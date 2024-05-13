Tirolo Orientale
Paradiso naturale tra montagne, sport invernali e parco nazionale
Introduction
Il Tirolo Orientale è un angolo di Alpi che respira ancora. Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz si erge una terra di contrasti, aspra e dolce allo stesso tempo. Oltre 260 cime oltre i tremila metri, tra cui il Großglockner e il Großvenediger, formano uno scenario che affascina escursionisti, alpinisti e sciatori.
Chi viaggia qui percepisce vastità invece che trambusto, autenticità invece che messa in scena. In estate le escursioni in montagna conducono a laghi cristallini e rifugi tranquilli, in inverno le piste da sci di fondo e le piste da sci brillano alla luce del sole. A Lienz il mondo alpino si fonde con lo stile di vita meridionale, Matrei e Kals offrono una vista sulle vette più alte. Il Tirolo Orientale è il luogo dove la natura detta ancora il ritmo e ogni momento è autentico.
Con la Osttirol Card a pagamento potrete usufruire delle offerte nel Tirolo Orientale senza costi aggiuntivi.
Il Tirolo Orientale da tutte le prospettive
Top highlights
L' Iseltrail
Sentiero escursionistico ricco di meraviglie acquatiche: 75 chilometri di natura lungo l'ultimo fiume glaciale a flusso libero delle Alpi. In cinque tappe conduce dalla soleggiata città dolomitica di Lienz al ghiacciaio artico nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. Il sentiero attraversa pianure alluvionali, gole e cascate, sempre accompagnato dal rumore dell'Isel, che a volte è dolce, a volte selvaggio.
Le prime due tappe invitano a una piacevole escursione, seguita da salite più impegnative e da un tocco di avventura alpina. Ideale per gli amanti della natura, gli escursionisti amatoriali e le famiglie con bambini che amano camminare. L'Isel Trail: un percorso che rinfresca, emoziona e entusiasma.
Parco Nazionale degli Alti Tauri
Il Parco Nazionale degli Alti Tauri è un luogo straordinario, selvaggio, vasto e pieno di vita. Su una superficie di 1.856 chilometri quadrati si estende l'anima originaria delle Alpi, di cui 611 nel Tirolo Orientale. Tra oltre 300 cime di oltre tremila metri, 342 ghiacciai, laghi di montagna color smeraldo e cascate fragorose, la natura si mostra dal suo lato più impressionante. Tre quarti della superficie sono rigorosamente protetti: un rifugio in cui animali e piante prosperano indisturbati.
Nella Defereggental, a Matrei, Kals am Großglockner, Virgen e Prägraten am Großvenediger è possibile vivere da vicino questa natura selvaggia. Stambecchi e gipeti attraversano il sentiero, le stelle alpine fioriscono tra le rocce. Chi desidera scoprire i segreti dell'alta montagna può accompagnare i ranger in tour guidati e scoprire quanto possa essere preziosa l'autenticità. Il Parco Nazionale degli Alti Tauri: un mondo che rimane, quando tutto il resto scompare.
Eventi speciali
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Krapfen di Zillertal
Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.
Alloggi unici
Sostenibilità e accessibilità in Tirolo Orientale
In Tirolo Orientale si dà grande importanza al rispetto – per la natura, per le persone e per ciò che resta. Sostenibilità qui significa: gustare prodotti locali, viaggiare in modo rispettoso delle risorse e vivere l’autenticità vera. Anche i viaggi senza barriere hanno il loro posto fisso: molti percorsi, alloggi e destinazioni sono progettati in modo da poter essere goduti da tutti. Così le vacanze in Tirolo Orientale diventano un’esperienza che unisce – consapevole, attenta e aperta a tutti.