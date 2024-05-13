Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
  1. Homepage
  2. Destinazioni in Austria
  3. Regioni
  4. Obertauern

Obertauern nel Salisburghese
Paradiso invernale e avventura estiva nelle Alpi

Al centro del panorama montano, sulle piste da sci e sui sentieri escursionistici: Gli amanti della natura sono sempre in buone mani a Obertauern nel Salisburghese.

Incastonato tra le montagne del SalzburgerLand, Obertauern è il luogo in cui l’inverno regna sovrano, da novembre a maggio, trasformando ogni visita in una fiaba innevata. Grazie alla sua altitudine e alla neve sempre abbondante, questo incantevole villaggio si trasforma in un paradiso per gli amanti dello sci e non solo.

Con oltre 100 chilometri di piste perfettamente preparate e modernissimi impianti di risalita, Obertauern è il sogno di ogni sciatore. Le famiglie troveranno il loro angolo perfetto nel parco sciistico per bambini Bibo Bär, dove i più piccoli possono imparare divertendosi, fino a diventare dei veri esperti. Per chi cerca la sfida, la leggendaria Gamsleiten 2, una delle piste più ripide d’Europa, vi aspetta con tutta la sua adrenalina.

Ma Obertauern è molto più che magia invernale. Il paesaggio da sogno si può vivere al meglio d’estate con un tour in bici o un’escursione a piedi. Obertauern offre una rete ben sviluppata di sentieri e percorsi – qui si attraversano paesaggi verdeggianti e si costeggiano laghi di montagna scintillanti. Quando è il momento di fare una pausa, il rifugio accogliente arriva proprio al momento giusto.

Ogni stagione a Obertauern promette le sue avventure. È un luogo che accoglie a braccia aperte.

Informazioni rapide su Obertauern
Posizione:sud-est del Salisburghese
Altitudine:1.630 m
Abitanti: all'interno: circa 200 (dal 2024)
Funivia e impianti di risalita: 26
Montagna più alta:Weißeck (2.711 m)

Grazie alla sua altitudine, Obertauern è una delle stazioni di sport invernali più nevose dell'Austria.

La SalzburgerLand Card offre un'ampia gamma di attività per il tempo libero con l'ingresso gratuito a oltre 190 attrazioni in tutta la provincia. La LungauCard offre ulteriori risparmi nella regione di Obertauern.

Scorci di Obertauern

Top highlights

Sport invernali: qui l'inverno è di casa

Tauernrunde: 100 chilometri di piste in movimento

Cascata di Johannes: l'acqua precipita per 60 metri

Stoneman Taurista: 147 km di avventura in mountain bike

Strada 99 per moto: itinerario da sogno senza pedaggio

Attività a Obertauern

Sport invernali a Obertauern

A Obertauern l'inverno è di casa. Sciare fino ad aprile? È facilmente possibile. 26 moderni impianti di risalita consentono a tutti gli appassionati di sport invernali di raggiungere le montagne e la pista più vicina.

Per rifocillarsi durante lo swing pomeridiano, recatevi negli accoglienti accoglienti rifugi. I più coraggiosi possono avventurarsi sulla Gamsleiten 2una delle piste più ripide d'Europa a 45°. Tutti coloro che stanno Imparare a sciare ricevono il supporto della Mascotte locale Bobby e dei suoi programmi di sci per bambini.

E alla fine della giornata sciistica? Allora il leggendario Miglio après-ski - festeggiare insieme, ballare, semplicemente divertirsi!

Eventi speciali

I Beatles a Obertauern

Nel marzo del 1965, a Obertauern accadde qualcosa di unico: i Beatles, la più grande band del mondo all'epoca, vennero nel sonnolento villaggio di montagna per girare le scene del loro film "Help!". Questa visita non solo attirò l'attenzione internazionale, ma lasciò anche un'impronta che si percepisce ancora oggi a Obertauern.

Nel 2025 ricorrono esattamente 60 anni da questo evento: un motivo sufficiente per commemorare la visita di alto profilo dei Beatles a Obertauern con una serie di eventi.

Scopri il programma

Alloggi unici

Albergo Enzian: Adults only con ski-in e ski-out e 4 stelle

Kesselspitze Hotel & Chalet: nella pista con 4 stelle

Albergo Valamar Obertauern: vicino alle piste con 4 stelle

Info sulla protezione del clima

Come combinare protezione del clima e vacanze invernali?

  • Scegliete stazioni sciistiche sostenibili

  • Prenotate hotel con certificazione ambientale

  • Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica

  • Organizzate il vostro viaggio in treno

  • Utilizzate la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico

  • Noleggiare attrezzatura da sci (con standard ecologici)

  • Non fare fuori pista (per il bene della natura)!

  • Gustare cibi regionali, stagionali e biologici

  • Provate le attività invernali lente

Vacanze invernali sostenibili

Domande frequenti

Obertauern è una famosa località turistica della provincia austriaca del Salisburghese. Si trova nei Tauri di Radstädter e si estende sui comuni di Untertauern e Tweng. La località si trova a un'altitudine compresa tra i 1.640 e i 2.526 metri ed è nota per le sue piste innevate e l'ampia offerta di attività per il tempo libero.

Obertauern è considerata sicura per la neve per questi tre motivi:

  1. Posizione geografica: Obertauern si trova sul margine settentrionale delle Alpi, dove generalmente nevica di più che in altre parti delle Alpi.

  2. Altitudine: con un'altitudine compresa tra 1.640 e 2.526 metri, Obertauern è la stazione di sport invernali più alta del Salisburghese.

  3. Topografia: la località si trova in una formazione a forma di bacino nota come "neviera". Questo terreno favorisce l'accumulo di neve.

Attività invernali a Obertauern

  1. Sci e snowboard: Obertauern offre oltre 100 chilometri di piste ed è considerata una delle stazioni sciistiche più nevose dell'Austria.

  2. Sci di fondo: cinque piste per lo sci di fondo, di lunghezza compresa tra 6 e 23 chilometri, partono direttamente dal paese.

  3. Ciaspole ed escursioni invernali: le escursioni guidate con le racchette da neve offrono l'opportunità di esplorare il paesaggio invernale lontano dalle piste.

  4. Slittino: la pista per slittini della Gnadenalm, lunga 1,5 chilometri e illuminata di sera.

  5. Gite in slitta trainata da cavalli: un giro in carrozza attraverso il paesaggio innevato.

Attività estive a Obertauern

  1. Escursioni: Obertauern offre numerosi sentieri escursionistici per tutti i livelli di difficoltà, tra cui escursioni ai suggestivi laghi di montagna e alle cascate.

  2. Mountain bike: con diversi sentieri e percorsi, Obertauern è una destinazione popolare per gli amanti della mountain bike.

  3. Rafting: gli amanti dell'avventura possono prenotare tour guidati per esplorare le acque circostanti.

  4. Golf: ci sono diversi campi da golf nelle vicinanze, che offrono un'esperienza di gioco unica in un ambiente pittoresco.

  5. Nuoto: i laghi balneabili come il Krummschnabelsee e il Grünwaldsee convincono per la loro vista sulle montagne.

La stagione sciistica a Obertauern inizia di solito a fine novembre e dura fino ai primi di maggio.

Sì, Obertauern è una meta di vacanza ideale per le famiglie.
In inverno affascina con piste ampie, scuole di sci e il parco Bibo Orso.
In estate entusiasma con facili escursioni, laghi di montagna e esperienze nella natura.

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio