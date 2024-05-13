Vivi il Lebensgefühl austriaco in inverno
The Austrian Synapse: impossibile da dimenticare
Introduction
Le esperienze nuove di una vacanza cambiano lo sguardo sul mondo, e su noi stessi. Chi vive l'Austria d'inverno porta a casa più di qualche bel momento. Sono esperienze che sorprendono e continuano a risuonare: la prima curva sicura in pista, la neve che scricchiola sotto le ciaspole, il silenzio di un mattino d'inverno in montagna. Nascono così ricordi che accompagnano la vacanza ben oltre il momento: The Austrian Synapse.
Grow your Austrian Synapse!
A volte il Lebensgefühl austriaco parte da una curva lanciata in pista, a volte da un passo nella neve fresca. Basta l'aria fredda della montagna e tutto quello spazio aperto: i sensi si svegliano. Da queste immagini, da questi incontri, da queste giornate nasce qualcosa che poi resta: The Austrian Synapse. In pista i primi tentativi cauti si trasformano in sicurezza e leggerezza. Lo sguardo lascia le punte degli sci e sale verso le cime. Curva dopo curva la fiducia cresce, finché resta solo il gusto di sciare.
Fuori dalle piste, invece, l'inverno cambia passo. Le ciaspole aprono le prime tracce nella neve intatta. Sulla pista da fondo il respiro e il movimento trovano il loro ritmo. Una slitta trainata dai cavalli scivola nel bianco. Sul lago gelato i pattini disegnano cerchi e con lo slittino si vola giù a valle.
Discese al massimo o silenzio pieno di neve: ogni giornata d'inverno lascia ricordi che durano a lungo. The Austrian Synapse: entra in testa e non se ne va.
Lebensgefühl sulle piste e sulla nevePerché la settimana bianca in Austria piace così tanto? Perché è più che sport: sulle Alpi il divertimento in pista incontra il piacere della neve, l'allegria delle baite il calore della gente. E certe esperienze restano più a lungo della vacanza.
Lebensgefühl oltre le pisteChi vive l'inverno austriaco lontano dalle piste scopre spesso un Lebensgefühl più lento. Camminate d'inverno, sci di fondo o slittino attraversano paesaggi innevati, là dove sono il silenzio, il movimento e la natura a dare il ritmo.
Grow your Austrian Synapse! Dai momenti speciali nascono ricordi che continuano a vivere.