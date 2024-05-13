Naschmarkt di Vienna
La varietà culinaria incontra l’Art Nouveau
Introduction
Già nel XVIII secolo, sulla riva del fiume Wienfluss esisteva un mercato contadino, dove si commerciavano prevalentemente prodotti caseari. Da questo uso originario dell’area come mercato del latte deriva probabilmente anche il nome Naschmarkt. Il recipiente in legno di frassino utilizzato per il trasporto del latte veniva infatti tradizionalmente chiamato „Asch”.
Con la regolazione del fiume Wienfluss all’inizio del XX secolo, il mercato ricevette le sue caratteristiche bancarelle in stile Art Nouveau, che ancora oggi sono sotto tutela dei beni culturali. Già allora, accanto ai generi alimentari di base, si trovavano spezie esotiche e prelibatezze – una promessa di apertura al mondo nel cuore di Vienna. Oggi il Naschmarkt è meno un luogo di approvvigionamento e più un palcoscenico per la cucina e la varietà. Tra bancarelle storiche, locali, tesori del mercatino delle pulci e il Naschpark recentemente riqualificato, nasce uno spazio di incontro e piacere. Passeggia, assaggia, lasciati stupire e scopri il lato aperto e sorprendente di Vienna.
Il Naschmarkt da ogni prospettiva
Bancarelle al Naschmarkt di ViennaTra la Secessione Viennese e Kettenbrückengasse si susseguono oltre cento bancarelle. Nell’aria si diffondono profumi di spezie, pane fresco e frutta matura. Un luogo vivace dove tradizione del mercato e cucina internazionale si incontrano.
Fisch-Gruber
L’azienda familiare è sinonimo di pesce fresco e prelibatezze. Bancarella dalla lunga tradizione, che rifornisce osterie, ristoranti stellati e visitatori del mercato.
Gegenbauer
Al Naschmarkt di Vienna, l’aceteria Gegenbauer mostra come pazienza e artigianato trasformino aceti pregiati di vino e frutta in rare rarità aromatiche.
Poehl
Un punto d’incontro per buongustai: formaggi selezionati, prosciutti pregiati e raffinate prelibatezze. Inoltre vino e consulenza personale con passione.
Spezie & Co.
Al Naschmarkt di Vienna profuma di mondo: da Spezie & Co. si accumulano pepe, peperoncino e miscele proprie – un paradiso per chi ama sperimentare.
Lo spazio del mercato al Naschmarkt di Vienna
La moderna hall del mercato forma l’ingresso occidentale del Naschmarkt. Al suo interno, 13 bancarelle accuratamente selezionate presentano una varietà curata: da formaggi pregiati a funghi prelibati come l’Hericium erinaceus, verdure di stagione, carne biologica e pesce pescato in natura, fino a caffè appena tostato, miele, cioccolato e vino naturale. Molti produttori provengono direttamente da Vienna e portano personalmente le proprie specialità al mercato – con un chiaro focus su provenienza, qualità e lavorazione artigianale.
Particolarmente piacevole è la terrazza panoramica verde e accessibile senza barriere architettoniche. Sopra il via vai del mercato nasce qui un luogo tranquillo con piante, molta luce e vista sulla Wiental. Alla stessa altezza si mostrano le facciate in stile Art Nouveau della Linke Wienzeile. Un luogo per assaggiare, chiacchierare e sostare – ed esempio di come la tradizione del mercato viennese e la cultura gastronomica contemporanea si incontrano.
Bancarelle nello spazio del mercato al Naschmarkt di Vienna
Panificio Sorger
Cultura del pane da Graz dal 1688: pane a lievitazione naturale nel forno a legna, panini, Kipferl, Weckerl, Stangerln e Tascherln, con ingredienti biologici.
blün
Pesce siluro viennese e verdure dal distretto viennese di Donaustadt: blün unisce acquacoltura e coltivazione in un ciclo chiuso e sostenibile.
Unverschwendet
Contro lo spreco alimentare: frutta e verdura scartate vengono trasformate in creme spalmabili, chutney, succhi e snack.
