Franz Schubert
Maestro della malinconia
Introduction
Franz Schubert era un autentico viennese: ragazzo di città, spirito libero e genio musicale. Nato il 31 gennaio 1797 a Himmelpfortgrund, un sobborgo di Vienna, visse quasi tutta la sua breve ma intensa vita nella capitale austriaca. Proprio qui diede forma a un nuovo linguaggio musicale, capace non solo di esprimere emozioni, ma di renderle udibili in tutta la loro profondità.
Fin da adolescente iniziò a comporre e, nonostante le difficoltà – una vita senza impiego fisso, la salute precaria e pochi mezzi – creò un immenso patrimonio artistico: oltre 600 Lieder, sette sinfonie complete, musica da camera, opere per pianoforte, musica corale e opere liriche. Per lui la musica era una vocazione, come confessò una volta: "Non sono nato per altro che per comporre."
Schubert aveva un orecchio attento e una sensibilità fuori dal comune: trovava la poesia nel quotidiano. Con brani come Die Forelle, Der Erlkönig e il ciclo Winterreise, ha dato voce all’interiorità umana – in modo struggente, limpido, eterno. La celebre Sinfonia Incompiuta, come molte sue opere, fu scoperta solo dopo la sua morte, testimoniando quanto fosse in anticipo sui tempi.
Mentre molti suoi contemporanei cercavano il successo a corte, Schubert coltivava rapporti umani autentici. Nei salotti privati, nei caffè e nelle locande viennesi nacquero le celebri Schubertiadi: incontri musicali intimi e informali che incarnavano il suo spirito. Vienna fu sempre il suo centro creativo: qui compose, visse, amò e soffrì.
Solo dopo la sua scomparsa, nel novembre del 1828 a soli 31 anni, il suo genio fu riconosciuto a livello internazionale. Compositori come Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy e Franz Liszt furono tra i primi a promuovere e diffondere la sua musica. Oggi Schubert è considerato una delle figure centrali del primo Romanticismo e un pilastro nello sviluppo della musica classica.
La sua influenza musicale si estende ben oltre Vienna. Eppure, il cuore pulsante della sua arte resta lì: in una visione del mondo fatta di malinconia, leggerezza e silenziosa grandezza.
Difficilmente famoso in vita, Franz Schubert fu celebrato solo postumo. La malattia, la povertà e la mancanza di prime esecuzioni lo rallentarono. Solo compositori come Schumann e Mendelssohn immortalarono la sua musica.
Franz Schubert in tutte le prospettive
Sulle orme di Schubert a ViennaFranz Schubert non era solo un compositore viennese: era un abitante della città con un senso acuto della poesia, del suono e della società. Vienna era la sua casa, il suo habitat, la sua musa. Trovò ispirazione tra caffè, sale da concerto e salotti.
Chiesa di Schubert a Lichtental
Qui Schubert fu battezzato, cantò nel coro e suonò l'organo, ancora oggi visibile. Oggi qui si tengono concerti e un festival annuale.
Targa commemorativa
All'età di 11 anni fu mandato al Konvikt come corista, dove Antonio Salieri riconobbe il suo talento - lo stesso Kapellmeister che un tempo era avversario di Mozart.
Augarten
Nel 1824 Schubert suonò nella Sala Augarten – una targa commemorativa è affissa davanti all'attuale Museo della Porcellana. Esiste anche una serie di porcellane.
Cimitero centrale di Vienna
Tra Beethoven e Strauss, Schubert riposa oggi in un boschetto in onore dei grandi compositori: un luogo tranquillo dove la storia della musica diventa tangibile.
Parco cittadino del monumento a Schubert
La chiesa di Schubert si trova al centro del parco cittadino: un bel contrappunto al vicino e dorato monumento a Johann Strauss.
L'appartamento in cui Schubert morì
Franz Schubert morì all'età di 31 anni. La ciocca di capelli, il pianoforte e "Die Taubenpost" mostrano quanto la morte e il suono fossero vicini.
Biblioteca del Municipio di Vienna
La più grande collezione del suo genere: centinaia di prime stampe di tutte le sue opere e documenti personali raccontano la vita, il lavoro e l'impatto di Schubert.
Collezione di strumenti musicali antichi
Il pianoforte quadrato di Schubert mostra come un tempo la musica venisse creata nel salotto di casa. Lo strumento perfetto per le accoglienti Schubertiadi.
Casa natale di Schubert
È qui che tutto ebbe inizio: Schubert nacque in una piccola cucina nel Museo della Casa Natale di Schubert. Ritratti e manufatti personali fanno rivivere il suo mondo.
Attraverso il quartiere di Schubert a Vienna
Se volete seguire il suono di Franz Schubert, il posto migliore per iniziare è qui, nel 9° distretto, dove tutto ebbe inizio. Lo Schubertviertel, intorno a Nußdorfer Straße, è più di un semplice quartiere residenziale: è un luogo ricco di storia, musica e vita quotidiana viennese.
Franz Schubert nacque in una casa con una piccola cucina nel 1797. Oggi, la casa natale è un museo che racconta la storia della sua infanzia e delle sue prime composizioni, con stazioni audio, ritratti originali e i suoi famosi occhiali. Pochi passi più avanti, l'Himmelpfortstiege invita a cambiare prospettiva: acciottolato, mercato, stile Grätzl ("Grätzl" è il termine viennese per quartiere).
Il cuore del quartiere è Sobieskiplatz, un luogo tranquillo, quasi trascurato, ma che racconta molto: dei quartieri, della storia della città, di una Vienna plasmata da Franz Schubert.
