz dal 1688: pane a lievitazione naturale nel forno a legna, panini, Kipferl, Weckerl, Stangerln e Tascherln, con ingredienti biologici.

Panificio Sorger

blün

Pesce siluro viennese e verdure dal distretto viennese di Donaustadt: blün unisce acquacoltura e coltivazione in un ciclo chiuso e sostenibile.

Pesce e verdure di blün

Unverschwendet

Contro lo spreco alimentare: frutta e verdura scartate vengono trasformate in creme spalmabili, chutney, succhi e snack.

Unverschwendet

28Lots

Manifattura di cioccolato da Vienna, che unisce ingredienti pregiati e arte della pasticceria – ingredienti naturali, varietà sorprendenti e cura del dettaglio.

28Lots

Caffè e osterie

Intorno al Naschmarkt attendono caffè caratteristici e osterie viennesi. Dall’espresso veloce al classico gulasch fino ai dolci fatti in casa – un vivace punto d’incontro per la cucina viennese e la cultura del caffè.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

L’osteria più antica del Naschmarkt, detta „la Eiserne”, serve cucina casalinga viennese d’altri tempi, con birra alla spina o un bicchiere di vino.

Gasthaus Zur Eisernen Zeit

Café Drechsler

Un caffè viennese con una storia: dal 1919 punto d’incontro per nottambuli e mattinieri, con colazione tutto il giorno e grande atmosfera da caffè viennese.

Café Drechsler

Café Anzengruber

Vicino al Naschmarkt si trova il leggendario caffè nella Schleifmühlgasse. Un semplice Beisl viennese con cotoletta, Palatschinken e atmosfera da clienti abituali.

Café Anzengruber

Vollpension

Nel Generationencafé, „nonne” e „nonni” preparano dolci tradizionali secondo ricette di famiglia. Un luogo dolce tra Apfelstrudel, Buchteln e caffè.

Vollpension

Zur Herknerin

Nell’osteria di Stefanie Herkner si cucina la cucina viennese con il cuore – dagli involtini di cavolo ai piatti di canederli, spesso con ingredienti regionali.

Zur Herknerin

Gasthaus Ubl

Nella tradizionale osteria viennese, da decenni vengono serviti cotoletta, tafelspitz e altri classici in un’accogliente atmosfera di Vienna d’altri tempi.

Gasthaus Ubl

5 consigli per la visita al Naschmarkt

Conviene arrivare presto

Al mattino il Naschmarkt è ancora piacevolmente tranquillo. In questo momento c’è tempo per scoprire con calma le bancarelle, chiacchierare con i venditori e assaggiare le specialità.

Portare contanti

Molte bancarelle accettano ormai le carte, ma non ovunque è possibile pagare con carta. Un po’ di contanti facilita gli acquisti spontanei.

Pianificare il sabato

Il sabato, accanto al Naschmarkt, si tiene anche il popolare mercatino delle pulci. Tra antiquariato, libri e trovate vintage si può curiosare meravigliosamente.

Prima guardare, poi assaggiare

La scelta è ampia. Il modo migliore è passeggiare una volta per il mercato prima di decidere – molti venditori offrono volentieri piccoli assaggi.

Prendersi tempo per sostare

Che sia un caffè, una cotoletta alla viennese o un bicchiere di vino: intorno al mercato numerosi locali invitano a osservare con calma il vivace via vai.

Naschpark e mercatino delle pulci

Dove un tempo parcheggiavano le auto, oggi si estende su circa 7.000 m² il Naschpark – una risposta verde alla città densa. 70 alberi e più di 50.000 piante portano ombra e un fresco percepibile. Nel mezzo: prati per sdraiarsi, tavoli da picnic, amache. I bambini si tengono in equilibrio, qualcuno tende la slackline, altri semplicemente si rilassano. Tre fontane e quattro giochi d’acqua scintillano al sole, due pergole creano angoli tranquilli per ritirarsi. Dal punto panoramico si apre la vista sulla Wiental.

E proprio accanto, il sabato dalle 6:30 alle 15:00, attira il mercatino delle pulci – un’incursione tra trovate vintage, antiquariato e curiosità.

Naschpark

Attrazioni nelle immediate vicinanze

Secessione Viennese: il fregio di Beethoven di Gustav Klimt

Karlskirche: la cupola più alta d’Austria con 74 m

Wien Museum: mostra permanente „Vienna. La mia storia”

Opera di Stato di Vienna: visite guidate dietro le quinte

Otto Wagner: case in stile Art Nouveau alla Wienzeile

MQ MuseumsQuartier Vienna: con il Leopold Museum e il mumok

KHM Museo di Storia dell’Arte: tesori di fama mondiale

Haus des Meeres: con il ristorante 360° Ocean Sky

FAQs

Il Naschmarkt è il mercato più famoso di Vienna e un vivace punto d’incontro tra gastronomia, cultura e stile di vita urbano. Lungo le bancarelle del mercato incontri specialità internazionali e classici viennesi.

Il Naschmarkt si trova nel centro di Vienna, nel 6° distretto tra Karlsplatz e Kettenbrückengasse, lungo la Wienzeile. Il modo più semplice per arrivarci è con la metropolitana U4, fermata Kettenbrückengasse, che si trova direttamente sul mercato.

Gli orari di apertura al Naschmarkt variano a seconda dell’area. Le bancarelle del mercato sono aperte dal lunedì al venerdì al massimo dalle 6:00 alle 21:00 e il sabato dalle 6:00 alle 18:00.
La gastronomia è aperta dal lunedì al sabato fino alle 23:00, la domenica e nei giorni festivi dalle 9:00.
Il mercatino delle pulci si svolge il sabato dalle 6:00 alle 18:00.

Al Naschmarkt puoi fare il giro del mondo con un assaggio. Cucina orientale, mediterranea e asiatica si incontrano con frutta fresca, verdura, spezie e prelibatezze. Accanto a queste, allettano i classici viennesi e moderni concetti di street food.

No. L’ingresso al Naschmarkt di Vienna è gratuito. Puoi passeggiare, guardare, assaggiare e goderti il mercato in qualsiasi momento.

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