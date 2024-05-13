Serpentine road of Großglockner High Alpine Road with snow-covered peaks and car park on the right.
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Strada alpina del Großglockner
Un'esperienza storica alpina a 360° con vista sul Großglockner

La strada alpina del Großglockner non è solo un valico per auto, moto e biciclette, ma un'esperienza completa che offre attrazioni naturali, attività e cultura.

La Strada alpina del Grossglockner si snoda in modo spettacolare attraverso il mondo montano del Salisburghese e della Carinzia. La leggendaria strada panoramica offre viste grandiose sul Grossglockner e sul ghiacciaio Pasterze. Da qui si raggiungono altitudini dove le marmotte fischiano e gli stambecchi saltano.

La Strada alpina del Grossglockner è un capolavoro storico dell’ingegneria stradale e, su 48 chilometri, conduce attraverso 36 tornanti fino all’Hochtor, a 2.504 metri di altitudine. Già 3.500 anni fa Celti e Romani utilizzavano questo passo come via commerciale tra l’Europa centrale e Venezia. Negli anni Trenta la strada panoramica fu costruita come progetto di creazione di posti di lavoro; oggi è una delle attrazioni più amate dell’Austria.

Il Grossglockner, con i suoi 3.798 metri la montagna più alta del Paese, si erge nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e affascina con il suo aspetto imponente e la sua storia avvolta nel mito.

Attenzione! Chiusura invernale fino all’inizio di maggio.

Informazioni rapide sulla Strada Alpina del Großglockner
Punto più alto:2.504 m (Porta alta)
Lunghezza totale:48 km (da Fusch sulla Großglocknerstraße fino a Heiligenblut sul Großglockner)
Numero di passaggi:36
Pendenza:fino al 12 %
Eventi:Großglockner Mountain Run, Glocknerkönig, Campionato trattori d'epoca, Race around Austria

Biglietti giornalieri o per 3 settimane per auto e moto

Visita gratuita con un solo biglietto giornaliero: mostre, percorsi tematici e diversi parchi giochi. Acquista i biglietti online

Come arrivare
Prezzi / Orari di apertura
Bus Glockner
Eventi / Visite guidate

La strada alpina del Großglockner da tutte le prospettive

In un viaggio attraverso quattro fasce vegetazionali

L'autostrada del Grossglockner è l'unica strada in Austria che attraversa quattro fasce vegetazionali dalla valle fino al punto più alto: dalla fascia montana a quella subalpina, passando per la fascia alpina priva di alberi fino ai ghiacciai e alle vette più alte nella fascia subnival e nival (caratterizzata dalla neve).

I punti panoramici più belli, le esperienze più emozionanti

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m)

Il punto più suggestivo e fotogenico è il Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, che segna anche la fine e il punto più alto della strada alpina del Grossglockner.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Edelweißspitze (2.571 m)

Una strada senza uscita ti condurrà al punto panoramico più alto della strada alpina del Grossglockner.

Edelweißspitze

Haus Alpine Naturschau (2.260 m)

Il museo dell'ecologia di alta montagna offre un cinema dedicato alle marmotte, mostre, un percorso didattico sulle piante e un parco giochi. Ideale per una sosta!

Haus Alpine Naturschau

Fuscher Törl (2.428 m)

Chi arriva dal versante salisburghese, al Fuscher Törl rimane stupito dalla vista sul Großglockner. È ora di fare una sosta nel ristorante con terrazza panoramica.

Fuscher Törl

Passhöhe Hochtor (2.504 m)

Il punto di partenza del sentiero dei Celti, dei mulattieri e dei Romani (durata 30 min) è anche il punto più alto della strada alpina del Großglockner.

Passo dell'Hochtor

Schöneck (1.953 m)

Qui si snoda il sentiero botanico circolare Wunderwelt Glocknerwiesen (durata 10 min) e si può visitare una mostra naturalistica.

Il mondo dei fiori al Glockner

I luoghi più belli nel Grossglockner

Heiligenblut am Großglockner in Carinzia

Kals am Großglockner nel Tirolo Orientale

Bruck e Fusch am Großglockner nel Salisburghese

Attività e mete escursionistiche alpine

Piccole escursioni e passeggiate

CoolCation Spot per esperienze rinfrescanti

Mostre lungo la strada alpina del Großglockner

Il mondo delle avventure per bambini

La fauna alpina delle “High Five”

Attività sportive invernali a Heiligenblut

Attività sportive invernali a Kals

Ristoranti, rifugi e alloggi

Mountain Hotel Wallackhaus

Piacere a 2.304 m di altitudine: l'Hotel Wallackhaus offre cucina regionale nel suo ristorante. Qui vengono serviti la colazione e la cena, mentre un bar self-service è aperto 24 ore su 24 per snack e bevande.

Hotel Restaurant Wallackhaus

Großglockner-Restaurant Fuscher Törl

Qui viene servita cucina regionale con zuppa di canederli al formaggio, merenda con speck e Kaiserschmarrn. L'atmosfera rustica si sposa perfettamente con l'esperienza alpina.

