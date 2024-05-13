Kiachl dello Stubai

Il Kiachl dello Stubai veniva servito dalle mogli dei contadini nei giorni di festa, come il Ringraziamento o le consacrazioni in chiesa. La tradizionale pasta lievitata, preparata soprattutto nei mesi invernali e nelle occasioni speciali, è stata apprezzata da molte generazioni. La ricetta è stata tramandata e il kiachl è diventato un simbolo della cultura alimentare regionale. In origine i kiachl erano considerati una specialità: in passato era raro friggerli nel grasso caldo.

Dolci con zucchero a velo e mirtilli rossi o salati con ragù di selvaggina e cavolo rosso, i Kiachl vengono oggi serviti freschi nei mercati e nelle feste, dove mantengono vivi la storia e il gusto della cucina tirolese.