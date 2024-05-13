Waldviertel
Foreste naturali, torbiere alte, fiumi e stagni
Introduction
Il Waldviertel, nel nord della Bassa Austria, è noto per le sue aree naturali incontaminate. Foreste, brughiere e oltre 1.400 stagni punteggiano il paesaggio. Perfetto per le attività all'aria aperta come l'escursionismo, il ciclismo, l'equitazione e il golf. Castelli medievali, palazzi storici ed eventi culturali completano i luoghi di potere naturale. Non mancate di visitare le impressionanti "Wobble Stones"!
Sopra la tortuosa valle della Thayatal, attraverso la quale scorre l'incontaminato Thaya, si trova uno dei punti panoramici più belli del Waldviertel: il cosiddetto Hennerausblick. Da lassù, la città e il castello medievale di Hardegg medievale di Hardegg.
Il Waldviertel da tutte le prospettive
Top highlights
Prelibatezze a base di semi di papavero della regione
Il papavero grigio del Waldviertel fiorisce a luglio, colorando i campi con spettacolari tonalità di rosso e rosa. I semi di papavero, dal sapore dolce e aspro, vengono macinati o spremuti in olio. I cuochi li amano per il loro sapore delicato e di noce. I semi di papavero sono utilizzati in una varietà di preparazioni dolci: vengono farciti in fagottini, strudel e pasticcini o arrotolati nella pasta.
Qui i semi di papavero sono i deliziosi protagonisti:
Ricette
Funghi porcini grigliati
Una conclusione dignitosa e genuina per una giornata di successo trascorsa a raccogliere funghi nel bosco.
Mohnnudeln ai semi di papaver
"Waldviertler Mohnnudeln" è un piatto tradizionale della regione del Waldviertel
Alloggi unici
l'"Arca di Noè" e la biodiversità dei semi
Fondata nel 1989, l'associazione ARCHE NOAH è un'iniziativa di giardinieri, agricoltori e giornalisti. L'obiettivo è quello di preservare i semi come base per l'alimentazione. Dal 1900, infatti, la diversità delle piante coltivate si è ridotta del 75%. Per questo ARCHE NOAH si impegna a preservare migliaia di varietà vegetali in via di estinzione e a riportarle nei giardini e sul mercato, con il sostegno di oltre 17.000 membri. La coltivazione e la produzione di sementi tradizionali sono state persino inserite nell'elenco del Patrimonio culturale immateriale dell'Austria patrimonio culturale immateriale dell'Austria.
L'incantevole giardino espositivo mostra la varietà di specie vegetali regionali, storiche e rare e offre visite al giardino.