Sulle tracce del vino

Strada del vino della Stiria meridionale

Le strade del vino dell'Austria attraversano pittoresche regioni vinicole e combinano vini pregiati, specialità culinarie e natura mozzafiato. In Stiria, otto strade del vino invitano a degustare vini come il Sauvignon Blanc, il Traminer e lo Schilcher. Particolarmente affascinante è la strada del vino di Klapotetz, con i suoi tradizionali carillon a vento. E come dice il proverbio: "Il sangue della Stiria non è succo di lampone", sulla Strada del Vino della Stiria Meridionale diventa subito chiaro che qui il vino è pura passione. La strada del vino più antica e conosciuta va da Ehrenhausen a Leutschach passando per Gamlitz e offre non solo eccellenti cantine, ma anche viste spettacolari sulle dolci colline della regione. Piccole taverne invitano a gustare le prelibatezze regionali e a sperimentare lo stile di vita della Stiria.

Nel Weinviertel, la patria del Grüner Veltliner, 400 chilometri di strade del vino attraversano idilliache stradine di cantina, dove piacere e storia si fondono nella Retzer Land. Lungo il Danubio, Wachau, Kremstal e Kamptal attraversano paesaggi culturali storici che offrono feste del vino e scoperte indimenticabili.

Ogni strada del vino mostra lo stretto legame tra viticoltura, tradizione e stile di vita in Austria: un piacere per tutti i sensi.