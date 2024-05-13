Josef Hoffmann
Architetto e designer in stile liberty e cofondatore della Wiener Werkstätte
Introduction
Josef Hoffmann era un architetto e designer visionario che ha influenzato in modo determinante il concetto di opera d'arte totale: l'idea era quella di unire diverse forme d'arte, come l'architettura, il design, la musica e l'artigianato artistico, in un'esperienza complessiva armoniosa e uniforme, in cui ogni dettaglio è progettato nel contesto dell'opera nel suo insieme.
Josef Hoffmann aspirava a integrare l'arte in tutti gli ambiti della vita. Come cofondatore della Wiener Werkstätte, realizzò questa visione progettando oggetti di uso quotidiano belli e funzionali. I suoi progetti testimoniano l'elevato standard qualitativo con cui curava ogni dettaglio, dall'architettura e la progettazione di giardini alla moda, alle stoviglie e alle posate. L'impegno di Hoffmann nell'artigianato artistico e la sua attività di insegnante hanno influenzato intere generazioni e lo hanno reso un pioniere del design moderno in Austria.
Le "Gesamtkunstwerke" di Hoffmann
Visionario del "Gesamtkunstwerk"
Immagina di trovarti nella Moravia del 1870, in piena rivoluzione industriale: le città crescono rapidamente, ma portano con sé sfide complesse come la mancanza di alloggi, il lavoro minorile e un crescente degrado ambientale. È in questo scenario che nasce Josef Hoffmann, a Pirnitz – un contesto che influenzerà profondamente la sua visione artistica e sociale.
Quando inizi i tuoi studi di architettura all’Accademia di Belle Arti di Vienna nel 1892, come fece Hoffmann, vieni presto affascinato dal movimento Arts & Crafts inglese e scozzese. Questo approccio vuole portare l’arte in ogni aspetto della vita quotidiana: oggetti belli, funzionali e accessibili che migliorano la qualità della vita, anche per le classi meno agiate. Hoffmann – e forse anche tu, se condividi questa sensibilità – crede fermamente che l’arte non sia solo decoro, ma una vera e propria cura per l’anima. Una forza capace di trasformare la società, rendendola più umana, più armoniosa, più bella.
Il raffinato esteta che vestiva gli spazi come abiti
Se condividi la convinzione che l’architettura debba essere molto più di semplice costruzione, allora ti ritroverai nel pensiero di Josef Hoffmann. Allievo del grande Otto Wagner all’Accademia di Belle Arti di Vienna, Hoffmann sviluppò insieme al suo mentore un’idea rivoluzionaria: l’architetto deve essere anche un designer, capace di creare armonia in ogni singolo dettaglio. Un edificio non è solo una struttura, ma un’opera d’arte totale.
Questa visione ti accompagna mentre esplori i suoi progetti più celebri: il sanatorio Westend a Purkersdorf e il raffinato Palais Stoclet a Bruxelles, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO. Non troverai nulla lasciato al caso: ogni interno, ogni giardino, ogni linea è stata pensata da Hoffmann con estrema cura. Persino il guardaroba della padrona di casa divenne, per lui, un elemento da armonizzare con l’ambiente. Quando notò che l’abito scelto per l’inaugurazione del Palais stonava con l’insieme, decise di dedicarsi con maggiore attenzione anche alla moda. Perché, secondo la sua visione, tutto doveva contribuire all’equilibrio estetico: una sinfonia visiva in cui ogni nota è perfettamente accordata.
Vivere Josef Hoffmann a Vienna
La Wiener Werkstätte
Alla fine dell’Ottocento, l’arte non voleva più restare chiusa nei musei. A Vienna, nel 1897, un gruppo di artisti visionari – tra cui Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll e Josef Hoffmann – fondò la Secessione Viennese, un movimento rivoluzionario nato in opposizione all’arte accademica del tempo.
Da questo spirito innovativo prese forma, nel 1903, la Wiener Werkstätte (Officina Viennese): una realtà unica nel suo genere, in cui arte, artigianato e design si univano per trasformare gli oggetti d’uso quotidiano in autentiche opere d’arte. A guidare questo progetto furono Josef Hoffmann e Koloman Moser, sostenuti dall’industriale e mecenate Fritz Waerndorfer.
Il logo “WW” divenne presto sinonimo di qualità, eleganza e funzionalità. Linee pure, materiali pregiati e una cura maniacale per i dettagli definivano ogni creazione. Hoffmann, pioniere del concetto di “total design”, curava ogni aspetto estetico, anticipando di fatto il moderno corporate design. I suoi oggetti – raffinati ma funzionali – sono ancora oggi prodotti, ad esempio, dalla celebre manifattura di porcellane Augarten.
Per quasi trent’anni, dal 1903 al 1932, la Wiener Werkstätte fu un faro di creatività e innovazione, un modello imprenditoriale senza eguali in Europa. Il loro motto?
“Meglio lavorare dieci giorni su un oggetto che produrre dieci oggetti in un giorno.”
Un principio che oggi risuona più che mai, tra sostenibilità, artigianato di qualità e design senza tempo.
Un giorno con Josef Hoffmann a Vienna
Tappa 1: MAK – Museo di Arti Applicate
Stubenring 5, 1010 Vienna
Mobili originali provenienti dal sanatorio Purkersdorf
Lavorazioni in argento e metallo per la Wiener Werkstätte
Progetti architettonici, carte da parati, disegni di tessuti
Design Lab: contesto delle correnti europee del design
Tappa 2: Leopold Museum
MuseumsQuartier, 1070 Vienna
Qui è possibile rivivere il Modernismo viennese, con un'intera sezione dedicata alla Wiener Werkstätte e agli ideali creativi di Hoffmann:
progetti di mobili
simulazioni di interni
legami con Klimt e Schiele
contrasti con Loos & Co.
Tappa 3: Villa Primavesi (Visita esterna)
Gloriettegasse 14-16, 1130 Vienna
Questa villa di prestigio fu costruita tra il 1913 e il 1915. Il giardino in stile liberty progettato da Hoffmann è rimasto intatto fino ad oggi. È uno dei monumenti di architettura paesaggistica più importanti dell'Austria..
Tappa 4: Colonia degli artisti Hohe Warte (visita esterna)
Hohe Warte, 1190 Vienna
Una passeggiata attraverso il complesso di ville dove Hoffmann e i suoi colleghi, come Koloman Moser, crearono i loro spazi di vita e di lavoro.
Artigianato e tradizione
Alla base della Wiener Werkstätte, iconico laboratorio creativo viennese del primo Novecento, c’era un’idea rivoluzionaria: combinare tecniche artigianali tradizionali con un design moderno per creare oggetti unici, lontani dalla produzione di massa. Questo approccio, nato come alternativa alla standardizzazione industriale, oggi vive una nuova primavera, alimentato dal crescente desiderio di sostenibilità, autenticità e qualità.
In Austria, il legame tra artigianato locale e cura delle tradizioni è più vivo che mai. Pratiche come la transumanza alpina, le feste popolari o la produzione di oggetti realizzati a mano raccontano un rapporto profondo e rispettoso con la natura e le sue risorse. Questi saperi si intrecciano con il patrimonio culturale immateriale, che continua a tramandare, di generazione in generazione, riti, usanze e abilità artigiane.
Per chi visita l’Austria, vivere queste tradizioni è molto più che un’esperienza turistica: è un'immersione autentica nella cultura locale. Partecipare a un festival tradizionale, assistere alla lavorazione del legno o della ceramica, o semplicemente condividere una celebrazione alpina, significa rafforzare il legame con il territorio e contribuire a preservare un'identità culturale preziosa.