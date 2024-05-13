#eatArtists – L’arte incontra la cucina in Austria
Quando l’arte prende sapore
Introduction
Un quadro si trasforma in una creazione di alta pasticceria.
Un impulso artistico diventa un piatto vegetariano.
Un personaggio storico rivive in un nuovo souvenir gastronomico.
eatArtists racconta proprio questi momenti: il passaggio dell’arte dalla tela alla cucina.
Tre storie sono al centro del progetto: Sophia Stolz incontra Gustav Klimt al Belvedere e risponde al suo universo pittorico con composizioni tutte da mangiare. Tra Mistelbach e Schloss Prinzendorf, Paul Ivić si avvicina a Hermann Nitsch attraverso l’intensità di una cucina vegetariana. A Salisburgo, Julia Zotter e Philip Rachinger si lasciano ispirare dalla forza creativa di Mozart per dare vita a un nuovo souvenir gastronomico.
eatArtists racconta storie di luoghi dal passato importante, di una straordinaria densità di saperi e di una cucina aperta alle nuove idee. Ne nasce un modo di scoprire l’Austria in cui cultura e piacere del gusto non sono esperienze separate, ma si incontrano e si rafforzano a vicenda.
“Ciò che possiamo imparare dall’arte è lasciare alle persone la libertà di interpretare a modo loro. È proprio quando ci apriamo al nuovo, come accade nell’arte, che le cose diventano interessanti”.Julia Zotter, Zotter Schokoladen
Quattro personalità, tre nuove prospettiveQuattro sensibilità creative, tre storie fuori dall’ordinario: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter e Philip Rachinger mostrano come arte e cucina possano incontrarsi in Austria.
Sophia Stolz
Sculture commestibili come torte artistiche: l'iniziale espressione culinaria è diventata marchio di fabbrica: Crea oggetti commestibili di grande cura e impatto visivo.
Philip Rachinger
Unisce origini, artigianalità e influenze contemporanee in una cucina che valorizza gli ingredienti regionali e fa riscoprire la tradizione attraverso nuovi sapori.
Paul Ivić
Dal Tirolo all’alta gastronomia viennese: la sua cucina vegetariana è densa, precisa e misurata, frutto di convinzione, radici profonde e raffinata sensibilità