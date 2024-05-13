Esperienze wellness fuori dal comune

È tutto nel burro Impacco per il corpo al burro di capra

Nel Mountain & Spa Resort Alpbacherhof in Tirolo hanno scoperto un prodotto naturale particolarmente prezioso: il burro di capra. Quello che in passato veniva utilizzato nella medicina tradizionale, qui viene reinterpretato in chiave moderna come impacco per il corpo.

L'impacco cremoso è una vera benedizione per la pelle stressata e sensibile. Le persone con pelle estremamente secca, neurodermite o psoriasi beneficiano in particolare delle proprietà idratanti e nutrienti del burro di capra. Il trattamento riporta la pelle al suo equilibrio naturale e lenisce le zone irritate.

Questa è la medicina naturale tirolese nella sua forma più pura: un toccasana per la pelle che dimostra che a volte i rimedi più semplici sono i più efficaci.