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#eatArtists – L’arte incontra la cucina in Austria
Quando l’arte prende sapore

Cosa succede quando un dipinto diventa un dessert o si reinterpreta un’icona culinaria? eatArtists racconta opere d’arte che in Austria continuano a vivere con la cucina

Un quadro si trasforma in una creazione di alta pasticceria.
Un impulso artistico diventa un piatto vegetariano.
Un personaggio storico rivive in un nuovo souvenir gastronomico.

eatArtists racconta proprio questi momenti: il passaggio dell’arte dalla tela alla cucina.

Tre storie sono al centro del progetto: Sophia Stolz incontra Gustav Klimt al Belvedere e risponde al suo universo pittorico con composizioni tutte da mangiare. Tra Mistelbach e Schloss Prinzendorf, Paul Ivić si avvicina a Hermann Nitsch attraverso l’intensità di una cucina vegetariana. A Salisburgo, Julia Zotter e Philip Rachinger si lasciano ispirare dalla forza creativa di Mozart per dare vita a un nuovo souvenir gastronomico.

eatArtists racconta storie di luoghi dal passato importante, di una straordinaria densità di saperi e di una cucina aperta alle nuove idee. Ne nasce un modo di scoprire l’Austria in cui cultura e piacere del gusto non sono esperienze separate, ma si incontrano e si rafforzano a vicenda.

Arte e cultura incontrano la cucina Dal Belvedere alla città di Mozart: tre storie dall’Austria mostrano come opere d’arte, luoghi celebri e creatività in cucina possano trasformarsi in nuove esperienze di gusto.
Video ricchi di incontri tra cultura e gastronomia

“Ciò che possiamo imparare dall’arte è lasciare alle persone la libertà di interpretare a modo loro. È proprio quando ci apriamo al nuovo, come accade nell’arte, che le cose diventano interessanti”.

Julia ZotterZotter Schokoladen

Quattro personalità, tre nuove prospettive

Quattro sensibilità creative, tre storie fuori dall’ordinario: Sophia Stolz, Paul Ivić, Julia Zotter e Philip Rachinger mostrano come arte e cucina possano incontrarsi in Austria.

Sophia Stolz

Sculture commestibili come torte artistiche: l'iniziale espressione culinaria è diventata marchio di fabbrica: Crea oggetti commestibili di grande cura e impatto visivo.

Sophia Stolz

Philip Rachinger

Unisce origini, artigianalità e influenze contemporanee in una cucina che valorizza gli ingredienti regionali e fa riscoprire la tradizione attraverso nuovi sapori.

Philip Rachinger

Paul Ivić

Dal Tirolo all’alta gastronomia viennese: la sua cucina vegetariana è densa, precisa e misurata, frutto di convinzione, radici profonde e raffinata sensibilità

Paul Ivić

Julia Zotter

Con precisione, curiosità ed esperienza internazionale, plasma l’evoluzione creativa del cioccolato Zotter, dall’idea iniziale alla definizione del gusto distintivo.

Julia Zotter

L’Austria tra cultura ed esperienze gastronomiche

In Austria arte e cucina si uniscono in molti luoghi creando esperienze particolari. Alcuni restano impressi non solo per le opere o per la proposta culinaria, ma anche per l’atmosfera che nasce dal loro incontro. Qui si possono vivere esperienze tra arte e gusto:

Musei & Gusto

Land Art & cucina alpina

Arte & Cultura & Hotel

Luoghi speciali & cucina

Fare esperienza della cultura della tavola

Scopri il meglio dell'Austria

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