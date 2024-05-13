Nel periodo turbolento intorno al 1900, anche l'arte a Vienna era caratterizzata da un grande fermento. Uno dei pionieri dell'architettura e del design fu Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann era un architetto e designer visionario che ha influenzato in modo determinante il concetto di opera d'arte totale: l'idea era quella di unire diverse forme d'arte, come l'architettura, il design, la musica e l'artigianato artistico, in un'esperienza complessiva armoniosa e uniforme, in cui ogni dettaglio è progettato nel contesto dell'opera nel suo insieme.

Josef Hoffmann aspirava a integrare l'arte in tutti gli ambiti della vita. Come cofondatore della Wiener Werkstätte, realizzò questa visione progettando oggetti di uso quotidiano belli e funzionali. I suoi progetti testimoniano l'elevato standard qualitativo con cui curava ogni dettaglio, dall'architettura e la progettazione di giardini alla moda, alle stoviglie e alle posate. L'impegno di Hoffmann nell'artigianato artistico e la sua attività di insegnante hanno influenzato intere generazioni e lo hanno reso un pioniere del design moderno in Austria.