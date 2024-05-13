Waterfall in forested mountain landscape, wildflower meadow in foreground, snow-capped peak in background.
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Valle dello Stubaital nel Tirolo
Fascino del ghiacciaio dello Stubai tutto l’anno: area sciistica e sci di fondo, MTB e sentiero d’alta quota.

L’area sciistica sul ghiacciaio e il paradiso escursionistico nella valle dello Stubai, nella Schlick 2000, con cascate e cime di tremila metri, è facilmente raggiungibil

Chi visita la Valle dello Stubai, in Tirolo, si immerge in un mondo fatto di acqua, roccia e ghiacciai. Circondata da oltre cento vette di tremila metri e da impetuosi torrenti di montagna, la valle è rinomata per la sua bellezza naturale. Le attrazioni all’aperto non mancano né in estate né in inverno: dalle escursioni lungo l’Alta Via dello Stubai, ai tour nel Bikepark Schlick 2000, fino alle discese mozzafiato in slittino. Le meraviglie alpine sono particolarmente facili da raggiungere, grazie agli impianti Elferbahnen che conducono direttamente in alta montagna.

Alla fine della valle si erge il Ghiacciaio dello Stubai – il più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio dell’Austria, situato a oltre 3.200 metri di altitudine. Le sue piste sono innevate da ottobre a giugno e offrono numerose possibilità per vacanze sugli sci, sci di fondo e avventure in famiglia. Con la Stubai Super Card è possibile utilizzare in modo flessibile funivie, autobus e molte attività ricreative in tutta la valle – l’ideale per scoprire la Valle dello Stubai in tutte le sue sfaccettature.

Informazioni sulla Valle dello Stubai
Posizione:valle principale delle Alpi dello Stubai in Tirolo
Tremila metri di altezza:107
Ferrovie di montagna dello Stubai:4
Villaggi turistici:5
Punto più alto:3.212 metri sul livello del mare (stazione a monte dell'impianto di risalita Wildspitz)
Periodo migliore per viaggiare
Tutto l'anno
Ideale per
Families, Couples e Friends

La Stubai Super Card offre biglietti gratuiti per numerose esperienze: viaggi gratuiti sulle funivie dello Stubai e sui trasporti pubblici, oltre all'ingresso gratuito alle piscine coperte e all'aperto.

Scorci della valle dello Stubai

Top highlights

Ghiacciaio dello Stubai: neve garantita e familiare

Schlick 2000: centro sciistico ed escursionistico nelle Alpi

Sci di fondo nella Stubaital: piste con neve garantita

La più grande arena per slittini del Tirolo

Top of Tyrol: piattaforma panoramica a 3.210 metri

Alta Via dello Stubai: 6.000 metri di altitudine in 8 giorni

Cascata di Grawa: senza barriere per respirare profondamente

La cultura nella Stubaital: tradizione e artigianato

Stubai Sunnenseit'n Trail: la sfida podistica di 16 km

Cosa fare nella Valle dello Stubai

Eventi speciali

Specialità della regione

Kiachl dello Stubai

Il Kiachl dello Stubai veniva servito dalle mogli dei contadini nei giorni di festa, come il Ringraziamento o le consacrazioni in chiesa. La tradizionale pasta lievitata, preparata soprattutto nei mesi invernali e nelle occasioni speciali, è stata apprezzata da molte generazioni. La ricetta è stata tramandata e il kiachl è diventato un simbolo della cultura alimentare regionale. In origine i kiachl erano considerati una specialità: in passato era raro friggerli nel grasso caldo.

Dolci con zucchero a velo e mirtilli rossi o salati con ragù di selvaggina e cavolo rosso, i Kiachl vengono oggi serviti freschi nei mercati e nelle feste, dove mantengono vivi la storia e il gusto della cucina tirolese.

