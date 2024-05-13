Green meadows with two houses by Lake Atter, trees, with Höllengebirge rock formations in the background.
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Salzkammergut
Fai crescere la tua sinapsi austriaca! Tra laghi, montagne e storia

Laghi cristallini, montagne e prati, artigianato e cultura vissuti: il Salzkammergut mostra quanto l'uomo e la natura siano vicini qui.

Il Salzkammergut è una festa per i vostri sensi. Laghi turchesi, malghe e pareti rocciose e la bellezza del paesaggio alpino ispirano nuove prospettive e riflessioni. Un viaggio nel Salzkammergut cambia la vita: a Bad Ischl risuona la storia culturale imperiale, Hallstatt brilla come patrimonio mondiale dell'UNESCO con le sue miniere di sale millenarie. Sul Traunsee, sul Wolfgangsee e sull'Attersee potrete pagaiare nella nebbia mattutina, salire con la funivia al Dachstein-Erlebniswelt o pedalare dalla riva del lago alla cima della montagna, sempre accompagnati dalla luce scintillante dell'acqua e dall'aria pura di montagna. Nel frattempo potrete scegliere tra malghe, piattaforme panoramiche, pesche di castelli e palchi dove la cultura è a portata di mano.

Ogni stagione ha il suo fascino: frescura estiva sul lago, sentieri autunnali colorati, tranquille giornate invernali con vista panoramica, una primavera che profuma di aria di montagna. Chi è stato qui una volta, porta con sé più che semplici foto. Sono esperienze che cambiano la vita. Questi momenti si collegano nel cervello come nuove sinapsi e rendono il Salzkammergut un luogo interiore al quale tornate sempre con la mente. L'Austria rimane, non ve la toglierete dalla testa.

Informazioni rapide sul Salzkammergut
Posizione:tra l'Alta Austria, il Salisburghese e la Stiria
Regioni:8
Laghi:76
Stazioni sciistiche:7
Lago più profondo: Traunsee 191 m
Montagna più alta:Dachstein 2-995 m
L'arrivo
Eventi

Il Salzkammergut SalzkammergutCard è disponibile in estate e in inverno con sconti del 25% su attrazioni, luoghi di interesse e attività per il tempo libero.

Il Salzkammergut da tutte le prospettive

Top highlights

Dachstein West: Comprensorio sciistico familiare

Bad Ischl: tra paesaggi montani e impero

Salzwelten: avventura nella miniera di sale

Piattaforma panoramica “5 fingers”: Dachstein Krippenstein

Schafbergbahn: la ferrovia a cremagliera più ripida

Colazione su una barca di legno: sui laghi dell'Ausseerland

Ausseerland Salzkammergut: lago Grundlsee e lago Toplitzsee

Pesca nel castello di Fuschl: sosta al lago Fuschlsee

Grünau im Almtal: villaggio di alpinisti con lago alpino

Attività nel Salzkammergut

Il nuovo tour firmato Boscolo

Active Tour Austria: 5 giorni tra e-bike e passeggiate

Pedala tra laghi cristallini, cammina tra panorami alpini mozzafiato e lasciati sorprendere dall’eleganza senza tempo di Bad Ischl e del Wolfgangsee. Con il nuovo Active Tour Austria firmato Boscolo, il Salzkammergut si vive in modo dinamico e autentico, tra natura, cultura e sapori locali.

In 5 giorni alterni e-bike, passeggiate panoramiche e momenti di scoperta, fino a salire sullo Schafberg per ammirare dall’alto uno dei paesaggi più iconici dell’Austria. Un viaggio perfetto per chi ama muoversi, esplorare e vivere ogni destinazione in prima persona.