Tra gli edifici antichi e il ritmo della vita quotidiana, si crea una sensazione di vita molto particolare: tranquilla, affascinante, autentica. Ci sono diverse panchine e una fontana gorgogliante, per cui è facile immaginare come Schubert e i suoi amici passeggiassero per la piazza duecento anni fa, seduti a osservare la gente. Chiunque si sieda, guardi o passeggi qui si rende subito conto che Schubert non è solo un nome in questo quartiere: continua a risuonare qui.
Sulle orme di Schubert in Austria
Abbazia di San Floriano
Le opere di Franz Schubert venivano eseguite in questo monastero, poiché uno dei suoi migliori amici e librettista Johann Mayrhofer apparteneva alla comunità di allora.
La Stalzerhaus
Qui fu composto il famoso "Quintetto della trota". Il brano riflette una vacanza estiva di Schubert in campagna, dopo aver trascorso tutta la vita in città.
Gmunden
Sulla punta del lago di Traun si trova Gmunden, dove Schubert e il suo amico Michael Vogl trascorsero alcune settimane nel 1825.
Linz
Qui nacque la prima importante cerchia di amici di Schubert. Appassionati di letteratura e filosofia organizzavano incontri poi noti come Schubertiadi.
Abbazia di Kremsmünster
Due viaggi portarono Schubert al monastero, dove fece musica con padre Heinrich Hassak. Copie di canzoni, prime edizioni e autografi sono conservati lì fino a oggi.
Graz
nel 1827, Schubert visitò la famiglia Pachler, nella cui casa fu eseguita la prima del suo "Erlkönig". Con lui tornano a Vienna: il "Grazer Walzer" e il "Grazer Galopp".
Schubertiade
Franz Schubert teneva intimi concerti in casa per i suoi amici. Oggi il termine si riferisce alla Schubertiade ed è l'evento più importante al mondo in suo onore.
Castello di Steyregg
La "Terza canzone di Ellen", nota come "Ave Maria" e ispirata a The Lady of the Lake di Scott, si dice sia stata eseguita nel castello della contessa Weissenwolff
Ascolta Schubert: concerti e festival
Schubertiade
Schubert era piuttosto povero per la maggior parte del tempo. Notoriamente viveva con amici e per molto tempo non ebbe un pianoforte proprio. Suonava invece per gli amici, e spesso per loro. Durante la sua vita, il suo pubblico consisteva principalmente in una stretta cerchia di compagni che si incontravano regolarmente per concerti privati in casa. Queste serate musicali divennero presto un appuntamento mondano: la prima Schubertiade ebbe luogo nell'appartamento viennese della famiglia Schober nel 1821. Per quanto Schubert potesse essere timido in pubblico, più socievole era con gli amici. La gente ballava, cantava, giocava ai mimi, beveva e leggeva poesie mentre Schubert si sedeva al pianoforte e suonava le sue ultime opere. Tuttavia, probabilmente non era un animale da festa.
Questo spirito viene portato avanti ancora oggi, per esempio al Festival della Schubertiade nel Vorarlberg, che si è svolto per la prima volta nel 1976 nel palazzo di Hohenems. L'obiettivo era quello di dare a Schubert un posto nella storia della musica. Oggi la Schubertiade di Hohenems e Schwarzenberg è il più grande festival del suo genere. In nessun altro luogo si tengono così tanti recital con i migliori interpreti di Lied di Schubert e con esordienti di questo livello in un periodo di tempo così breve. Tuttavia, l'obiettivo è quello di mantenere il carattere intimo del festival e di concentrarsi su performance musicali di altissima qualità.
Sapevi che...
La leggenda narra che Schubert portasse gli occhiali anche nel sonno per poter scrivere le idee appena sveglio. Anche se morì all'età di 31 anni, Schubert scrisse quasi 1.000 opere.
Con oltre 600 canzoni, dimostrò di essere di gran lunga il compositore più creativo della storia della musica per quanto riguarda le belle melodie. Trasformò in musica anche poesie, come l'opera di Goethe L'Erlking e Gretchen sull'arcolaio. Queste canzoni hanno un potente sottofondo di mistero, luce e oscurità che non si era mai sentito prima.
Oggi Franz Schubert è considerato una figura chiave della musica classica e romantica. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1829, i suoi amici gli dedicarono una tomba con un'iscrizione del poeta Franz Grillparzer: "L'arte della musica ha sepolto qui un ricco patrimonio, ma ancor più belle sono le speranze"
Si dice che una sera Schubert abbia composto la nuova canzone "La trota" quando qualcuno del pubblico disse che gli ricordava l'Ouverture del Coriolano di Beethoven. Schubert voleva allora strappare il foglio di musica. Fortunatamente fu convinto a non distruggere quella che oggi è una delle sue canzoni più famose.
Schubert era omosessuale? "Durante la vita di Schubert, la bisessualità era un fatto comune. Non era una cosa insolita, né un fenomeno a cui si prestava attenzione. Non si identificava come omosessuale o eterosessuale - era semplicemente sessuale" (Leon Botstein, direttore d'orchestra e musicologo americano)
Citazioni di e su Franz Schubert:
"Sono venuto al mondo solo per comporre" (Franz Schubert)
"Mozart e Beethoven raggiungono il cielo - Schubert viene da lì" (Oskar Werner, attore austriaco)
Franz Liszt ha descritto Schubert come il "musicista più poetico che sia mai vissuto"
"La cosa più difficile nella musica è scrivere una grande melodia. E Schubert è stato uno dei migliori melodisti di tutti i tempi" (Leon Botstein, direttore d'orchestra e musicologo americano)