Restaurant Fuschertörl

Berggasthof Edelweißhütte

Il rifugio Edelweißhütte attende i propri ospiti con cucina regionale e una terrazza solarium. Mangiare e ammirare la vista mozzafiato sulle cime circostanti.

Edelweißhütte

Ristorante e parco faunistico Ferleiten

Piatti regionali con prodotti di alta qualità, un'accogliente stube in legno e un'ampia terrazza soleggiata sono gli ingredienti del ristorante. E poi si parte per osservare gli animali nel parco faunistico.

Ristorante e parco Ferleiten

Centro alpino Glocknerhaus

A 2.132 metri di altitudine, il menu propone cucina fresca e regionale. Potrete gustare la colazione a buffet, la mezza pensione e piatti stagionali nella sala ristorante con finestre panoramiche e vista sulle montagne.

Glocknerhaus

Ristorante panoramico Kaiser-Franz-Josef-Haus

Nel 1856 l'imperatore Francesco Giuseppe I visitò il Großglockner insieme all'imperatrice Elisabetta. Il leggendario luogo di sosta (allora situato direttamente sul ghiacciaio Pasterze) divenne la Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Nel 1906, con il suo permesso, vi sorse la Kaiser-Franz-Josef-Haus.

Kaiser-Franz-Josef-Haus

Eventi e manifestazioni nella regione del Grossglockner

Natura protetta nelle Alpi

Parco Nazionale degli Alti Tauri

La strada alpina del Großglockner attraversa il Parco Nazionale degli Alti Tauri, la più grande area protetta delle Alpi. Lungo la spettacolare strada panoramica si apre uno spazio naturale unico: vegetazione alpina, animali selvatici rari e viste sui ghiacciai, in particolare sull'imponente Großglockner.

Qui potrete vivere da vicino la varietà dell'alta montagna, con stazioni informative, mostre, punti panoramici e percorsi naturalistici. La strada, un capolavoro di ingegneria, è la porta d'accesso a uno degli ecosistemi più impressionanti d'Europa: accessibile in modo sostenibile e sapientemente valorizzato.

Parco Nazionale Hohe Tauern

FAQ

Il Großglockner si trova in Austria, al confine tra la Carinzia e il Tirolo Orientale, e fa parte del gruppo del Glockner, nell'Alta Austria, una parte delle Alpi centrali.

Con i suoi 3.798 metri, il Großglockner è la montagna più alta dell'Austria. La sua cima caratteristica sovrasta il Parco Nazionale degli Alti Tauri ed è considerata una sfida alpinistica e un monumento naturale dal forte valore simbolico: per molti rappresenta il lato selvaggio e indomito dell'Austria.

La Strada alpina del Grossglockner è generalmente aperta da inizio maggio a inizio novembre. Le date e gli orari di apertura esatti dipendono dalle condizioni meteorologiche. Prima di partire, è consigliabile verificare le informazioni aggiornate sul sito ufficiale della Strada alpina del Grossglockner.

Sì, la Strada alpina del Grossglockner è generalmente adatta ai camper e ai veicoli con roulotte. Tuttavia, è importante tenere conto del tracciato ricco di curve, dei tratti ripidi e di eventuali limitazioni per veicoli di grandi dimensioni. Informatevi in anticipo sulle indicazioni aggiornate sul sito ufficiale del Grossglockner.

Importante: il campeggio lungo la Strada alpina del Grossglockner non è consentito.

La strada alpina del Großglockner inizia a Bruck an der Großglocknerstraße nel Salisburghese e termina a Heiligenblut in Carinzia, o viceversa, a seconda della direzione da cui provenite.

La strada alpina del Großglockner non è solo un passo, ma un'esperienza alpina completa con numerose attrazioni:

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m): vista diretta sul Großglockner e sul ghiacciaio Pasterze, il più grande ghiacciaio dell'Austria.

Terrazze panoramiche, escursioni sul ghiacciaio, centro visitatori con mostra e, con un po' di fortuna, stambecchi dal vivo

Haus Alpine Naturschau (2.260 m): un museo interattivo sulla flora, la fauna e la geologia degli Alti Tauri. Allestito in modo emozionante, con un mondo di marmotte e imponenti reperti sulla vita alpina

Hochtor (2.504 m): il punto più alto della strada, dove passa anche il confine tra Salisburgo e la Carinzia.

Nel tunnel storico (costruito nel 1935) soffia il vento freddo dell'alta quota. Pannelli informativi sulla storia della strada del passo e delle antiche mulattiere.

Fuscher Törl e Edelweißspitze (2.571 m): l'Edelweißspitze è il punto più alto percorribile della strada con una vista a 360 gradi su oltre 30 cime di tremila metri.

Sì, la strada alpina del Großglockner è a pagamento. Per l'utilizzo è previsto un pedaggio speciale che non è coperto dal bollino autostradale generale. Con un solo biglietto giornaliero potrete visitare gratuitamente tutte le mostre, i sentieri tematici e i vari parchi giochi.

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