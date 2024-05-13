Cosa succede quando un dipinto diventa un dessert o si reinterpreta un’icona culinaria? eatArtists racconta opere d’arte che in Austria continuano a vivere con la cucina

Un quadro si trasforma in una creazione di alta pasticceria.

Un impulso artistico diventa un piatto vegetariano.

Un personaggio storico rivive in un nuovo souvenir gastronomico.

eatArtists racconta proprio questi momenti: il passaggio dell’arte dalla tela alla cucina.

Tre storie sono al centro del progetto: Sophia Stolz incontra Gustav Klimt al Belvedere e risponde al suo universo pittorico con composizioni tutte da mangiare. Tra Mistelbach e Schloss Prinzendorf, Paul Ivić si avvicina a Hermann Nitsch attraverso l’intensità di una cucina vegetariana. A Salisburgo, Julia Zotter e Philip Rachinger si lasciano ispirare dalla forza creativa di Mozart per dare vita a un nuovo souvenir gastronomico.

eatArtists racconta storie di luoghi dal passato importante, di una straordinaria densità di saperi e di una cucina aperta alle nuove idee. Ne nasce un modo di scoprire l’Austria in cui cultura e piacere del gusto non sono esperienze separate, ma si incontrano e si rafforzano a vicenda.