  1. Homepage
  2. eatartists
  3. Cultura e gusto

Cultura e gusto in Austria: le esperienze più belle

Küchenchef Paul Ivić, Restaurant Tian, bewirtet Gäste an einer gedeckten Tafel unter einem Apfelbaum vor einem Presshaus in der Kellergasse im Weinviertel.
Quando la vacanza culturale diventa un viaggio nel gusto: l'arte ispira la cucina – la cucina ispira l'arte

In Austria il dialogo tra arte e gastronomia si vive in molti luoghi. Musei, festival, locande e spazi culturali creano occasioni in cui gli stimoli artistici e il piacere della tavola si incontrano in modo naturale. In questo percorso, cuoche e cuochi rivestono un ruolo fondamentale.

L'arte ispira la cucina e la cucina offre un nuovo modo di avvicinarsi all'arte. Ai fornelli nascono creazioni che richiedono la stessa immaginazione e la stessa precisione artigianale di un'opera artistica. Oggi questo legame è più vivo che mai: una nuova generazione di cuochi interpreta la cucina come parte di un dialogo culturale. Dal confronto con produttori, viticoltori, pasticceri, fornai e artisti prendono forma reinterpretazioni contemporanee della tradizione. Sono originali, ricche di sfumature e spesso sorprendenti.

Arte e cultura in hotel

Hotel dove arte e cultura diventano parte del soggiorno

In questi hotel l'ospitalità incontra la creatività. Opere d'arte alle pareti, architetture di carattere e una cucina d'autore danno vita a un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il soggiorno stesso diventa parte del racconto di viaggio.

Hotel Schloss Seefels a Pörtschach: 5 stelle superior

Hotel zum Hirschen a Salisburgo: hotel di design a 4 stelle

Boutique Hotel Altstadt Vienna: arte moderna e 4 stelle

Arthotel Blaue Gans, Salisburgo: 4 stelle, rifugio di design

Hotel Krone ad Au: Sky-Spa, concerti in hotel e 4 stelle

KAI 36 a Graz: tra rocce, fiume e arte, hotel 5 stelle

Museo e gastronomia: colazione, pranzo e cena, drink

Dove il gusto incontra la creatività

L'Austria mostra come arte e gastronomia possano fondersi armoniosamente: luoghi in cui la creatività contemporanea si accompagna a sapori raffinati. Nascono così esperienze capaci di conquistare corpo e mente, sorprendenti, vivaci e ricche di sfumature.

Hangar 7 & Mayday Bar

Haus der Musik & Das Brahms

Museo Ebraico & «Boker tov!»

Wien Museum & Trude & Töchter

Albertina Modern & Hausbar

Lentos & Ristorante Lentos

1. Kunstmeile (Miglio d'arte) di Krems & Poldi Fitzka

Kunsthaus Bregenz & KUB Café

Museo Leopold & Café Leopold

Kunsthaus Graz & Kunsthauscafé

Scoprire l’arte della tavola

Dove la tavola imbandita unisce cultura e piacere

Qui la tavola diventa protagonista. Porcellane, cristalli, artigianato e gastronomia raccontano eleganza, storia e cultura del buon vivere, mostrando quanto estetica e cucina siano profondamente legate.

A tavola! al Castello Esterhazy di Eisenstadt

La cultura della tavola viennese da J. & L. Lobmeyr

«Tavolino, appari!» al Museo Universale Joanneum di Graz

Mostra «Made in Gmunden» dell’Academy of Ceramics di Gmunden

Un mondo da scoprire al Museo della Porcellana di Augarten

Arte e gastronomia in luoghi speciali

Dove la storia (e le storie) e il gusto si incontrano

In questi luoghi non ci si limita a servire un pasto: ogni esperienza è messa in scena. Tra mura storiche, paesaggi aperti e architetture straordinarie, cultura e gastronomia dialogano in modo naturale. Il gusto acquista profondità, significato e atmosfera.

Festival gastronomico «Tavolata» a Steyr

Festival del cinema in Piazza del Municipio di Vienna

Concerti della Wiener Symphoniker nei locali di Vienna

Sala dell’Opera nella cava di St. Margareten

Cena nella Kellergasse del Weinviertel

Cultura presso i viticoltori

Incontri con gli artisti al DAVY ART SPACE

Land Art e cucina alpina

Dove natura, arte e cucina si fondono

In Austria la Land Art e la cucina del territorio condividono spesso lo stesso paesaggio. Tra montagne, architetture contemporanee e prodotti regionali si aprono nuove prospettive sul rapporto tra ambiente e gusto. Il paesaggio non si osserva soltanto: si vive con tutti i sensi.

Land Art: arte in montagna

Skyspace Lech & Griggeler Stuba

Walk of Modern Art Salisburgo & SENNS.Restaurant

Leos Gang Art & dahoam di Andreas Herbst a Leogang

BUS:STOP & Moorwirte a Krumbach

Sentiero tematico Perspektivenweg a Innsbruck & Oniriq

Skyspace Lech & Rote Wand Chef’s Table

FAQ

Tra gli esempi più interessanti ci sono il Kunstmeile Krems con il ristorante Poldi Fitzka, la Kunsthaus di Graz con il Kunsthauscafé o il Leopold Museum con il Café Leopold a Vienna.  

Tra gli indirizzi da mettere in agenda ci sono il Boutique Hotel Altstadt Vienna con la sua collezione d’arte moderna, l’Hotel zum Hirschen a Salisburgo e il KAI 36 a Graz: strutture che coniugano con stile architettura, arte e cucina.

La Land Art e il piacere della tavola alpina si incontrano, ad esempio, lungo il Sentiero Perspektivenweg in Tirolo, presso lo Skyspace Lech nel Vorarlberg o lungo il Walk of Modern Art a Salisburgo.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio