Bruneiteich Heidenreichstein, Regione del Waldviertel
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Waldviertel
Foreste naturali, torbiere alte, fiumi e stagni

Il Waldviertel affascina per la sua natura incontaminata, quasi mistica: Paesaggi con dolci colline, boschi, campi, formazioni rocciose e specchi d'acqua.

Il Waldviertel, nel nord della Bassa Austria, è noto per le sue aree naturali incontaminate. Foreste, brughiere e oltre 1.400 stagni punteggiano il paesaggio. Perfetto per le attività all'aria aperta come l'escursionismo, il ciclismo, l'equitazione e il golf. Castelli medievali, palazzi storici ed eventi culturali completano i luoghi di potere naturale. Non mancate di visitare le impressionanti "Wobble Stones"!

Informazioni rapide sul Waldviertel
Posizione:nel nord della Bassa Austria
Gemma nascosta:Pietre Wobbly
Parchi naturali:7
Parco nazionale:Thayatal
Stagni:1.400

Sopra la tortuosa valle della Thayatal, attraverso la quale scorre l'incontaminato Thaya, si trova uno dei punti panoramici più belli del Waldviertel: il cosiddetto Hennerausblick. Da lassù, la città e il castello medievale di Hardegg medievale di Hardegg.

Bassa Austria CARD ingresso gratuito a circa 350 mete escursionistiche.

Il Waldviertel da tutte le prospettive

Top highlights

Parco nazionale della Thayatal: la natura protetta

Castello rinascimentale di Rosenburg: un'esperienza storica

Escursione al Wackelstein: un monumento naturale di 105 t

Parco naturale della brughiera di Heidenreichstein

Abbazia di Zwettl: viaggio nel tempo fino al Medioevo

Sole Felsen Bad Gmünd: le salina curativa di Bad Ischl

Sci di fondo: inverno delicato nel Waldviertel

Vacanze estive nella regione dei laghi artificiali

Mura storiche: 7 città affascinanti

Foreste del Waldviertel: Spazio ricreativo per corpo e anima

Attività nel Waldviertel

Le osterie nel Waldviertel

Prelibatezze a base di semi di papavero della regione

Il papavero grigio del Waldviertel fiorisce a luglio, colorando i campi con spettacolari tonalità di rosso e rosa. I semi di papavero, dal sapore dolce e aspro, vengono macinati o spremuti in olio. I cuochi li amano per il loro sapore delicato e di noce. I semi di papavero sono utilizzati in una varietà di preparazioni dolci: vengono farciti in fagottini, strudel e pasticcini o arrotolati nella pasta.

Qui i semi di papavero sono i deliziosi protagonisti:

Ricette

Funghi porcini grigliati

Una conclusione dignitosa e genuina per una giornata di successo trascorsa a raccogliere funghi nel bosco.

Funghi porcini grigliati

Mohnnudeln ai semi di papaver

"Waldviertler Mohnnudeln" è un piatto tradizionale della regione del Waldviertel

Scopri la ricetta

Frittelle di mele con panna al mirtillo rosso

La tradizione è friggere le rondelle di mela, non venerare il ricordo di questo gesto.

Frittelle di mele

Alloggi unici

Bärenhof Kolm: evasioni culinarie nel Waldviertel

Schlosshotel Rosenau: il romantico castello delle vacanze

Loisium: Albergo del vino e delle terme di Langenlois

Dove fiorisce la diversità

l'"Arca di Noè" e la biodiversità dei semi

Fondata nel 1989, l'associazione ARCHE NOAH è un'iniziativa di giardinieri, agricoltori e giornalisti. L'obiettivo è quello di preservare i semi come base per l'alimentazione. Dal 1900, infatti, la diversità delle piante coltivate si è ridotta del 75%. Per questo ARCHE NOAH si impegna a preservare migliaia di varietà vegetali in via di estinzione e a riportarle nei giardini e sul mercato, con il sostegno di oltre 17.000 membri. La coltivazione e la produzione di sementi tradizionali sono state persino inserite nell'elenco del Patrimonio culturale immateriale dell'Austria patrimonio culturale immateriale dell'Austria.

L'incantevole giardino espositivo mostra la varietà di specie vegetali regionali, storiche e rare e offre visite al giardino.

