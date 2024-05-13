La voce romantica di Schubert risuona ancora oggi a Vienna, tra atmosfere estive e luoghi carichi di storia. Un viaggio che intreccia arte, emozioni intense e bellezza.

Franz Schubert era un autentico viennese: ragazzo di città, spirito libero e genio musicale. Nato il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna, visse quasi tutta la sua breve ma intensa vita nella capitale austriaca. Proprio qui diede forma a un nuovo linguaggio musicale, capace non solo di esprimere emozioni, ma di renderle udibili in tutta la loro profondità.

Fin da adolescente iniziò a comporre e, nonostante le difficoltà – una vita senza impiego fisso, la salute precaria e pochi mezzi – creò un immenso patrimonio artistico: oltre 600 Lieder, sette sinfonie complete, musica da camera, opere per pianoforte, musica corale e opere liriche. Per lui la musica era una vocazione, come confessò una volta: "Non sono nato per altro che per comporre."

Schubert aveva un orecchio attento e una sensibilità fuori dal comune: trovava la poesia nel quotidiano. Con brani come Die Forelle, Der Erlkönig e il ciclo Winterreise, ha dato voce all’interiorità umana – in modo struggente, limpido, eterno. La celebre Sinfonia Incompiuta, come molte sue opere, fu scoperta solo dopo la sua morte, testimoniando quanto fosse in anticipo sui tempi.

Mentre molti suoi contemporanei cercavano il successo a corte, Schubert coltivava rapporti umani autentici. Nei salotti privati, nei caffè e nelle locande viennesi nacquero le celebri Schubertiadi: incontri musicali intimi e informali che incarnavano il suo spirito. Vienna fu sempre il suo centro creativo: qui compose, visse, amò e soffrì.

Solo dopo la sua scomparsa, nel novembre del 1828 a soli 31 anni, il suo genio fu riconosciuto a livello internazionale. Compositori come Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy e Franz Liszt furono tra i primi a promuovere e diffondere la sua musica. Oggi Schubert è considerato una delle figure centrali del primo Romanticismo e un pilastro nello sviluppo della musica classica.

La sua influenza musicale si estende ben oltre Vienna. Eppure, il cuore pulsante della sua arte resta lì: in una visione del mondo fatta di malinconia, leggerezza e silenziosa grandezza.