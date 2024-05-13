Laghi cristallini, montagne e prati, artigianato e cultura vissuti: il Salzkammergut mostra quanto l'uomo e la natura siano vicini qui.

Il Salzkammergut è una festa per i vostri sensi. Laghi turchesi, malghe e pareti rocciose e la bellezza del paesaggio alpino ispirano nuove prospettive e riflessioni. Un viaggio nel Salzkammergut cambia la vita: a Bad Ischl risuona la storia culturale imperiale, Hallstatt brilla come patrimonio mondiale dell'UNESCO con le sue miniere di sale millenarie. Sul Traunsee, sul Wolfgangsee e sull'Attersee potrete pagaiare nella nebbia mattutina, salire con la funivia al Dachstein-Erlebniswelt o pedalare dalla riva del lago alla cima della montagna, sempre accompagnati dalla luce scintillante dell'acqua e dall'aria pura di montagna. Nel frattempo potrete scegliere tra malghe, piattaforme panoramiche, pesche di castelli e palchi dove la cultura è a portata di mano.

Ogni stagione ha il suo fascino: frescura estiva sul lago, sentieri autunnali colorati, tranquille giornate invernali con vista panoramica, una primavera che profuma di aria di montagna. Chi è stato qui una volta, porta con sé più che semplici foto. Sono esperienze che cambiano la vita. Questi momenti si collegano nel cervello come nuove sinapsi e rendono il Salzkammergut un luogo interiore al quale tornate sempre con la mente. L'Austria rimane, non ve la toglierete dalla testa.