Arca di Noè

Domande frequenti

Il Waldviertel, nella Bassa Austria, è noto per la varietà dei suoi paesaggi e la natura incontaminata. Gli amanti della natura e le famiglie si godono le vacanze estive nella regione più settentrionale dell'Austria, un rifugio popolare dal caldo urbano.

Caratterizzato da fitte foreste, prati e campi, ruscelli, fiumi e stagni, il Waldviertel offre esperienze naturalistiche romantiche e selvagge durante le escursioni a piedi e in bicicletta, l'equitazione e il golf. Paesaggi di brughiera, torbiere alte e la misteriosa "Wackelsteine" sono i punti forti del Waldviertel. Grazie alla sua posizione su un altopiano granitico, il Waldviertel vive giornate calde e notti piacevolmente fresche in estate.

Il Waldviertel offre numerosi sentieri escursionistici. Uno di questi è la gola di Ysperklamm, dove il Grande Ysper scorre lungo spettacolari pareti rocciose e cascate, costeggiate da sentieri e ponti ben protetti. Ci sono anche offerte interessanti per le famiglie e gli amanti dell'avventura con numerose attività all'aperto.

Il ciclismo nel Waldviertel offre un mix perfetto di sport e natura su percorsi variegati e piste ciclabili attraverso prati e boschi:

  • La Pista ciclabile dei monasteri collega i tre monasteri e le abbazie di Geras, Pernegg e Altenburg. Un'escursione di un giorno con attrazioni culturali e un paesaggio vario.

  • Il percorso Percorso ciclabile Kamp-Thaya-March è uno dei percorsi ciclabili più belli dell'Austria e si snoda per oltre 400 chilometri lungo i fiumi Kamp, Thaya e March, con tratti facili e impegnativi.

  • Il Sentiero della cortina di ferro conduce 200 chilometri attraverso il Waldviertel e il Weinviertel, lungo l'ex cortina di ferro.

Il Waldviertel si trova nella regione più nord-occidentale della Bassa Austria. Il Danubio costituisce il confine meridionale, mentre il confine di Stato con la Repubblica Ceca si trova a nord.

Alcuni dei luoghi più belli, noti per le loro specialità culturali, naturali e culinarie:

  • Zwettl: famosa per la sua storia monastica e per il paesaggio pittoresco lungo il fiume Kamp.

  • Gmünd: ha un significato storico ed è vicina a diverse riserve naturali.

  • Raabs an der Thaya: nota per la sua bellezza paesaggistica e per le attività all'aperto lungo il fiume Thaya.

  • Hardegg: la più piccola città dell'Austria offre molta storia e boschi tutt'intorno.

  • Drosendorf: offre una cinta muraria medievale ben conservata e l'accesso all'idilliaca valle del Thaya.

  • Heidenreichstein: famosa per il suo castello e la sua brughiera naturale.

  • Litschau: la città più settentrionale dell'Austria con ampi sentieri escursionistici.

  • Gars am Kamp: nota per il suo clima curativo e le sue rovine storiche.

  • Grafenegg: Il centro è il Castello di Grafenegg con caratteristiche culturali come il futuristico palco all'aperto nel parco paesaggistico e la moderna sala concerti.

Le pietre traballanti del Waldviertel affascinano i visitatori da secoli come piccole meraviglie naturali. Spesso poggiano su piccole superfici e possono essere facilmente fatte oscillare o vacillare. La loro formazione risale a milioni di anni fa.

Il Waldviertel si trova su un altopiano di granito che un tempo costituiva la base di un'alta catena montuosa dell'Europa centrale. Quando le montagne furono erose, la roccia granitica si ruppe nel sottosuolo in blocchi rettangolari. Milioni di anni dopo, quando l'erosione e i mari hanno modellato la terra, i blocchi di pietra sono venuti in superficie. L'acqua penetrante e gli ulteriori agenti atmosferici hanno arrotondato i bordi e portato in superficie le pietre, i cosiddetti "resti". L'interazione di processi fisici e chimici crea blocchi dai bordi arrotondati che sembrano cuscini impilati. Nonostante le numerose teorie scientifiche, l'esatta formazione rimane un mistero. Storie e leggende forniscono le loro spiegazioni e rendono le pietre oscillanti un monumento naturale mistico del Waldviertel.

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