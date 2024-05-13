Two motorcycles on a winding mountain road in the Alps with snow-capped peaks in the background.
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Strada alpina Silvretta
Curva dopo curva verso la felicità in vetta

È considerata la “strada dei buongustai” e a ragione: la famosa strada di montagna offre una vista spettacolare sulle montagne e sui laghi che costeggiano la strada.

La strada alpina della Silvretta è una delle strade panoramiche più suggestive delle Alpi. Con i suoi 34 tornanti, la strada a pedaggio lunga 22,3 chilometri si snoda da Partenen nel Montafon attraverso il Bielerhöhe, a 2.032 metri di altitudine, fino a Galtür nella valle Paznauntal, con vista sulle cime ghiacciate, sui pendii verdeggianti e sui laghi Vermunt e Silvretta dal colore blu intenso.

Questo capolavoro dell'ingegneria stradale alpina è stato realizzato nel corso della costruzione di una centrale elettrica. I primi percorsi di trasporto furono costruiti a partire dal 1925, prima che nel 1954 fosse aperta al traffico il collegamento continuo, con un tracciato spettacolare attraverso un terreno ripidissimo. Oggi la strada di montagna affascina con un mix unico di storia della tecnica, scenario naturale e piacere di guida.

In auto, in moto, in bicicletta o a piedi: la strada alpina della Silvretta è un'esperienza che rimane a lungo nella memoria.

Informazioni rapide sulla Silvretta-Hochalpenstraße
Posizione più alta:2.032 m
Lunghezza totale:22,3 km
Numero di tornanti:34
Pendenza:10 % fino max. 12 %, nei tornanti ca. 5 %
Percorso
Prezzi
Viaggiare in auto
Viaggio “verde” in treno

Importante: si prega di prestare attenzione agli orari di apertura e alla chiusura invernale!

Suggerimento: tra le curve 22 e 23 troverete il punto migliore per scattare foto e girare video della strada alpina.

Avviso importante: la Silvretta Hochalpenstraße resterà chiusa per tutta la stagione 2026!

Come alternativa, durante l’estate è in funzione la funivia Vermunt, che permette di raggiungere la Bielerhöhe dal lato del Vorarlberg. Si prega di consultare le ulteriori informazioni relative alla chiusura.

Attività sportive sulla Silvretta-Bielerhöhe

Meta escursionistica Bielerhöhe

Il Bielerhöhe segna il punto più alto della strada alpina della Silvretta e allo stesso tempo offre un posto in prima fila nel cuore delle montagne. Situato tra il Montafon e la Paznauntal, offre una vista mozzafiato sul lago Silvrettasee, incastonato in un maestoso scenario glaciale. Tutt'intorno partono sentieri escursionistici panoramici, tour alpini e piacevoli passeggiate lungo il lago. Nelle giornate estive qui si incontra una natura tranquilla, un luogo che regala ampie vedute e invita a soffermarsi, senza bisogno di parole.

Bielerhöhe

Una sosta sulla Silvretta

Rifugio Saarbrücker

Rifugio Wiesbadener

Panoramica sui rifugi sulla Silvretta

Eventi speciali

Silvretta Classic Rallye Montafon

03/07/2025 – 05/07/2025
Montafon

Quando le montagne chiamano, auto da sogno si riuniscono su 540 km di strade da sogno per godersi panorami mozzafiato e sottoporsi a una classica prova di affidabilità.

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Silvretta Ferwall Marsch

23/08/2025
Galtür

Da oltre 50 anni questa manifestazione escursionistica offre un'esperienza unica nelle Alpi tirolesi. La Silvretta Ferwall Marsch a Galtür offre percorsi di tutti i livelli di difficoltà. I partecipanti potranno ammirare il paesaggio alpino mozzafiato.

Scopri di più

FAQ

La strada alpina Silvretta attraversa il gruppo montuoso della Silvretta e collega due regioni austriache: parte da Partenen nel Montafon (Vorarlberg) e, passando per il Bielerhöhe, arriva a Galtür nella valle Paznauntal (Tirolo).

Panoramica del percorso:

  • Punto di partenza: Partenen (1.051 m), Montafon, Vorarlberg

  • Punto più alto: Bielerhöhe (2.032 m) – con vista sul lago Silvretta e sul Piz Buin

  • Punto di arrivo: Galtür (1.584 m), Paznauntal, Tirolo

Sì, la strada alpina Silvretta è a pedaggio.

È gestita dalla Illwerke VKW ed è a pagamento per auto, moto, camper e autobus. Il pedaggio viene riscosso al casello di Partenen (Vorarlberg) o al casello di Galtür (Tirolo), a seconda del lato da cui si arriva. Il pedaggio contribuisce alla manutenzione della spettacolare strada di alta montagna.

  • Per i ciclisti e i pedoni la strada è gratuita.

  • L'obbligo di vignetta autostradale austriaca (ASFINAG) non si applica qui, poiché si tratta di una strada privata indipendente.

  • Le tariffe del pedaggio variano a seconda del tipo di veicolo: i prezzi attuali sono disponibili online.

Prezzi pedaggio

Sì, il sentiero circolare del lago Silvretta dura circa due ore ed è lungo 6,3 chilometri. Il percorso offre un'esperienza glaciale senza ramponi. Da qui si può ammirare il Piz Buin con i suoi ghiacciai. Dalla Bielerhöhe si passa accanto a torrenti di montagna e installazioni artistiche fino a raggiungere la diga, da cui si gode di una vista spettacolare.

Circuito del lago Silvretta

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