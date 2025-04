Neve pulita Suggerimento n. 1: scegliere stazioni sciistiche sostenibili

Le vacanze invernali sostenibili sono possibili! Più di 120 regioni modello per il clima e l'energia si stanno sviluppando verso un futuro verde. La consapevolezza e l'azione attiva fanno parte di questo processo tanto quanto le misure concrete per la conservazione della natura, la neutralità climatica e la sostenibilità.

Quanto sono sostenibili i comprensori sciistici con impianti di innevamento?

Gli impianti di innevamento sono un argomento molto discusso e delicato. Ci sono buone notizie: i comprensori sciistici dell'Austria hanno investito molto lavoro pionieristico, tecnologia e competenze e hanno ottenuto notevoli successi nella tecnologia di innevamento sostenibile.

Circa il 90% dell'energia necessaria per l'innevamento tecnico in Austria proviene da fonti di energia rinnovabili come la bioelettricità, il fotovoltaico o altri sviluppi moderni. E: l'innevamento non è in competizione con il fabbisogno di acqua potabile. Rigide linee guida garantiscono un'estrazione regolamentata dell'acqua e standard qualitativi elevati. Ad esempio, gli additivi nell'acqua sono generalmente vietati in Austria. Quando la neve si scioglie, l'acqua viene restituita all'ambiente naturale regionale. Ciò significa che l'acqua non viene consumata, ma utilizzata.