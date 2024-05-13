Passaggio 2 Ripieno

Per il ripieno, mettere in ammollo le pere in acqua fredda il giorno prima e il giorno seguente farle cuocere finché morbide. Togliere i piccioli e tritare finemente la polpa. Mescolare con il topfen e il composto base per Sachertorte. Insaporire con zucchero a velo, cannella, scorza di limone e rum, poi formare piccole palline.