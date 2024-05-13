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Mangiare e bere in luoghi speciali

In funivia, con vista panoramica sulla montagna, in città, sul lago o in mezzo ai vigneti: qui il piacere si combina con scenari straordinari.

In Austria non si trovano solo piatti deliziosi e bevande raffinate, ma anche location che rendono ogni pasto un'esperienza unica. Dalle cime delle montagne, nei ristoranti panoramici, al bar in un igloo, sulla ruota panoramica di Vienna, su una barca di legno in un lago verde smeraldo, in una taverna immersa nei vigneti o durante un picnic in un giardino di castello barocco. Ogni luogo ha la sua atmosfera speciale, trasformando ogni pasto in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Assaporare fluttuando in alta quota

In funivia

In alcune località sciistiche ed escursionistiche austriache, una corsa in funivia si trasforma in un viaggio culinario in alta quota. Nella cabina privata vengono serviti colazioni all'alba, menu per il pranzo o spumante la sera, con vista sulle cime innevate o sui paesaggi alpini estivi.

Con lo spumante sulla cabinovia Hexenwasser a Söll

Gondola del gusto a Fiss: mangiare bene sulla Schönjochbahn

Gondola panoramica ad Alpbach: sulla funivia del Wiedersberg

La cena in gondola sull'Hochkönig: Gondel.Alm.Genuss

Gastronomia con vista

In montagna

Dopo l'escursione o come ricompensa per la salita in funivia: in cima alla montagna o nell'igloo, ristoranti, bar e rifugi servono specialità regionali. Dalla merenda a base di taglieri sulla terrazza panoramica alla cucina raffinata con vista sulla valle e sulle montagne circostanti: qui si assapora la libertà.

Café 3440: nel mondo del ghiacciaio Pitztaler Gletscher

Ristorante igloo e bar di ghiaccio: Innsbruck Kühtai

ice Q a Sölden: stazione Gaislachkoglbahn

Ristorante in vetta: in alto sul Kitzsteinhorn

Food Hall Lumberjack: a Kleinarl sul monte Shuttleberg

Cena di luna piena a Sportgastein

Gipfelhaus Magdalensberg: Klagenfurt am Wörthersee

Siriuskogl in Bad Ischl: Ausflugsziel im Salzkammergut

Fritsch am Berg: a Lochau con vista sul Lago di Costanza

Arte incontra gastronomia

Al museo

L’Austria mostra come arte e gastronomia si fondono: luoghi in cui la creatività contemporanea incontra sapori raffinati. Qui nascono momenti di piacere che conquistano corpo e mente allo stesso tempo – sorprendenti, vivaci e ricchi di varietà.

"Kunstmeile" Krems e Poldi Fitzka

Lentos Kunstmuseum e Lentos Restaurant

Museum della Moderna e Restaurant M32

Hangar-7 e Mayday Bar

Kunsthaus Graz

Kunsthaus Bregenz und KUB Café

Albertina Modern e Hausbar

Wien Museum e Trude & Töchter

Leopold Museum e Café Leopold

Kunsthistorisches Museum e Café-Restaurant

Piacere con un tocco urbano

In città

In Austria, ogni momento della giornata può trasformarsi in un'esperienza culinaria unica, sia che ci si trovi su una terrazza panoramica nascosta, in un museo, nella serra delle palme o in un locale immerso in un'attrazione turistica. Dalla cena in un vagone della ruota panoramica di Vienna a una festa sulla cima del Mönchsberg a Salisburgo, da un pranzo con vista sul centro storico di Graz a un ristorante con panorama a 360 gradi sulle montagne di Innsbruck: qui il piacere del cibo si combina con scenari mozzafiato.

Vagoni gourmet sulla ruota panoramica di Vienna

Cibo di alto livello: alla Torre del Danubio di Vienna

Colazione o cena: al Kunsthistorisches Museum

Paradiso al Burggarten: la Palmenhaus

Sui tetti del Leopold Museums: MQ Libelle

Al Museum der Moderne sul monte Mönchsberg: Ristorante M32

Nella torre di salto del trampolino: Bergisel SKY

Nel cuore di Innsbruck: Lichtblick 360°

Sui tetti di Graz: Café Freiblick

Sul monte Schlossberg in Graz: la casa Starcke

Gastronomia con vista sull'acqua

Al lago

Gustare una cena direttamente sulla riva del lago o a bordo di una barca di legno, cullati dal suono delle onde, con un aperitivo in mano e pesce fresco nel piatto: sui laghi austriaci si trovano angoli davvero speciali. Dal romantico molo sul lago di Neusiedl al Wörthersee, fino al lago di Costanza, qui la cucina raffinata si fonde con la bellezza di paesaggi mozzafiato.

Al lago Traunsee: al Seeschloss Ort a Gmunden

In mezzo al lago Grundlsee: colazione su una barca di legno

Sul lago Wörthersee: bagni di Werzer a Pörtschach

Sul lago Bodensee: il bar sul molo dei pescatori a Bregenz

Al lago di Neusiedl: Das Fritz a Weiden am See

Al lago Neusiedl: ristorante Katamaran a Rust

Mangiare e bere tra i vigneti

Tra i vigneti

Vino e cucina si incontrano in un connubio perfetto, soprattutto quando i piatti vengono serviti in taverne tradizionali, osterie accoglienti o persino a un tavolo immerso nei vigneti del Weinviertel. Nella Stiria meridionale, nel Burgenland, a Vienna e nella Wachau, i viticoltori accolgono gli ospiti con specialità gastronomiche abbinate ai loro migliori vini, il tutto circondato da panorami spettacolari su colline ondulate e terrazze vitate.

Tavolate nel Weinviertel

Buschenschank Wieninger am Nussberg

Heuriger Liszt a Leithaprodersdorf

Buschenschank Kögl nella Stiria meridionale

Assaporare la storia

Nei parchi dei castelli

I sontuosi parchi dei castelli offrono uno scenario unico per rilassanti picnic. Che sia in un parco barocco, sotto vecchi castagni, tra i vigneti o sulle rive di un laghetto del castello, qui il piacere si combina con un'atmosfera storica.

Picknick al castello Hof

Picknick al parco del castello Grafenegg

Picknick al parco del castello Eggenberg

Picknick al castello Lackenbach

Picknick al castello Kapfenstein

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