Scopri il pacchetto

Eventi speciali

Alloggi unici

Hotel familiare Sommerhof a Gosau

Nel Weisses Rössl sul lago Wolfgangsee

Hotel Cortisen sul lago Wolfgangsee con 4 stelle superiore

Brunnwirt sul lago Fuschlsee con 4 stelle

Villa Seilern Vital Resort a Bad Ischl: 4 stelle superiore

Seehotel “Das Traunsee” sul lago Traunsee: 4 stelle superior

Schlosshotel Mondsee a Mondsee: 4 stelle superior

Hotel "Die Wasnerin" a Bad Aussee: 4 stelle superior

Salzkammergut

Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

Che si tratti di artigianato, feste o conoscenze naturalistiche, il patrimonio culturale immateriale vive grazie alle persone che lo creano e lo tramandano. Nel Salzkammergut sono già state riconosciute 14 tradizioni di questo tipo, dalla sfilata dei Perchten di Goisern all'antica arte della zattera e alla Liebstattsonntag (domenica dell'amore) a Gmunden. Esse dimostrano quanto la cultura e la vita quotidiana siano strettamente intrecciate in questa regione e come la conoscenza si tramandi di generazione in generazione. In questo modo, ciò che caratterizza la comunità rimane vivo e apre nuove prospettive sulla storia e sul presente.

Patrimonio culturale dell'UNESCO

Domande frequenti

Il Salzkammergut è una regione unica con oltre 70 laghi, patrimonio mondiale dell'UNESCO e una ricca storia culturale. La regione si estende su tre stati federali - Alta Austria, Salisburghese e Stiria - e offre sia esperienze naturalistiche che attrazioni culturali.

La regione è facilmente raggiungibile in auto, treno e autobus. Gli aeroporti più vicini sono quelli di Salisburgo e Linz. Bad Ischl è il principale snodo dei trasporti.

Assolutamente sì! La regione offre laghi balneabili e parchi acquatici, attrazioni per famiglie e sentieri escursionistici adatti ai bambini. In inverno, il comprensorio sciistico Dachstein West a Gosau è un consiglio per le famiglie.

Il Salzkammergut, probabilmente uno dei luoghi più belli dell'Austria, con la capitale culturale Bad Ischl Il Salzkammergut 2024 condivide 8 regioni turistiche con gli Stati federali dell'Alta Austria, del Salisburghese e della Stiria:

Il turchese Attersee molto amato dai bagnanti, è il più grande dei laghi del Salzkammergut. È apprezzato dai marinai per il "vento delle rose", un vento da nord-est che in tempi passati si dice portasse il profumo delle rose, che venivano coltivate generosamente nei giardini, attraverso il lago.

Il Salzkammergut è ricco di città storiche che incantano i visitatori con la loro storia e il loro fascino:

  • Bad Ischll'ex residenza estiva dell'imperatore Francesco Giuseppe I e dell'imperatrice Sisi, risplende con l'architettura imperiale e il titolo di Capitale Culturale Bad Ischl Salzkammergut 2024.

  • Gmunden sul lago Traunsee colpisce per il suo incantevole centro storico, le ceramiche di Gmunden e il castello di campagna e lacustre di Ort.

  • Hallstatt, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, colpisce per le sue antiche case strette tra le montagne e le rive del Lago di Hallstatt e per la più antica miniera di sale del mondo.

  • St. Wolfgang sul lago Wolfgangsee colpisce per le sue case a graticcio, la chiesa di pellegrinaggio secolare e l'avvento del Wofgangsee.

  • I laghi balneabili con acqua di qualità potabile invitano a nuotare, navigare o fare stand-up paddle. Sulle rive di laghi come il Wolfgangsee, l'Attersee, il Traunsee e il Fuschlsee, potrete rilassarvi intorno ai laghi o su una barca.

  • Gli escursionisti troveranno numerose escursioni in montagna, con circa 70 laghi alpini che offrono viste speciali, dal Dachstein alla Postalm.

  • Chi è interessato alla cultura può visitare Bad Ischl, l'antica residenza estiva degli Asburgo, o esplorare la città di Hallstatt, patrimonio mondiale dell'UNESCO, con la sua storia preistorica del sale.

  • Nelle aree sciistiche come Dachstein West, Feuerkogel e Loser, si è molto vicini alle montagne.

  • Gli appassionati di sci di fondo possono fare le loro tracce sulla Postalm, uno dei più grandi pascoli alpini dell'Austria.

  • Ci sono anche percorsi per escursioni con le racchette da neve, escursioni invernali e tour sugli sci che attraversano boschi innevati e paesaggi montani.

  • Dopo una giornata sulla neve, i centri termali come l'EurothermenResort di Bad Ischl invitano a riscaldarsi e a rilassarsi.

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