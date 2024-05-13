Egon Schiele è famoso soprattutto per i suoi ritratti e le sue figure spesso bizzarre. Tuttavia, sono i suoi paesaggi ad impressionare la scena artistica.

Il primo soggetto preferito di Egon erano i treni. Figlio di un capostazione, è cresciuto in un mondo pieno di treni e locomotive, che hanno influenzato la sua arte sin da piccolo. La famiglia viveva nell'appartamento sopra la stazione ferroviaria di Tulln, così il giovane Schiele poteva osservare i treni direttamente dalla finestra e trascorreva ore a disegnarli. Fin da piccolo, disegnare e dipingere erano le sue attività preferite.

All'età di 12 anni entrò al liceo di Klosterneuburg. Fortunatamente lì incontrò il suo insegnante di disegno Ludwig Karl Strauch, che riconobbe e sostenne il suo talento artistico. All'epoca di Schiele, Klosterneuburg aveva una scena artistica molto attiva e grazie a Strauch poté immergersi in un mondo completamente nuovo e stringere contatti con altri artisti. Durante il periodo trascorso a Klosterneuburg, dal 1902 al 1906, il suo obiettivo professionale si concretizzò: era deciso, da quel momento in poi avrebbe voluto diventare un pittore.

All'età di 16 anni Schiele si trasferì a Vienna per studiare all'Accademia di Belle Arti. Tuttavia, Schiele trovò presto poco interessante l'insegnamento conservatore e il suo professore dell'epoca, Christian Griepenkerl, non era altrettanto entusiasta del suo allievo. Così, dopo 3 anni, il giovane pittore lasciò l'Accademia e fondò invece, insieme ad alcuni compagni di studi, il gruppo artistico “Neukunstgruppe”.

A Vienna fece alcuni degli incontri più importanti della sua vita: conobbe il suo modello Gustav Klimt, incontrò la sua fidanzata e musa Wally Neuzil e la sua futura moglie Edith Harms.

Egon Schiele morì a Vienna nel 1918 all'età di 28 anni a causa dell'influenza spagnola, lasciando un'opera grafica ricchissima.