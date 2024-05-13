Two people snowshoeing in the Austrian mountains. Under the bright winter sun, they enjoy the snow-covered landscape, the crisp mountain air, and moments together filled with lightheartedness and joie de vivre.
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Vivi il Lebensgefühl austriaco in inverno
The Austrian Synapse: impossibile da dimenticare

Viaggiare trasforma: le esperienze nuove di una vacanza uniscono sensi, anima e sinapsi, ci cambiano e restano. Perché il Lebensgefühl Austria lascia il segno.

Le esperienze nuove di una vacanza cambiano lo sguardo sul mondo, e su noi stessi. Chi vive l'Austria d'inverno porta a casa più di qualche bel momento. Sono esperienze che sorprendono e continuano a risuonare: la prima curva sicura in pista, la neve che scricchiola sotto le ciaspole, il silenzio di un mattino d'inverno in montagna. Nascono così ricordi che accompagnano la vacanza ben oltre il momento: The Austrian Synapse.

La vacanza che resta

Grow your Austrian Synapse!

A volte il Lebensgefühl austriaco parte da una curva lanciata in pista, a volte da un passo nella neve fresca. Basta l'aria fredda della montagna e tutto quello spazio aperto: i sensi si svegliano. Da queste immagini, da questi incontri, da queste giornate nasce qualcosa che poi resta: The Austrian Synapse. In pista i primi tentativi cauti si trasformano in sicurezza e leggerezza. Lo sguardo lascia le punte degli sci e sale verso le cime. Curva dopo curva la fiducia cresce, finché resta solo il gusto di sciare.

Fuori dalle piste, invece, l'inverno cambia passo. Le ciaspole aprono le prime tracce nella neve intatta. Sulla pista da fondo il respiro e il movimento trovano il loro ritmo. Una slitta trainata dai cavalli scivola nel bianco. Sul lago gelato i pattini disegnano cerchi e con lo slittino si vola giù a valle.

Discese al massimo o silenzio pieno di neve: ogni giornata d'inverno lascia ricordi che durano a lungo. The Austrian Synapse: entra in testa e non se ne va.

Lebensgefühl sulle piste e sulla neve

Perché la settimana bianca in Austria piace così tanto? Perché è più che sport: sulle Alpi il divertimento in pista incontra il piacere della neve, l'allegria delle baite il calore della gente. E certe esperienze restano più a lungo della vacanza.

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Lebensgefühl oltre le piste

Chi vive l'inverno austriaco lontano dalle piste scopre spesso un Lebensgefühl più lento. Camminate d'inverno, sci di fondo o slittino attraversano paesaggi innevati, là dove sono il silenzio, il movimento e la natura a dare il ritmo.

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Lebensgefühl tutto l'anno

L'Austria cambia con le stagioni, con ogni regione e con ogni attività che scegli. Tra montagne, laghi, paesaggi e città nascono esperienze che mettono insieme movimento, natura e cultura. È così che senti il Lebensgefühl Austria tutto l'anno.

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