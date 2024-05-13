Ravioli carinziani alle pere essiccate
- Classici
- Dolci
- Dessert
Del Liegl am Hiegl a St. Georgen am Längsee, in Carinzia, fanno parte il ristorante, l'azienda agricola e lo spaccio aziendale.
Preparazione
- Tempo di preparazione: 120 min.
- 4 Porzioni
Impasto
Per l'impasto, mescolare tutti gli ingredienti – tranne l'acqua – nell'impastatrice. Aggiungere via via tanta acqua quanto basta per ottenere un impasto morbido. Avvolgere nella pellicola e mettere in fresco per 1 ora.
Ripieno
Per il ripieno, mettere in ammollo le pere in acqua fredda il giorno prima e il giorno seguente farle cuocere finché morbide. Togliere i piccioli e tritare finemente la polpa. Mescolare con il topfen e il composto base per Sachertorte. Insaporire con zucchero a velo, cannella, scorza di limone e rum, poi formare piccole palline.
Gli ingredienti e la preparazione del composto base per Sachertorte si trovano nella ricetta Sachertorte.
Ravioli
Per i ravioli, stendere sottilmente l'impasto. Disporre le palline in fila a una distanza di circa 4 cm dal bordo. Ripiegare l'impasto sopra e dare forma ai ravioli con le mani, facendo attenzione a non intrappolare aria e a premere bene i bordi. Ritagliare delle mezzelune con una rotella per pasta. Cuocere in abbondante acqua bollente per 5-10 minuti, a seconda della dimensione.
Impiattamento
Servire con burro nocciola, miele e zucchero alla cannella.