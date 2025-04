"Paesaggi culturali e bellezze naturali Foreste di faggi nel Parco Nazionale Kalkalpen

Delle foreste di faggi che dall'ultima era glaciale ricoprivano l'Europa e dominavano il paesaggio rimangono solo pochi resti. Per questo motivo, oltre 5.000 ettari di antiche foreste di faggio nel Parco nazionale delle Alpi calcaree, nell'Alta Austria, sono stati inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, insieme ad aree naturali simili in 10 Paesi europei ("Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe").