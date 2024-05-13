Mangiare e bere in luoghi speciali
Introduction
In Austria non si trovano solo piatti deliziosi e bevande raffinate, ma anche location che rendono ogni pasto un'esperienza unica. Dalle cime delle montagne, nei ristoranti panoramici, al bar in un igloo, sulla ruota panoramica di Vienna, su una barca di legno in un lago verde smeraldo, in una taverna immersa nei vigneti o durante un picnic in un giardino di castello barocco. Ogni luogo ha la sua atmosfera speciale, trasformando ogni pasto in un’esperienza sensoriale indimenticabile.
In funivia
In alcune località sciistiche ed escursionistiche austriache, una corsa in funivia si trasforma in un viaggio culinario in alta quota. Nella cabina privata vengono serviti colazioni all'alba, menu per il pranzo o spumante la sera, con vista sulle cime innevate o sui paesaggi alpini estivi.
In montagna
Dopo l'escursione o come ricompensa per la salita in funivia: in cima alla montagna o nell'igloo, ristoranti, bar e rifugi servono specialità regionali. Dalla merenda a base di taglieri sulla terrazza panoramica alla cucina raffinata con vista sulla valle e sulle montagne circostanti: qui si assapora la libertà.
Al museo
L’Austria mostra come arte e gastronomia si fondono: luoghi in cui la creatività contemporanea incontra sapori raffinati. Qui nascono momenti di piacere che conquistano corpo e mente allo stesso tempo – sorprendenti, vivaci e ricchi di varietà.
In città
In Austria, ogni momento della giornata può trasformarsi in un'esperienza culinaria unica, sia che ci si trovi su una terrazza panoramica nascosta, in un museo, nella serra delle palme o in un locale immerso in un'attrazione turistica. Dalla cena in un vagone della ruota panoramica di Vienna a una festa sulla cima del Mönchsberg a Salisburgo, da un pranzo con vista sul centro storico di Graz a un ristorante con panorama a 360 gradi sulle montagne di Innsbruck: qui il piacere del cibo si combina con scenari mozzafiato.
Al lago
Gustare una cena direttamente sulla riva del lago o a bordo di una barca di legno, cullati dal suono delle onde, con un aperitivo in mano e pesce fresco nel piatto: sui laghi austriaci si trovano angoli davvero speciali. Dal romantico molo sul lago di Neusiedl al Wörthersee, fino al lago di Costanza, qui la cucina raffinata si fonde con la bellezza di paesaggi mozzafiato.
Tra i vigneti
Vino e cucina si incontrano in un connubio perfetto, soprattutto quando i piatti vengono serviti in taverne tradizionali, osterie accoglienti o persino a un tavolo immerso nei vigneti del Weinviertel. Nella Stiria meridionale, nel Burgenland, a Vienna e nella Wachau, i viticoltori accolgono gli ospiti con specialità gastronomiche abbinate ai loro migliori vini, il tutto circondato da panorami spettacolari su colline ondulate e terrazze vitate.
Nei parchi dei castelli
I sontuosi parchi dei castelli offrono uno scenario unico per rilassanti picnic. Che sia in un parco barocco, sotto vecchi castagni, tra i vigneti o sulle rive di un laghetto del castello, qui il piacere si combina con un'atmosfera storica.