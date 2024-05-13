Two hikers with backpacks at a mountain lake, rocky peaks and alpine hut in the background, blue sky.
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Tirolo Orientale
Paradiso naturale tra montagne, sport invernali e parco nazionale

Dove il Großglockner e il Großvenediger toccano il cielo: tra Lienz e Matrei, montagne, rifugi e natura incontaminata affascinano sia d'estate che d'inverno.

Il Tirolo Orientale è un angolo di Alpi che respira ancora. Tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz si erge una terra di contrasti, aspra e dolce allo stesso tempo. Oltre 260 cime oltre i tremila metri, tra cui il Großglockner e il Großvenediger, formano uno scenario che affascina escursionisti, alpinisti e sciatori.

Chi viaggia qui percepisce vastità invece che trambusto, autenticità invece che messa in scena. In estate le escursioni in montagna conducono a laghi cristallini e rifugi tranquilli, in inverno le piste da sci di fondo e le piste da sci brillano alla luce del sole. A Lienz il mondo alpino si fonde con lo stile di vita meridionale, Matrei e Kals offrono una vista sulle vette più alte. Il Tirolo Orientale è il luogo dove la natura detta ancora il ritmo e ogni momento è autentico.

Quick-Info del Tirolo Orientale
Posizione: nel sud-ovest dell'Austria, in Tirolo
Località più alta:Obertilliach (1.450 m)
Abitanti: ca. 49.000
Montagne:266 cime di tremila metri
Sentieri escursionistici a lunga percorrenza: 21
Piste da sci di fondo: 400 km
Comprensori sciistici:5
Montagna più alta:Großglockner (3.798 m, la vetta appartiene alla Carinzia)
L'arrivo
Eventi

Con la Osttirol Card a pagamento potrete usufruire delle offerte nel Tirolo Orientale senza costi aggiuntivi.

Il Tirolo Orientale da tutte le prospettive

Top highlights

Lienz, la città del sole: una città dal fascino mediterraneo

Grossglockner:la montagna più alta dell'Austria, 3.798 metri

Castello di Bruck: il museo a Lienz, 750 anni di storia

Triestacher See: unico lago balneabile naturale del Tirolo

Strada alta della Val Pusteria: da Abfaltersbach a Leisach

Castello Heinfels: più grande castello del Tirolo Orientale

Oberhauser Zirbenwald: la più grande foresta di cembri

Jagdhausalm: uno dei più antichi alpeggi dell'Austria

Valle Dorfertal:valle alpina con gole selvagge e natura pura

Centro di sci di fondo e biathlon di Obertilliach

Attività nel Tirolo Orientale

Escursionistico lungo il fiume

L' Iseltrail 

Sentiero escursionistico ricco di meraviglie acquatiche: 75 chilometri di natura lungo l'ultimo fiume glaciale a flusso libero delle Alpi. In cinque tappe conduce dalla soleggiata città dolomitica di Lienz al ghiacciaio artico nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. Il sentiero attraversa pianure alluvionali, gole e cascate, sempre accompagnato dal rumore dell'Isel, che a volte è dolce, a volte selvaggio.

Le prime due tappe invitano a una piacevole escursione, seguita da salite più impegnative e da un tocco di avventura alpina. Ideale per gli amanti della natura, gli escursionisti amatoriali e le famiglie con bambini che amano camminare. L'Isel Trail: un percorso che rinfresca, emoziona e entusiasma.

Alla scoperta dell'Iseltrail
Il più grande parco nazionale

Parco Nazionale degli Alti Tauri

Il Parco Nazionale degli Alti Tauri è un luogo straordinario, selvaggio, vasto e pieno di vita. Su una superficie di 1.856 chilometri quadrati si estende l'anima originaria delle Alpi, di cui 611 nel Tirolo Orientale. Tra oltre 300 cime di oltre tremila metri, 342 ghiacciai, laghi di montagna color smeraldo e cascate fragorose, la natura si mostra dal suo lato più impressionante. Tre quarti della superficie sono rigorosamente protetti: un rifugio in cui animali e piante prosperano indisturbati.

Nella Defereggental, a Matrei, Kals am Großglockner, Virgen e Prägraten am Großvenediger è possibile vivere da vicino questa natura selvaggia. Stambecchi e gipeti attraversano il sentiero, le stelle alpine fioriscono tra le rocce. Chi desidera scoprire i segreti dell'alta montagna può accompagnare i ranger in tour guidati e scoprire quanto possa essere preziosa l'autenticità. Il Parco Nazionale degli Alti Tauri: un mondo che rimane, quando tutto il resto scompare.

Parco Nazionale degli Alti Tauri

Eventi speciali

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Alloggi unici

Hotel Goldried a Matrei: posizione sulla pista da sci

Gannerhof a Innervillgraten: cucina a 4 cappelli

harry’s home Lienz:hotel e appartamenti, design affascinante

Hotel Rauter a Matrei: 4 stelle e 2 cappelli Gault-Millau

Outside a Matrei: hotel nella natura, 4 stelle superior

Almfamilyhotel Scherer a Obertilliach: 4 stelle superior

Gradonna Mountain Resort a Kals: 4 stelle superior

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian: 4 stelle superior

Vacanze per tutti

Sostenibilità e accessibilità in Tirolo Orientale

In Tirolo Orientale si dà grande importanza al rispetto – per la natura, per le persone e per ciò che resta. Sostenibilità qui significa: gustare prodotti locali, viaggiare in modo rispettoso delle risorse e vivere l’autenticità vera. Anche i viaggi senza barriere hanno il loro posto fisso: molti percorsi, alloggi e destinazioni sono progettati in modo da poter essere goduti da tutti. Così le vacanze in Tirolo Orientale diventano un’esperienza che unisce – consapevole, attenta e aperta a tutti.

Vacanze accessibiliViaggiare in modo sostenibile

FAQs

Il Tirolo Orientale si trova nel sud-ovest dell’Austria, nel Land Tirolo – separato dalla parte settentrionale del Tirolo dal Salisburghese e dall’Alto Adige. La regione confina con la Carinzia e l’Italia ed è circondata da imponenti catene montuose come gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz.

Tra i luoghi più amati ci sono la soleggiata città delle Dolomiti di Lienz, la valle Defereggental, Matrei in Tirolo Orientale, Kals al Großglockner e l’idilliaca valle di Villgratental. Ogni luogo ha il suo carattere unico – dalla vivace offerta culturale alla tranquilla immersione nella natura.

Il Tirolo Orientale offre una varietà unica: escursioni, alpinismo, mountain bike, sci o semplicemente godersi la natura. Gli amanti della cultura possono scoprire musei, castelli e feste tradizionali. E chi ama il buon cibo può assaggiare specialità locali come gli Schlipfkrapfen tirolesi o i formaggi di malga.

Il Tirolo Orientale punta da anni su un turismo responsabile, cicli produttivi locali e mobilità ecologica. Molte strutture utilizzano energie rinnovabili e offrono vacanze in armonia con la natura – autentiche, consapevoli e orientate al futuro.

Sì! Il Tirolo Orientale è sinonimo di vacanze in famiglia spensierate nella natura. I bambini possono vivere avventure tra montagne, malghe e laghi – senza ressa e con tanto spazio per esplorare. Molti alloggi e luoghi da visitare sono pensati appositamente per le famiglie.

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