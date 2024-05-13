La strada alpina del Großglockner non è solo un valico per auto, moto e biciclette, ma un'esperienza completa che offre attrazioni naturali, attività e cultura.

La Strada alpina del Grossglockner si snoda in modo spettacolare attraverso il mondo montano del Salisburghese e della Carinzia. La leggendaria strada panoramica offre viste grandiose sul Grossglockner e sul ghiacciaio Pasterze. Da qui si raggiungono altitudini dove le marmotte fischiano e gli stambecchi saltano. La Strada alpina del Grossglockner è un capolavoro storico dell’ingegneria stradale e, su 48 chilometri, conduce attraverso 36 tornanti fino all’Hochtor, a 2.504 metri di altitudine. Già 3.500 anni fa Celti e Romani utilizzavano questo passo come via commerciale tra l’Europa centrale e Venezia. Negli anni Trenta la strada panoramica fu costruita come progetto di creazione di posti di lavoro; oggi è una delle attrazioni più amate dell’Austria. Il Grossglockner, con i suoi 3.798 metri la montagna più alta del Paese, si erge nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e affascina con il suo aspetto imponente e la sua storia avvolta nel mito. Attenzione! Chiusura invernale fino all’inizio di maggio.