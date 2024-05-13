È considerata la “strada dei buongustai” e a ragione: la famosa strada di montagna offre una vista spettacolare sulle montagne e sui laghi che costeggiano la strada.

La strada alpina della Silvretta è una delle strade panoramiche più suggestive delle Alpi. Con i suoi 34 tornanti, la strada a pedaggio lunga 22,3 chilometri si snoda da Partenen nel Montafon attraverso il Bielerhöhe, a 2.032 metri di altitudine, fino a Galtür nella valle Paznauntal, con vista sulle cime ghiacciate, sui pendii verdeggianti e sui laghi Vermunt e Silvretta dal colore blu intenso. Questo capolavoro dell'ingegneria stradale alpina è stato realizzato nel corso della costruzione di una centrale elettrica. I primi percorsi di trasporto furono costruiti a partire dal 1925, prima che nel 1954 fosse aperta al traffico il collegamento continuo, con un tracciato spettacolare attraverso un terreno ripidissimo. Oggi la strada di montagna affascina con un mix unico di storia della tecnica, scenario naturale e piacere di guida. In auto, in moto, in bicicletta o a piedi: la strada alpina della Silvretta è un'esperienza che rimane a lungo nella memoria.