Caffè e osterieIntorno al Naschmarkt attendono caffè caratteristici e osterie viennesi. Dall’espresso veloce al classico gulasch fino ai dolci fatti in casa – un vivace punto d’incontro per la cucina viennese e la cultura del caffè.
Gasthaus Zur Eisernen Zeit
L’osteria più antica del Naschmarkt, detta „la Eiserne”, serve cucina casalinga viennese d’altri tempi, con birra alla spina o un bicchiere di vino.
Café Drechsler
Un caffè viennese con una storia: dal 1919 punto d’incontro per nottambuli e mattinieri, con colazione tutto il giorno e grande atmosfera da caffè viennese.
Café Anzengruber
Vicino al Naschmarkt si trova il leggendario caffè nella Schleifmühlgasse. Un semplice Beisl viennese con cotoletta, Palatschinken e atmosfera da clienti abituali.
Vollpension
Nel Generationencafé, „nonne” e „nonni” preparano dolci tradizionali secondo ricette di famiglia. Un luogo dolce tra Apfelstrudel, Buchteln e caffè.
Zur Herknerin
Nell’osteria di Stefanie Herkner si cucina la cucina viennese con il cuore – dagli involtini di cavolo ai piatti di canederli, spesso con ingredienti regionali.
5 consigli per la visita al Naschmarkt
Conviene arrivare presto
Al mattino il Naschmarkt è ancora piacevolmente tranquillo. In questo momento c’è tempo per scoprire con calma le bancarelle, chiacchierare con i venditori e assaggiare le specialità.
Portare contanti
Molte bancarelle accettano ormai le carte, ma non ovunque è possibile pagare con carta. Un po’ di contanti facilita gli acquisti spontanei.
Pianificare il sabato
Il sabato, accanto al Naschmarkt, si tiene anche il popolare mercatino delle pulci. Tra antiquariato, libri e trovate vintage si può curiosare meravigliosamente.
Prima guardare, poi assaggiare
La scelta è ampia. Il modo migliore è passeggiare una volta per il mercato prima di decidere – molti venditori offrono volentieri piccoli assaggi.
Prendersi tempo per sostare
Che sia un caffè, una cotoletta alla viennese o un bicchiere di vino: intorno al mercato numerosi locali invitano a osservare con calma il vivace via vai.
Conviene arrivare presto
Al mattino il Naschmarkt è ancora piacevolmente tranquillo. In questo momento c’è tempo per scoprire con calma le bancarelle, chiacchierare con i venditori e assaggiare le specialità.
Portare contanti
Molte bancarelle accettano ormai le carte, ma non ovunque è possibile pagare con carta. Un po’ di contanti facilita gli acquisti spontanei.
Pianificare il sabato
Il sabato, accanto al Naschmarkt, si tiene anche il popolare mercatino delle pulci. Tra antiquariato, libri e trovate vintage si può curiosare meravigliosamente.
Prima guardare, poi assaggiare
La scelta è ampia. Il modo migliore è passeggiare una volta per il mercato prima di decidere – molti venditori offrono volentieri piccoli assaggi.
Prendersi tempo per sostare
Che sia un caffè, una cotoletta alla viennese o un bicchiere di vino: intorno al mercato numerosi locali invitano a osservare con calma il vivace via vai.
Naschpark e mercatino delle pulci
Dove un tempo parcheggiavano le auto, oggi si estende su circa 7.000 m² il Naschpark – una risposta verde alla città densa. 70 alberi e più di 50.000 piante portano ombra e un fresco percepibile. Nel mezzo: prati per sdraiarsi, tavoli da picnic, amache. I bambini si tengono in equilibrio, qualcuno tende la slackline, altri semplicemente si rilassano. Tre fontane e quattro giochi d’acqua scintillano al sole, due pergole creano angoli tranquilli per ritirarsi. Dal punto panoramico si apre la vista sulla Wiental.
E proprio accanto, il sabato dalle 6:30 alle 15:00, attira il mercatino delle pulci – un’incursione tra trovate vintage, antiquariato e curiosità.