Al centro del panorama montano, sulle piste da sci e sui sentieri escursionistici: Gli amanti della natura sono sempre in buone mani a Obertauern nel Salisburghese.

Incastonato tra le montagne del SalzburgerLand, Obertauern è il luogo in cui l’inverno regna sovrano, da novembre a maggio, trasformando ogni visita in una fiaba innevata. Grazie alla sua altitudine e alla neve sempre abbondante, questo incantevole villaggio si trasforma in un paradiso per gli amanti dello sci e non solo.

Con oltre 100 chilometri di piste perfettamente preparate e modernissimi impianti di risalita, Obertauern è il sogno di ogni sciatore. Le famiglie troveranno il loro angolo perfetto nel parco sciistico per bambini Bibo Bär, dove i più piccoli possono imparare divertendosi, fino a diventare dei veri esperti. Per chi cerca la sfida, la leggendaria Gamsleiten 2, una delle piste più ripide d’Europa, vi aspetta con tutta la sua adrenalina.

Ma Obertauern è molto più che magia invernale. Il paesaggio da sogno si può vivere al meglio d’estate con un tour in bici o un’escursione a piedi. Obertauern offre una rete ben sviluppata di sentieri e percorsi – qui si attraversano paesaggi verdeggianti e si costeggiano laghi di montagna scintillanti. Quando è il momento di fare una pausa, il rifugio accogliente arriva proprio al momento giusto.

Ogni stagione a Obertauern promette le sue avventure. È un luogo che accoglie a braccia aperte.