Salzkammergut
Fai crescere la tua sinapsi austriaca! Tra laghi, montagne e storia
Introduction
Il Salzkammergut è una festa per i vostri sensi. Laghi turchesi, malghe e pareti rocciose e la bellezza del paesaggio alpino ispirano nuove prospettive e riflessioni. Un viaggio nel Salzkammergut cambia la vita: a Bad Ischl risuona la storia culturale imperiale, Hallstatt brilla come patrimonio mondiale dell'UNESCO con le sue miniere di sale millenarie. Sul Traunsee, sul Wolfgangsee e sull'Attersee potrete pagaiare nella nebbia mattutina, salire con la funivia al Dachstein-Erlebniswelt o pedalare dalla riva del lago alla cima della montagna, sempre accompagnati dalla luce scintillante dell'acqua e dall'aria pura di montagna. Nel frattempo potrete scegliere tra malghe, piattaforme panoramiche, pesche di castelli e palchi dove la cultura è a portata di mano.
Ogni stagione ha il suo fascino: frescura estiva sul lago, sentieri autunnali colorati, tranquille giornate invernali con vista panoramica, una primavera che profuma di aria di montagna. Chi è stato qui una volta, porta con sé più che semplici foto. Sono esperienze che cambiano la vita. Questi momenti si collegano nel cervello come nuove sinapsi e rendono il Salzkammergut un luogo interiore al quale tornate sempre con la mente. L'Austria rimane, non ve la toglierete dalla testa.
Il Salzkammergut SalzkammergutCard è disponibile in estate e in inverno con sconti del 25% su attrazioni, luoghi di interesse e attività per il tempo libero.
Il Salzkammergut da tutte le prospettive
Top highlights
Active Tour Austria: 5 giorni tra e-bike e passeggiate
Pedala tra laghi cristallini, cammina tra panorami alpini mozzafiato e lasciati sorprendere dall’eleganza senza tempo di Bad Ischl e del Wolfgangsee. Con il nuovo Active Tour Austria firmato Boscolo, il Salzkammergut si vive in modo dinamico e autentico, tra natura, cultura e sapori locali.
In 5 giorni alterni e-bike, passeggiate panoramiche e momenti di scoperta, fino a salire sullo Schafberg per ammirare dall’alto uno dei paesaggi più iconici dell’Austria. Un viaggio perfetto per chi ama muoversi, esplorare e vivere ogni destinazione in prima persona.
Eventi speciali
Alloggi unici
Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO
Che si tratti di artigianato, feste o conoscenze naturalistiche, il patrimonio culturale immateriale vive grazie alle persone che lo creano e lo tramandano. Nel Salzkammergut sono già state riconosciute 14 tradizioni di questo tipo, dalla sfilata dei Perchten di Goisern all'antica arte della zattera e alla Liebstattsonntag (domenica dell'amore) a Gmunden. Esse dimostrano quanto la cultura e la vita quotidiana siano strettamente intrecciate in questa regione e come la conoscenza si tramandi di generazione in generazione. In questo modo, ciò che caratterizza la comunità rimane vivo e apre nuove prospettive sulla storia e sul presente.