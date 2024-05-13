La valle laterale più lunga del Tirolo è il posto giusto per chi è alla ricerca di esperienze naturalistiche impressionanti, in qualsiasi periodo dell'anno.

Immergetevi in un luogo che conquista il cuore, stagione dopo stagione: l’Ötztal. Questa valle straordinaria, incastonata tra le maestose Alpi, è il paradiso perfetto per chi cerca emozioni, relax e il contatto più autentico con la natura. Qui, le montagne non solo mettono alla prova i vostri limiti, ma vi donano anche un senso di libertà ineguagliabile.

In estate, l’Ötztal si rivela un vero paradiso outdoor. Con oltre 1.600 chilometri di sentieri escursionistici e 860 chilometri di percorsi ciclabili, ogni passo e ogni pedalata vi conducono attraverso panorami mozzafiato. Le imponenti cime che superano i tremila metri offrono scenari indimenticabili, capaci di incantare anche gli avventurieri più esperti. Che siate attratti dalla spettacolarità delle Cascate di Stuiben, la cascata più alta del Tirolo, o dal relax rigenerante delle terme nella futuristica Aqua Dome, troverete un equilibrio perfetto tra adrenalina e tranquillità.

E quando arriva l’inverno, l’Ötztal si trasforma in un vero e proprio paradiso innevato. Le sei aree sciistiche della valle, tra cui spicca la famosa Sölden, vi accolgono con piste perfettamente preparate e paesaggi che sembrano usciti da una fiaba. Ma la magia non si ferma qui: avventure fuori dalle piste vi aspettano con piste da sci di fondo, sentieri per escursioni invernali e persino romantiche escursioni notturne con lanterne alla Stuibenfall, che illumineranno i vostri ricordi per sempre.

Estate o inverno, l’Ötztal è un’esperienza che lascia il segno.