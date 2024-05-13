Le torbiere sono preziosi habitat naturali per la fauna e la flora, oltre a essere destinazioni interessanti per escursioni e momenti di benessere.

Le torbiere sono ecosistemi preziosi e affascinanti. Questi ambienti umidi si sviluppano in aree ricche d’acqua, dove la lenta decomposizione della materia vegetale porta, nel corso dei secoli, alla formazione della torba, nota anche come "oro nero". Oltre a essere serbatoi naturali di biodiversità, le paludi giocano un ruolo essenziale nel contrastare i cambiamenti climatici, catturando anidride carbonica (CO₂) dall’atmosfera. In Austria, le zone paludose sono numerose e rappresentano sia luoghi ideali per escursioni rigeneranti che mete perfette per chi cerca il contatto con la natura. Inoltre, la torba viene impiegata da secoli in trattamenti benessere, come i famosi bagni di fango.