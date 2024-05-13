View of Kitzbühel with white parish church, green meadows and mountain range in background.
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Kitzbühel nel Tirolo
La "Montecarlo" delle Alpi

Il centro storico incontra lo stile di vita alpino, sia in estate che in inverno. La leggendaria Kitzbühel è un'esperienza da non perdere.   

Cosa rende un luogo davvero indimenticabile? È quella rara magia che si crea quando la tradizione incontra l’innovazione. Proprio questo incarna Kitzbühel. Questa perla alpina unisce il meglio di due mondi: autentico villaggio di montagna e hotspot cosmopolita. In inverno, la leggendaria Streif sfida persino gli atleti di livello mondiale, mentre 233 chilometri di piste impeccabili attendono sciatori di ogni livello. L’estate offre un panorama diverso: una rete di sentieri escursionistici e quattro campi da golf di prima classe immersi in maestose montagne.

Il centro storico medievale, con le sue caratteristiche facciate colorate, racconta storie di tempi passati, mentre hotel di lusso e boutique esclusive offrono comfort moderno. Non a caso Kitzbühel è soprannominata “Monte Carlo delle Alpi”. Culturalmente vivace con concerti e mostre, e gastronomicamente affascinante, dai ristoranti stellati alle tradizionali baite di montagna, Kitzbühel è più di una meta turistica. È un’esperienza che dimostra come gli opposti possano convivere in armonia, creando qualcosa di veramente straordinario.

Informazioni veloci su Kitzbühel
Posizione: tra le Alpi di Kitzbühel
Abitanti:8.439 (Update: 2024)
Altezza:800 fino 2.000 m
Partenza: 233
Fondazione:anno 1271
Arrivare
Eventi

Kitzbühel incanta con un perfetto mix di tradizione alpina e fascino mondano, sia in estate che in inverno.

Con la Red Card, la tessera ospiti di Kitzbühel, potrai usufruire di sconti e agevolazioni esclusive. La riceverai presso il tuo alloggio.

Kitzbühel in tutte le prospettive

Top highlights

Gara del Hahnenkamm: la leggendaria gara sulla Streif

Museo Kitzbühel: la collezione Alfons Walde

Centro città: caratteristico con centro storico medievale

Cascata di Sintersbach: meta escursionistica a Jochberg

Parco Aurach: la natura da vicino

Lago Schwarzsee: uno dei laghi balneabili più caldi

Attività a Kitzbühel

Eventi speciali

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Alloggi unici

Alpenhotel Kitzbühel allo Schwarzsee: lifestyle e design

Relais & Chateau Hotel Tennerhof: 5 stelle

GRAND TIROLIA Kitzbühel: SPA & top gastronomia

HENRI Hotel Kitzbühel: hotel boutique con 4 stelle

A-ROSA Kitzbühel: con campo da golf adiacente

Schlosshotel Lebenberg: 4 stelle superiore

Protezione del clima

Attività sostenibili a Kitzbühel e dintorni

Tra giardini di erbe fiorite e prati ronzanti di api, Kitzbühel dimostra come si possa vivere la sostenibilità in modo rilassato. Al Golf Club Schwarzsee-Reith si lavora senza prodotti chimici e si può degustare il miele della propria produzione. L’artigianato tradizionale garantisce sentieri e ponti rispettosi della natura, mentre il mercato “Kitz Kulinarik” mette in primo piano le specialità regionali. E poiché l’acqua del rubinetto è potabile, è possibile riempire la propria bottiglia in qualsiasi momento – senza produrre rifiuti di plastica.

Sostenibilità

FAQs

  • La gara di sci Hahnenkamm con la famosa discesa Streif, una delle gare di sci più pericolose e prestigiose al mondo

  • Turismo invernale esclusivo e stazioni sciistiche di prima classe con piste eccellenti e infrastrutture moderne

  • Il suo status di luogo di incontro mondano per celebrità internazionali e alta società

  • Il pittoresco centro storico medievale con facciate colorate ed edifici storici

  • Hotel di lusso, boutique e gastronomia di alto livello, che hanno fatto guadagnare alla località il soprannome di “Monte Carlo delle Alpi”

  • Campi da golf di prima classe e una vasta gamma di sport estivi come l'escursionismo, la mountain bike e il tennis

  • La perfetta combinazione di cultura tradizionale tirolese con lusso e stile di vita internazionali

  • Come destinazione di vacanza per tutto l'anno con un ricco calendario di eventi, tra cui tornei di polo e tennis ed eventi culturali

Kitzbühel incanta con un perfetto mix di tradizione alpina e fascino mondano. In inverno, la leggendaria Streif e 170 chilometri di piste invitano a divertirsi sugli sci, mentre i buongustai vengono viziati con prelibatezze culinarie in ristoranti pluripremiati. In estate, la regione si trasforma in un paradiso per escursionisti e golfisti con quattro campi esclusivi. Il centro medievale della città con le facciate colorate delle case invita a passeggiare e fare shopping. Nei caratteristici rifugi di montagna si può godere dell'ospitalità tirolese con specialità fatte in casa. Che si tratti di avventure sportive ricche di azione o di rilassanti pause benessere, Kitzbühel offre esperienze indimenticabili in uno scenario alpino mozzafiato per tutti i gusti.

Kitzbühel: la località di sport invernali famosa in tutto il mondo, con la leggendaria discesa della Streif durante la gara dell'Hahnenkamm, colpisce per l'elegante atmosfera alpina. Il pittoresco centro medievale incanta i visitatori con boutique esclusive e ristoranti di prima classe.

Aurach: il villaggio si presenta come un luogo idilliaco con un autentico fascino tirolese ed è particolarmente noto per il parco faunistico di Aurach con specie animali locali. Gli splendidi sentieri escursionistici conducono attraverso paesaggi montani incontaminati e offrono esperienze naturalistiche impressionanti.

Jochberg: il tradizionale villaggio di montagna ai piedi del Kitzbüheler Horn si distingue per i suoi eccellenti comprensori sciistici lontani dal trambusto. Lo storico patrimonio minerario risalente all'epoca dell'estrazione di rame e argento conferisce alla località un particolare significato culturale.

Reith im Alpbachtal: la tranquilla località vicina a Kitzbühel ospita il famoso Schwarzsee, un lago naturale di torbiera con un'eccellente qualità dell'acqua. Il lago invita a fare il bagno in estate e a pattinare sul ghiaccio in inverno.

Kitzbühel ha ricevuto questo prestigioso soprannome grazie alla sua combinazione unica di autenticità alpina e lusso cosmopolita. La regione unisce il fascino tradizionale di un villaggio di montagna con hotel di livello mondiale, boutique raffinate e un pubblico internazionale, creando un’atmosfera di eleganza ed esclusività.

Kitzbühel è facilmente raggiungibile in treno, con collegamenti diretti da città come Vienna, Salisburgo, Monaco e Innsbruck. Tre stazioni ferroviarie e un servizio autobus completo garantiscono un facile accesso a tutti i paesi della regione. Gli aeroporti più vicini sono Salisburgo, Innsbruck e Monaco, da cui partono collegamenti in treno e navette.

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