Ricetta del Kiachl

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Alloggi unici

Jadgdhof SPA Hotel a Neustift: lusso, SPA e 5 stelle

Stubaierhof a Fulpmes:resort alpino e benessere con 4 stelle

Alpeiner Nature Resort a Neustift: esperienza naturale

Hotel Milderer Hof, benessere e relax con 4 stelle

Sostenibile e accessibile

Ghiacciaio dello Stubai: sostenibile e accessibile

Sostenibilità al Ghiacciaio dello Stubai

Il Ghiacciaio dello Stubai unisce sport invernali e coscienza ambientale: i possessori di skipass possono usare i mezzi pubblici gratuitamente, la regione punta sulla mobilità elettrica e tutte le funivie funzionano con energia 100% rinnovabile. Oltre due terzi delle Alpi dello Stubai sono protetti, rendendo possibile divertirsi sulla neve nel pieno rispetto della natura.

Esperienza sciistica accessibile

Le persone con mobilità ridotta possono godere di comfort sulle piste: la funivia 3S Eisgrat permette l’accesso a livello del suolo, i parcheggi per disabili si trovano direttamente alla stazione di valle, e impianti e ristoranti sono completamente accessibili. Inclusione sulle Alpi – la magia del ghiacciaio per tutti!

SostenibilitàAccessibilità

Domande e risposte sulla Valle dello Stubai

Neustift sul ghiacciaio dello Stubai: popolare come località sciistica e alpinistica, con cime e sentieri escursionistici come l'Alta Via dello Stubai. In inverno, il punto forte è il comprensorio sciistico di Elfer, con la pista naturale per slittini più lunga del Tirolo.

Fulpmes: la cabinovia Schlick 2000 vi porta alla stazione a monte di Kreuzjoch con vista panoramica, ideale per escursioni, arrampicate e parapendio in estate. Piste top, sentieri per escursioni sulla neve, piste per slittini e piste per lo sci di fondo in inverno.

Telfes Schlick 200 offre opportunità sportive per l'estate e l'inverno. I sentieri escursionistici invernali e la vicina area sciistica attirano visitatori fino a Pasqua. La ferrovia Stubaitalbahn collega Telfes a Innsbruck.

Mieders: posizione centrale sulla montagna avventurosa di Serles, con sentieri per escursioni e mountain bike e la pista estiva per slittini. Non appena fa freddo, gli sport invernali, le piste da slittino e le escursioni invernali sono molto popolari.

Schönberg: l'incantevole villaggio si trova a 1.026 metri di altitudine, ideale per escursioni a piedi e in mountain bike. In inverno, è possibile scegliere tra piste da slittino illuminate e aree sciistiche come Hochserles e Schlick 2000.

I cinque villaggi di Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes e Neustift nella Stubaital si trovano a circa 1.000 metri sul livello del mare. Lo Zuckerhütl, con i suoi 3.507 metri, è la montagna più alta della regione.

La Valle dello Stubai offre numerose attività:

In estate

  • Escursioni e alpinismo

  • Ciclismo e mountain bike

  • Arrampicata

  • Pista da slittino estiva

  • Parapendio

  • Percorsi naturalistici

In inverno

  • Sci e snowboard

  • Sci di fondo

  • Escursioni invernali

  • Escursioni con le racchette da neve

  • Slittino su piste naturali

  • Pattinaggio su ghiaccio

  • Sci alpinismo

La Valle dello Stubai è circondata da oltre 100 vette di tremila metri e ospita il più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio dell’Austria, a oltre 3.200 metri di altitudine. La regione offre cascate spettacolari, torrenti di montagna e attività all’aperto tutto l’anno.

La Stubai Super Card è una carta tutto incluso gratuita per le vacanze estive nella Valle dello Stubai. Include corse giornaliere su tutte le funivie, uso gratuito di autobus e della ferrovia della valle dello Stubai, ingresso gratuito alle piscine, una discesa gratuita alla slittovia estiva a settimana e numerosi sconti su attrazioni, sport e cultura.

I Stubaier Kiachl sono un dolce lievitato tradizionale tirolese, un tempo servito in occasioni speciali come la festa del ringraziamento o la festa del paese. Possono essere serviti dolci, con zucchero a velo e mirtilli rossi, oppure salati, con ragù di selvaggina.

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