Strada alpina Silvretta
Curva dopo curva verso la felicità in vetta
Introduction
La strada alpina della Silvretta è una delle strade panoramiche più suggestive delle Alpi. Con i suoi 34 tornanti, la strada a pedaggio lunga 22,3 chilometri si snoda da Partenen nel Montafon attraverso il Bielerhöhe, a 2.032 metri di altitudine, fino a Galtür nella valle Paznauntal, con vista sulle cime ghiacciate, sui pendii verdeggianti e sui laghi Vermunt e Silvretta dal colore blu intenso.
Questo capolavoro dell'ingegneria stradale alpina è stato realizzato nel corso della costruzione di una centrale elettrica. I primi percorsi di trasporto furono costruiti a partire dal 1925, prima che nel 1954 fosse aperta al traffico il collegamento continuo, con un tracciato spettacolare attraverso un terreno ripidissimo. Oggi la strada di montagna affascina con un mix unico di storia della tecnica, scenario naturale e piacere di guida.
In auto, in moto, in bicicletta o a piedi: la strada alpina della Silvretta è un'esperienza che rimane a lungo nella memoria.
Suggerimento: tra le curve 22 e 23 troverete il punto migliore per scattare foto e girare video della strada alpina.
Avviso importante: la Silvretta Hochalpenstraße resterà chiusa per tutta la stagione 2026!
Come alternativa, durante l’estate è in funzione la funivia Vermunt, che permette di raggiungere la Bielerhöhe dal lato del Vorarlberg. Si prega di consultare le ulteriori informazioni relative alla chiusura.
Meta escursionistica Bielerhöhe
Il Bielerhöhe segna il punto più alto della strada alpina della Silvretta e allo stesso tempo offre un posto in prima fila nel cuore delle montagne. Situato tra il Montafon e la Paznauntal, offre una vista mozzafiato sul lago Silvrettasee, incastonato in un maestoso scenario glaciale. Tutt'intorno partono sentieri escursionistici panoramici, tour alpini e piacevoli passeggiate lungo il lago. Nelle giornate estive qui si incontra una natura tranquilla, un luogo che regala ampie vedute e invita a soffermarsi, senza bisogno di parole.
Una sosta sulla Silvretta
Eventi speciali
Silvretta Classic Rallye Montafon
Quando le montagne chiamano, auto da sogno si riuniscono su 540 km di strade da sogno per godersi panorami mozzafiato e sottoporsi a una classica prova di affidabilità.