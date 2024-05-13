Kitzbühel nel Tirolo
La "Montecarlo" delle Alpi
Introduction
Cosa rende un luogo davvero indimenticabile? È quella rara magia che si crea quando la tradizione incontra l’innovazione. Proprio questo incarna Kitzbühel. Questa perla alpina unisce il meglio di due mondi: autentico villaggio di montagna e hotspot cosmopolita. In inverno, la leggendaria Streif sfida persino gli atleti di livello mondiale, mentre 233 chilometri di piste impeccabili attendono sciatori di ogni livello. L’estate offre un panorama diverso: una rete di sentieri escursionistici e quattro campi da golf di prima classe immersi in maestose montagne.
Il centro storico medievale, con le sue caratteristiche facciate colorate, racconta storie di tempi passati, mentre hotel di lusso e boutique esclusive offrono comfort moderno. Non a caso Kitzbühel è soprannominata “Monte Carlo delle Alpi”. Culturalmente vivace con concerti e mostre, e gastronomicamente affascinante, dai ristoranti stellati alle tradizionali baite di montagna, Kitzbühel è più di una meta turistica. È un’esperienza che dimostra come gli opposti possano convivere in armonia, creando qualcosa di veramente straordinario.
Kitzbühel incanta con un perfetto mix di tradizione alpina e fascino mondano, sia in estate che in inverno.
Con la Red Card, la tessera ospiti di Kitzbühel, potrai usufruire di sconti e agevolazioni esclusive. La riceverai presso il tuo alloggio.
Kitzbühel in tutte le prospettive
Top highlights
Eventi speciali
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Canederli al formaggio
Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.
Alloggi unici
Attività sostenibili a Kitzbühel e dintorni
Tra giardini di erbe fiorite e prati ronzanti di api, Kitzbühel dimostra come si possa vivere la sostenibilità in modo rilassato. Al Golf Club Schwarzsee-Reith si lavora senza prodotti chimici e si può degustare il miele della propria produzione. L’artigianato tradizionale garantisce sentieri e ponti rispettosi della natura, mentre il mercato “Kitz Kulinarik” mette in primo piano le specialità regionali. E poiché l’acqua del rubinetto è potabile, è possibile riempire la propria bottiglia in qualsiasi momento – senza produrre rifiuti di plastica.