Un'opera piena di possibilità

L'Opera di Stato di Vienna è un teatro versatile che non presenta solo opere classiche.

Il Balletto di Stato di Vienna uno dei principali ensemble europei, delizia il pubblico con serate di balletto classico e coreografie innovative che combinano tradizione e modernità in modo unico. Il balletto affascina regolarmente gli amanti della danza di tutto il mondo.

Anche gli appassionati di jazz hanno pane per i loro denti: In estate, l'Opera di Stato si trasforma nel Jazz Fest Vienna vienna diventa un palcoscenico per leggende della musica come Keith Jarrett ed Eric Clapton. Lo storico teatro dell'opera diventa uno scenario unico, rendendo il festival uno dei tre eventi jazz più importanti al mondo.

Produzioni come l'Anello dei Nibelunghi di Wagner per bambini o Pinocchio rendono accessibili i classici dell'opera in modo creativo. La Scuola dell'Opera offre ai giovani talenti la possibilità di partecipare a produzioni internazionali. Opere per bambini laboratori e programmi come NEST permettono ai bambini di immergersi nel mondo dell'opera, promuovendo così una comprensione giocosa della musica e del teatro.

Questa combinazione unica di tradizione e diversità fa dell'Opera di Stato di Vienna un centro internazionale delle arti che ispira le generazioni.