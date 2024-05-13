Il Waldviertel, nella Bassa Austria, è noto per la varietà dei suoi paesaggi e la natura incontaminata. Gli amanti della natura e le famiglie si godono le vacanze estive nella regione più settentrionale dell'Austria, un rifugio popolare dal caldo urbano.

Caratterizzato da fitte foreste, prati e campi, ruscelli, fiumi e stagni, il Waldviertel offre esperienze naturalistiche romantiche e selvagge durante le escursioni a piedi e in bicicletta, l'equitazione e il golf. Paesaggi di brughiera, torbiere alte e la misteriosa "Wackelsteine" sono i punti forti del Waldviertel. Grazie alla sua posizione su un altopiano granitico, il Waldviertel vive giornate calde e notti piacevolmente fresche in estate.