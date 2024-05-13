Lo spazio del mercato al Naschmarkt di Vienna

La moderna hall del mercato forma l’ingresso occidentale del Naschmarkt. Al suo interno, 13 bancarelle accuratamente selezionate presentano una varietà curata: da formaggi pregiati a funghi prelibati come l’Hericium erinaceus, verdure di stagione, carne biologica e pesce pescato in natura, fino a caffè appena tostato, miele, cioccolato e vino naturale. Molti produttori provengono direttamente da Vienna e portano personalmente le proprie specialità al mercato – con un chiaro focus su provenienza, qualità e lavorazione artigianale.

Particolarmente piacevole è la terrazza panoramica verde e accessibile senza barriere architettoniche. Sopra il via vai del mercato nasce qui un luogo tranquillo con piante, molta luce e vista sulla Wiental. Alla stessa altezza si mostrano le facciate in stile Art Nouveau della Linke Wienzeile. Un luogo per assaggiare, chiacchierare e sostare – ed esempio di come la tradizione del mercato viennese e la cultura gastronomica contemporanea si incontrano.