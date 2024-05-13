Dove il Großglockner e il Großvenediger toccano il cielo: tra Lienz e Matrei, montagne, rifugi e natura incontaminata affascinano sia d'estate che d'inverno.

Il Tirolo Orientale è un angolo di Alpi che respira ancora. Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz si erge una terra di contrasti, aspra e dolce allo stesso tempo. Oltre 260 cime oltre i tremila metri, tra cui il Großglockner e il Großvenediger, formano uno scenario che affascina escursionisti, alpinisti e sciatori. Chi viaggia qui percepisce vastità invece che trambusto, autenticità invece che messa in scena. In estate le escursioni in montagna conducono a laghi cristallini e rifugi tranquilli, in inverno le piste da sci di fondo e le piste da sci brillano alla luce del sole. A Lienz il mondo alpino si fonde con lo stile di vita meridionale, Matrei e Kals offrono una vista sulle vette più alte. Il Tirolo Orientale è il luogo dove la natura detta ancora il ritmo e ogni momento è autentico.