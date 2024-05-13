Strada alpina del Großglockner
Un'esperienza storica alpina a 360° con vista sul Großglockner
Introduction
La Strada alpina del Grossglockner si snoda in modo spettacolare attraverso il mondo montano del Salisburghese e della Carinzia. La leggendaria strada panoramica offre viste grandiose sul Grossglockner e sul ghiacciaio Pasterze. Da qui si raggiungono altitudini dove le marmotte fischiano e gli stambecchi saltano.
La Strada alpina del Grossglockner è un capolavoro storico dell’ingegneria stradale e, su 48 chilometri, conduce attraverso 36 tornanti fino all’Hochtor, a 2.504 metri di altitudine. Già 3.500 anni fa Celti e Romani utilizzavano questo passo come via commerciale tra l’Europa centrale e Venezia. Negli anni Trenta la strada panoramica fu costruita come progetto di creazione di posti di lavoro; oggi è una delle attrazioni più amate dell’Austria.
Il Grossglockner, con i suoi 3.798 metri la montagna più alta del Paese, si erge nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e affascina con il suo aspetto imponente e la sua storia avvolta nel mito.
Attenzione! Chiusura invernale fino all’inizio di maggio.
Biglietti giornalieri o per 3 settimane per auto e moto
Visita gratuita con un solo biglietto giornaliero: mostre, percorsi tematici e diversi parchi giochi. Acquista i biglietti online
La strada alpina del Großglockner da tutte le prospettive
In un viaggio attraverso quattro fasce vegetazionali
L'autostrada del Grossglockner è l'unica strada in Austria che attraversa quattro fasce vegetazionali dalla valle fino al punto più alto: dalla fascia montana a quella subalpina, passando per la fascia alpina priva di alberi fino ai ghiacciai e alle vette più alte nella fascia subnival e nival (caratterizzata dalla neve).
I punti panoramici più belli, le esperienze più emozionanti
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m)
Il punto più suggestivo e fotogenico è il Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, che segna anche la fine e il punto più alto della strada alpina del Grossglockner.
Edelweißspitze (2.571 m)
Una strada senza uscita ti condurrà al punto panoramico più alto della strada alpina del Grossglockner.
Haus Alpine Naturschau (2.260 m)
Il museo dell'ecologia di alta montagna offre un cinema dedicato alle marmotte, mostre, un percorso didattico sulle piante e un parco giochi. Ideale per una sosta!
Fuscher Törl (2.428 m)
Chi arriva dal versante salisburghese, al Fuscher Törl rimane stupito dalla vista sul Großglockner. È ora di fare una sosta nel ristorante con terrazza panoramica.
Passhöhe Hochtor (2.504 m)
Il punto di partenza del sentiero dei Celti, dei mulattieri e dei Romani (durata 30 min) è anche il punto più alto della strada alpina del Großglockner.
I luoghi più belli nel Grossglockner
Attività e mete escursionistiche alpine
Ristoranti, rifugi e alloggi
Mountain Hotel Wallackhaus
Piacere a 2.304 m di altitudine: l'Hotel Wallackhaus offre cucina regionale nel suo ristorante. Qui vengono serviti la colazione e la cena, mentre un bar self-service è aperto 24 ore su 24 per snack e bevande.
Großglockner-Restaurant Fuscher Törl
Qui viene servita cucina regionale con zuppa di canederli al formaggio, merenda con speck e Kaiserschmarrn. L'atmosfera rustica si sposa perfettamente con l'esperienza alpina.
Berggasthof Edelweißhütte
Il rifugio Edelweißhütte attende i propri ospiti con cucina regionale e una terrazza solarium. Mangiare e ammirare la vista mozzafiato sulle cime circostanti.
Ristorante e parco faunistico Ferleiten
Piatti regionali con prodotti di alta qualità, un'accogliente stube in legno e un'ampia terrazza soleggiata sono gli ingredienti del ristorante. E poi si parte per osservare gli animali nel parco faunistico.
Centro alpino Glocknerhaus
A 2.132 metri di altitudine, il menu propone cucina fresca e regionale. Potrete gustare la colazione a buffet, la mezza pensione e piatti stagionali nella sala ristorante con finestre panoramiche e vista sulle montagne.
Ristorante panoramico Kaiser-Franz-Josef-Haus
Nel 1856 l'imperatore Francesco Giuseppe I visitò il Großglockner insieme all'imperatrice Elisabetta. Il leggendario luogo di sosta (allora situato direttamente sul ghiacciaio Pasterze) divenne la Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Nel 1906, con il suo permesso, vi sorse la Kaiser-Franz-Josef-Haus.
Eventi e manifestazioni nella regione del Grossglockner
Parco Nazionale degli Alti Tauri
La strada alpina del Großglockner attraversa il Parco Nazionale degli Alti Tauri, la più grande area protetta delle Alpi. Lungo la spettacolare strada panoramica si apre uno spazio naturale unico: vegetazione alpina, animali selvatici rari e viste sui ghiacciai, in particolare sull'imponente Großglockner.
Qui potrete vivere da vicino la varietà dell'alta montagna, con stazioni informative, mostre, punti panoramici e percorsi naturalistici. La strada, un capolavoro di ingegneria, è la porta d'accesso a uno degli ecosistemi più impressionanti d'Europa: accessibile in modo sostenibile e sapientemente valorizzato.