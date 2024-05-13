Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Ötztal nel Tirolo
Escursioni, mountain bike e sci circondati da 250 cime oltre i tremila metri

La valle laterale più lunga del Tirolo è il posto giusto per chi è alla ricerca di esperienze naturalistiche impressionanti, in qualsiasi periodo dell'anno.

Immergetevi in un luogo che conquista il cuore, stagione dopo stagione: l’Ötztal. Questa valle straordinaria, incastonata tra le maestose Alpi, è il paradiso perfetto per chi cerca emozioni, relax e il contatto più autentico con la natura. Qui, le montagne non solo mettono alla prova i vostri limiti, ma vi donano anche un senso di libertà ineguagliabile.

In estate, l’Ötztal si rivela un vero paradiso outdoor. Con oltre 1.600 chilometri di sentieri escursionistici e 860 chilometri di percorsi ciclabili, ogni passo e ogni pedalata vi conducono attraverso panorami mozzafiato. Le imponenti cime che superano i tremila metri offrono scenari indimenticabili, capaci di incantare anche gli avventurieri più esperti. Che siate attratti dalla spettacolarità delle Cascate di Stuiben, la cascata più alta del Tirolo, o dal relax rigenerante delle terme nella futuristica Aqua Dome, troverete un equilibrio perfetto tra adrenalina e tranquillità.

E quando arriva l’inverno, l’Ötztal si trasforma in un vero e proprio paradiso innevato. Le sei aree sciistiche della valle, tra cui spicca la famosa Sölden, vi accolgono con piste perfettamente preparate e paesaggi che sembrano usciti da una fiaba. Ma la magia non si ferma qui: avventure fuori dalle piste vi aspettano con piste da sci di fondo, sentieri per escursioni invernali e persino romantiche escursioni notturne con lanterne alla Stuibenfall, che illumineranno i vostri ricordi per sempre.

Estate o inverno, l’Ötztal è un’esperienza che lascia il segno.

Informazioni rapide sulla Ötztal
Posizione:Valle laterale della Valle dell'Inn
Abitanti: all'interno:circa 22.000 (al 2024)
Altitudine:800 m
Montagna più alta:Wildspitze (3.768 m)

La Stuibenfall, la cascata più grande del Tirolo, si getta per ben 159 metri nelle profondità della Ötztal ed è una meta molto amata dagli escursionisti.

Gratuitamente e tutto l'anno: tutti i vantaggi della Carta Ospiti in sintesi.

Scorci della valle Ötztal

Top highlights

Sport invernali a Sölden: Ampie piste e alture innevate

Aqua Dome: relax in enormi vasche di salamoia

Ice Q: cucina alpina a 3.048 metri di altezza

007 Elements: il set di SPECTRE a 3000 metri di altitudine

Parco divertimenti AREA 47: l'azione incontra l'avventura

Stuibenfall: la cascata più grande del Tirolo

Lago Piburger See: Ein Bergsee auf 913 Metern Höhe

Ötzi-Dorf: Età della pietra & show dei rapaci

Attività in Ötztal

Eventi speciali

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Involtini di manzo

Nelle grigie giornate invernali, adoriamo succulenti piatti brasati, come questi involtini di manzo ripieni di carote, sottaceti e cipolle.

Involtini di manzo

Alloggi unici

Naturhotel Waldklause a Längenfeld: hotel design e 4 stelle

Das Central a Sölden: cucina Guide-Michelin con 5 stelle

Hotel Das Schlössl a Haiming:con vista panoramica e 4 stelle

Top Hotel Hochgurgel: Hotel di lusso a 2150 metri

Explorer Hotel Ötztal a Umhausen: albergo dello sport

Riml a Obergurgl: direttamente sulla pista con 4 stelle

Hotel Edelweiss & Gurgl: a 1930 metri, 4 stelle superior

Parco Naturale Ötztal

Come proteggiamo le montagne?

Nel Parco Naturale Ötztal la natura domina: mondi di ghiaccio nelle aree tranquille delle Alpi Ötztal e Stubai, boschi di pini cirmoli nel Windachtal e la ripida Engelswand a Umhausen con flora e fauna rare. Al lago Piburger l’acqua scintilla davanti a una scenografia di frane rocciose, mentre al Naturpark Haus di Längenfeld la natura si può vivere in modo multimediale. Villaggi come Vent, Obergurgl o Niederthai sono basi perfette – coronate dalla Wildspitze a 3.774 metri.

Scoprite Parco Naturale Ötztal

Domande frequenti

La Ötztal si trova nella provincia austriaca del Tirolo ed è una valle laterale della Valle dell'Inn. Si estende per circa 65 chilometri in direzione nord-sud e separa le Alpi Venoste a ovest dalle Alpi dello Stubai a est. L'imbocco della valle si trova a circa 45 chilometri a ovest di Innsbruck, dove si trova la Ötztaler Ache confluisce nell'Inn.

Questi villaggi appartengono alla Ötztal:

  • Söldenfamoso per la sua vasta gamma di strutture per gli sport invernali

  • Obergurglfamoso per la strada alpina del Passo del Rombo e per le attività alpine

  • Längenfeld: Sede dell'Aqua Dome, un grande centro termale

  • Umhausen: sede della Stuibenfall, la cascata più alta del Tirolo, e del villaggio di Ötzi

  • Ötz: famosa per il lago Piburger See e per i numerosi sentieri escursionistici

  • Sautens: Un luogo tranquillo, ideale per le attività all'aperto e come punto di partenza per le esplorazioni

  • Ventun piccolo villaggio alpinistico che permette di accedere a tour in alta quota

  • Haiming: situato all'ingresso della Ötztal e noto per i suoi frutteti e le sue piste ciclabili

La montagna più alta della Ötztal è la Wildspitzecon un'altitudine di 3.768 metri sul livello del mare. Non è solo la vetta più alta delle Alpi dell'Ötztal, ma anche la seconda montagna più alta dell'Austria, dopo il Großglockner. La Wildspitze si trova nel Weißkamm, parte delle Alpi Venoste, ed è una destinazione popolare per gli alpinisti e gli amanti della montagna.

La Ötztal offre una vasta gamma di attività per gli amanti della natura e le famiglie. Escursioni si snodano per oltre 1.600 chilometri attraverso paesaggi impressionanti, ad esempio alle cascate di Cascate di Stuiben. I ciclisti possono scegliere tra 850 chilometri di Percorsi per mountain bike sono disponibili. L'avventura è garantita con Canyoning, Rafting o Arrampicatanel parco esterno AREA 47. Le attività ricreative sono offerte dall' Cupola d'acqua a Längenfeld, mentre il Villaggio di Ötzi Offre approfondimenti sulla storia antica.

La Ötztal Summer Card offre numerosi vantaggi ai turisti. Con la carta, gli ospiti ricevono viaggi gratuiti sugli impianti di risalita e sugli autobus pubblici, ingressi gratuiti alle piscine, ai laghi balneari e ai musei, nonché ingressi scontati ad attrazioni come l'AREA 47 e l'Aqua Dome. Sono incluse anche le escursioni guidate e il noleggio gratuito di biciclette standard. La carta è inclusa in molte strutture ricettive partner o può essere acquistata per 3, 7 o 10 giorni. Qui potete trovare informazioni sui Costi qui.

Sì, l’Ötztal è adatto alle famiglie: dall’Ötzi-Dorf al parco dei rapaci, passando per sentieri tematici e escursioni adatte ai bambini, le offerte sono numerose.

Sei comprensori offrono puro divertimento invernale: tra questi Sölden, Gurgl e Hochoetz, con piste perfettamente preparate per principianti e professionisti.

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