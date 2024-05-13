Obertauern nel Salisburghese
Paradiso invernale e avventura estiva nelle Alpi
Introduction
Incastonato tra le montagne del SalzburgerLand, Obertauern è il luogo in cui l’inverno regna sovrano, da novembre a maggio, trasformando ogni visita in una fiaba innevata. Grazie alla sua altitudine e alla neve sempre abbondante, questo incantevole villaggio si trasforma in un paradiso per gli amanti dello sci e non solo.
Con oltre 100 chilometri di piste perfettamente preparate e modernissimi impianti di risalita, Obertauern è il sogno di ogni sciatore. Le famiglie troveranno il loro angolo perfetto nel parco sciistico per bambini Bibo Bär, dove i più piccoli possono imparare divertendosi, fino a diventare dei veri esperti. Per chi cerca la sfida, la leggendaria Gamsleiten 2, una delle piste più ripide d’Europa, vi aspetta con tutta la sua adrenalina.
Ma Obertauern è molto più che magia invernale. Il paesaggio da sogno si può vivere al meglio d’estate con un tour in bici o un’escursione a piedi. Obertauern offre una rete ben sviluppata di sentieri e percorsi – qui si attraversano paesaggi verdeggianti e si costeggiano laghi di montagna scintillanti. Quando è il momento di fare una pausa, il rifugio accogliente arriva proprio al momento giusto.
Ogni stagione a Obertauern promette le sue avventure. È un luogo che accoglie a braccia aperte.
Grazie alla sua altitudine, Obertauern è una delle stazioni di sport invernali più nevose dell'Austria.
La SalzburgerLand Card offre un'ampia gamma di attività per il tempo libero con l'ingresso gratuito a oltre 190 attrazioni in tutta la provincia. La LungauCard offre ulteriori risparmi nella regione di Obertauern.
Scorci di Obertauern
Top highlights
Sport invernali a Obertauern
A Obertauern l'inverno è di casa. Sciare fino ad aprile? È facilmente possibile. 26 moderni impianti di risalita consentono a tutti gli appassionati di sport invernali di raggiungere le montagne e la pista più vicina.
Per rifocillarsi durante lo swing pomeridiano, recatevi negli accoglienti accoglienti rifugi. I più coraggiosi possono avventurarsi sulla Gamsleiten 2una delle piste più ripide d'Europa a 45°. Tutti coloro che stanno Imparare a sciare ricevono il supporto della Mascotte locale Bobby e dei suoi programmi di sci per bambini.
E alla fine della giornata sciistica? Allora il leggendario Miglio après-ski - festeggiare insieme, ballare, semplicemente divertirsi!
Eventi speciali
I Beatles a Obertauern
Nel marzo del 1965, a Obertauern accadde qualcosa di unico: i Beatles, la più grande band del mondo all'epoca, vennero nel sonnolento villaggio di montagna per girare le scene del loro film "Help!". Questa visita non solo attirò l'attenzione internazionale, ma lasciò anche un'impronta che si percepisce ancora oggi a Obertauern.
Nel 2025 ricorrono esattamente 60 anni da questo evento: un motivo sufficiente per commemorare la visita di alto profilo dei Beatles a Obertauern con una serie di eventi.
Alloggi unici
Come combinare protezione del clima e vacanze invernali?
Scegliete stazioni sciistiche sostenibili
Prenotate hotel con certificazione ambientale
Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica
Organizzate il vostro viaggio in treno
Utilizzate la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico
Noleggiare attrezzatura da sci (con standard ecologici)
Non fare fuori pista (per il bene della natura)!
Gustare cibi regionali, stagionali e biologici
Provate le attività invernali lente