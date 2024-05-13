Esperienze wellness fuori dal comune
Introduction
Negli hotel e nelle terme austriache, il concetto di relax viene reinterpretato in modi davvero originali. Chi avrebbe mai immaginato che un bagno nella vasca di birra potesse diventare una vera esperienza di benessere, o che ingredienti tradizionali come il burro di capra e l'olio di semi di zucca venissero utilizzati nei trattamenti termali moderni?
In Austria, i trattamenti benessere dimostrano che non è necessario seguire sempre strade convenzionali. Qui, l'antica conoscenza delle pratiche curative si fonde con approcci terapeutici moderni, dando vita a esperienze straordinarie, innovative e, allo stesso tempo, efficaci.
Bagno nella tinozza di birra all'Hotel Moorhof
Un bagno nella birra nell'Innviertel, in Alta Austria? Sembra strano all'inizio, ma chi si lascia scivolare in una delle rustiche tinozze di legno dell'Hotel Moorhof, sperimenta uno dei trattamenti benessere più insoliti dell'Austria.
Mentre il corpo è avvolto dal piacevole bagno caldo ai fiori di luppolo, ci si può concedere una birra fresca alla spina. “Birra dentro e fuori”, per così dire. E dopo? Ti aspetta un ‘bagno’ molto speciale: un letto a baldacchino pieno di profumata paglia d'avena. Altri 30 minuti di assoluto riposo, con il solo fruscio della paglia sotto il corpo.
Trattamento corpo al cioccolato
I piaceri culinari sono sempre stati di casa all'Hotel Sacher. Ma nell'oasi termale di Vienna, la fava di cacao non si trasforma in pralina, ma in una lussuosa esperienza di benessere.
I trattamenti utilizzano i preziosi ingredienti della fava di cacao per vari trattamenti per il corpo. Dall'ora di “A Taste of Chocolate” con peeling rassodante e massaggio al cioccolato, alla “Symphony of Chocolate” di 90 minuti con peeling alle fave di cacao, maschera al cioccolato avvolgente e massaggio rilassante su tutto il corpo, c'è qualcosa per ogni amante del cioccolato.
Chi ama i trattamenti particolarmente avvolgenti può scegliere il trattamento “Dream of Chocolate”, un duo dessert rivitalizzante composto da massaggio esfoliante e impacco per il corpo. Oppure ci si può concedere una maschera idratante al burro di cacao con il trattamento “Sensation of Chocolate”.
A differenza della classica torta Sacher, queste dolci tentazioni non si mangiano, ma coccolano il corpo e l'anima almeno altrettanto intensamente.
Impacco per il corpo al burro di capra
Nel Mountain & Spa Resort Alpbacherhof in Tirolo hanno scoperto un prodotto naturale particolarmente prezioso: il burro di capra. Quello che in passato veniva utilizzato nella medicina tradizionale, qui viene reinterpretato in chiave moderna come impacco per il corpo.
L'impacco cremoso è una vera benedizione per la pelle stressata e sensibile. Le persone con pelle estremamente secca, neurodermite o psoriasi beneficiano in particolare delle proprietà idratanti e nutrienti del burro di capra. Il trattamento riporta la pelle al suo equilibrio naturale e lenisce le zone irritate.
Questa è la medicina naturale tirolese nella sua forma più pura: un toccasana per la pelle che dimostra che a volte i rimedi più semplici sono i più efficaci.
Floating nella grotta di sale
Nella grotta di sale dell'hotel benessere Kristall a Pertisau, sull'Achensee, ti aspetta un'esperienza di galleggiamento molto speciale: il floating, ovvero il galleggiamento in acqua salata calda che sostiene il corpo senza sforzo.
La grotta, che brilla di colori tenui, si trasforma in un rifugio personale in cui la gravità sembra perdere il suo potere. Nell'acqua salata a temperatura corporea non solo i confini fisici si dissolvono, ma anche la vita quotidiana si allontana lentamente.
Sia che si voglia godere di questo profondo rilassamento da soli o condividere l'esperienza di coppia in assenza di gravità con il partner, l'atmosfera privata del galleggiamento consente entrambe le varianti. Un'esperienza di benessere che stabilisce nuovi standard in termini di leggerezza.
Massaggio all'olio di semi di zucca
La Stiria è nota per il suo “oro verde”, l'olio di semi di zucca. Nelle terme curative di Bad Waltersdorf, questo prodotto energetico regionale non viene utilizzato solo per condire, ma fa parte di un concetto curativo molto speciale: la “medicina tradizionale stiriana” (TSM).
Questa forma di terapia unica nel suo genere combina la secolare conoscenza curativa della regione con metodi di trattamento moderni. Nel massaggio all'olio di zucca, il caratteristico olio di noci diventa un'esperienza di benessere profondamente radicata nella cultura stiriana. Studiato scientificamente e sviluppato dal team interno della Styrian Spa, fa parte di un concetto olistico di salute che si basa esclusivamente sul potere curativo dei prodotti regionali.
Il trattamento si inserisce in una gamma di applicazioni tradizionali, che includono anche massaggi con pietra ollare con miele e olio alle erbe o trattamenti viso con impacchi di cereali e semi di zucca. Questo è il benessere in stile stiriano: tradizionale e altamente efficace.